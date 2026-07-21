गया रोड रेज हत्याकांड के रॉकी यादव फिर विवादों में, चतरा एसपी गेट हत्याकांड में मां के सरकारी बॉडीगार्ड के साथ पकड़े गए
चतरा एसपी आवास के मुख्य गेट पर दिनदहाड़े प्राइवेट गार्ड की हत्या मामले में बिहार के बेलागंज विधायक मनोरमा देवी के बेटे विवादों में हैं.
Published : July 21, 2026 at 8:50 PM IST
चतरा: पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी के आवास के मुख्य गेट के सामने प्राइवेट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना को अंजाम देने वाला प्राइवेट बॉडीगार्ड न केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बल्कि उसका लंबा आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. यही नहीं इस मामले में बेलागंज की जदयू विधायक मनोरमा देवी का भी नाम सामने आ रहा है.
आरोपी बलबीर सिंह गिरफ्तार, बिहार पुलिस जवान भी हिरासत में
घटना के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के समय गाड़ी में मौजूद बिहार पुलिस का जवान सत्येंद्र कुमार को भी हिरासत में लिया गया है. सत्येंद्र कुमार बेलागंज विधायक मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड हैं. ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सत्येंद्र मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात हैं तो वे उनके बेटे रॉकी यादव के साथ यहां क्या कर रहे थे.
पुलिस ने चतरा में बाईपास निर्माण कार्य कर रहे बिहार के गया जिले के बेलागंज निवासी ठेकेदार विनित उर्फ रॉकी यादव और उसके चालक प्रसाद यादव को भी हिरासत में रखा है. सभी से पूछताछ जारी है.
"खैनी मांगने पर चिढ़ गया, लाइसेंसी हथियार से फायर किया"
डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी बलबीर सिंह ने कबूल किया कि अतुल बार-बार उससे खैनी मांग रहा था और उसे तंग कर रहा था. गुस्से में आकर उसने अपने लाइसेंसी हथियार से अतुल पर फायर कर दिया.
आरोपी मानसिक रोगी, रांची RINPAS से चल रहा इलाज
डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बलबीर सिंह मानसिक रूप से बीमार है. उसका इलाज रांची स्थित RINPAS (Ranchi Institute of Neuro-Psychiatry and Allied Sciences) से चल रहा है. आरोपी की जेब से RINPAS का पुर्जा भी बरामद किया गया है.
पिछला आपराधिक इतिहास, बिहार में गोलीबारी समेत कई मामले
पुलिस जांच में पता चला कि इससे पहले भी बलबीर सिंह पर बिहार के नबीनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर गोलीबारी करने सहित अन्य मामले दर्ज हैं. वह इन मामलों में तीन वर्ष से अधिक समय तक जेल में रह चुका है.
बिहार की JDU विधायक के नाम का सरकारी गार्ड झारखंड में कैसे?
इस घटना में सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि बिहार के बेलागंज की JDU विधायक मनोरमा देवी के नाम से आबंटित सरकारी बॉडीगार्ड सत्येंद्र कुमार को ठेकेदार विनित उर्फ रॉकी यादव (विधायक का बेटा) झारखंड में लेकर कैसे घूम रहा था?
कार्बाइन लेकर भागा बिहार पुलिस जवान, चतरा पुलिस ने दौड़कर पकड़ा
घटना के बाद बिहार पुलिस जवान सत्येंद्र कुमार अपने कार्बाइन हथियार के साथ मेन रोड की ओर भागने लगा. एसपी कोठी के जवानों ने उसे दौड़कर पकड़ा. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसका सरकारी कार्बाइन भी जब्त कर लिया गया है.
झारखंड में बिना सूचना हथियार के साथ प्रवेश, पुलिस कर रही जांच
डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि बिहार पुलिस का जवान अपने हथियार के साथ झारखंड में क्या कर रहा था. क्या उसने चतरा पुलिस को एंट्री से पहले सूचना दी थी? पुलिस इस पूरे मामले की हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है. सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रॉकी यादव का रहा है विवादित इतिहास
7 मई 2016 को गया में हुई रोड रेज घटना के दौरान रॉकी यादव (उर्फ राकेश रंजन यादव) पर 18 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था. आरोप था कि आदित्य की कार ने रॉकी की SUV को ओवरटेक कर दिया, जिस पर नाराज होकर रॉकी यादव और उनके साथियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें आदित्य की मौत हो गई. कानूनी प्रक्रिया में रॉकी यादव को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया. वर्ष 2017 में गया की जिला अदालत ने उन्हें हत्या समेत अन्य आरोपों में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. बाद में पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में रॉकी यादव और दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
ये भी पढ़ें:
चतरा में एसपी आवास के सामने दिनदहाड़े फायरिंग, एक प्राइवेट गार्ड ने दूसरे को मारी गोली, हुई मौत
रोड रेज कांड के दोषी रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी को मिला टिकट
चतरा पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी नरेश गंझू को किया गिरफ्तार, कई मामलों में था वांटेड