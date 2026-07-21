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गया रोड रेज हत्याकांड के रॉकी यादव फिर विवादों में, चतरा एसपी गेट हत्याकांड में मां के सरकारी बॉडीगार्ड के साथ पकड़े गए

एसपी आवास के सामने पुलिस, दूसरे विंडो में बेलागंज विधायक मनोरमा देवी ( Etv Bharat )