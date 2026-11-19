SPECIAL: बेकन फैक्ट्री के पुनर्जीवित होने की बढ़ी संभावना, 6 महीने में होगी रिवाइवल की शुरुआत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
रांची के कांके स्थित बेकन फैक्ट्री में अगले 6 महीने में रिवाइवल की शुरुआत हो जाएगी. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 19, 2026 at 6:12 PM IST
रांची: करीब 3 दशक बाद रांची के कांके स्थित ऐतिहासिक बेकन फैक्ट्री के पुनर्जीवित होने की संभावना बढ़ गई है. झारखंड के कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीक पी के मुताबिक, अगले 6 महीने में बेकन फैक्ट्री का रिवाइवल की शुरुआत हो जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में यहां से पहले की तरह उत्पादन शुरू हो जाएगा. यदि सब कुछ योजना के अनुरूप हुआ, तो 1996 तक पैकेज्ड पोर्क के रैनबैग' (Ranbac) ब्रांड से बाजार में लोकप्रिय बेकन के उत्पाद फिर से लोगों के बीच होगा.
ग्रामीण अर्थतंत्र में नई औद्योगिक गतिविधि
बेकन का पुनर्जीवित होना सिर्फ एक बंद सरकारी कारखाने को दोबारा चालू होना भर नहीं होगा, बल्कि यह रांची और झारखंड के ग्रामीण अर्थतंत्र में एक नई औद्योगिक गतिविधि शुरू करने जैसा होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा स्थानीय पशुपालकों, खासकर सूकर पालन करने वाले किसानों, युवाओं, छोटे कारोबारियों और मीट कारोबार से जुड़े लोगों को मिलेगा.
बेकन फैक्टरी का कई क्षेत्रों पर असर
बेकन फैक्टरी में जॉइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही डॉ. निशि किरण वर्मा कहती हैं कि इसका आर्थिक प्रभाव केवल कांके या रांची तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर झारखंड के साथ- साथ नार्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, बिहार और आसपास में दिखेगा.
रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, फैक्ट्री से लेकर बाजार तक नौकरी और स्वरोजगार
बेकन फैक्टरी की संयुक्त निदेशक बताती हैं कि सरकार की योजना बेकन फैक्ट्री खुलने के बाद रांची समेत कई बड़े शहरों में आउटलेट्स खोलने की है, जाहिर है कि जब बेकन फैक्टरी फिर से पुनर्जीवित होगा तो यहां बड़ी संख्या में लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा. बेकन के उत्पाद के आउटलेट्स खुलने से वहां भी स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे. फैक्ट्री चालू होने पर रोजगार केवल मशीन चलाने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे कई स्तरों पर रोजगार पैदा हो सकता है.
1996 से पहले बेकन फैक्ट्री की रौनक देखते ही बनती थी: शंकर गुप्ता
बेकन फैक्ट्री 1996 से बंद है. कांके के स्थानीय निवासी शंकर गुप्ता कहते हैं कि इसके बंद होने से पहले तक यहां की रौनक देखते ही बनती थी, कभी- कभी तो सीजन के समय में 100-150 सुकरों को मारा जाता था, क्योंकि डिमांड ही काफी थी. बेकन फैक्ट्री का एक पुराना और महत्वपूर्ण पहलू उसका बाजार नेटवर्क था. फैक्ट्री के उत्पाद 'रैनबैग' (Ranbac) ब्रांड के नाम से बिकते थे, जिसमें सॉसेज, हैम, सलामी, कबाब और दूसरे पोर्क उत्पादों की मांग बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और भूटान- नेपाल तक थी.
ICAR-नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट (NMRI), हैदराबाद से MoU के बाद बढ़ी उम्मीदें
1996 से बंद पड़ी बेकन फैक्टरी को पूर्व में भी फिर से शुरू करने की कोशिश कई सरकारों ने समय-समय पर की, लेकिन सफलता नहीं मिली. वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और विभागीय मंत्री सचिव के प्रयास से इसी साल मार्च 2026 में झारखंड सरकार ने ICAR-नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट (NMRI), हैदराबाद के साथ समझौता किया. इस समझौते का उद्देश्य फैक्ट्री का आधुनिकीकरण, आधुनिक मीट प्रोसेसिंग तकनीक, गुणवत्ता मानक और स्थानीय उद्यमियों एवं श्रमिकों का प्रशिक्षण देकर बेकन को फिर से शुरू करने में मदद पहुंचाना है.
इस परियोजना के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं. जून 2026 में ICAR-NMRI हैदराबाद की टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया था, निरीक्षण में यह बात सामने आई थी कि भवन का व्यापक नवीनीकरण करना होगा और पुराने उपकरणों को बदलना पड़ेगा, मीट प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक और नियंत्रित वातावरण तैयार करना भी जरूरी होगा.
डीपीआर तैयार, छह महीने में दिखने लगेगा जमीन पर पुनर्जीवित होते बेकन: अबु बक्कर सिदिख
बेकन फैक्ट्री के शुरुआती पुनरुद्धार के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे, लेकिन वास्तविक परियोजना लागत और उत्पादन क्षमता का आकलन विस्तृत तकनीकी योजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है. राज्य के कृषि सचिव अबु बक्कर सिदिख बताते हैं कि पूरा डीपीआर तैयार कर जल्द मंत्रि परिषद के समक्ष लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि छह महीने में बेकन धरातल ओर पुनर्जीवित होते दिखने लगेगा और अगले वित्तीय वर्ष में यहां से उत्पादन शुरू हो जाएगा.
महज कूलिंग सिस्टम में आई खराबी की वजह से बंद हो गया था बेकन
रांची (कांके) की ऐतिहासिक बेकन फैक्ट्री (Bacon Factory) साल 1996 में कूलिंग सिस्टम और मशीनों में आई तकनीकी खराबी तथा उस समय तत्कालीन अविभाजित बिहार सरकार की उदासीनता के कारण बंद हो गई थी.
कांके के स्थानीय लोग और यहां तक की वर्तमान संयुक्त निदेशक भी बताती हैं कि मामूली खराबी की वजह से झारखंड के यह टॉप ब्रांड जहां काम करने वाले कर्मियों को डेनमार्क में प्रशिक्षित कराया गया था और "प्रोसेस्ड पैक्ड पोर्क" उत्पाद की मांग नार्थ ईस्ट के राज्यों तक थी, वह बंद हो गई थी.
फैक्ट्री के कूलिंग सिस्टम और मशीनों में खराबी आ गई थी, जिसे चंद हजार रुपयों में ठीक किया जा सकता था, लेकिन 1996 का वह दौर पशुपालन विभाग में चारा घोटाला के खुलासे और कार्रवाई का दौर था, तब पशुपालन विभाग का कोई अधिकारी बेकन फैक्ट्री की तकनीकी खराबी के लिए फंड तक जारी करना उचित नहीं समझा.
1972 में राज्यपाल देवकांत बरुआ ने किया था बेकन का उद्घाटन
1972 में उद्घाटित बेकन फैक्ट्री का शिलान्यास तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय ने 23 अगस्त 1966 को किया था, जबकि इसका उद्घाटन बिहार के तत्कालीन राज्यपाल देवकांत बरुआ ने 6 फरवरी 1972 को किया था. इसके 'RANBAC' ब्रांड के तहत पोर्क कबाब, सलामी और सॉसेज जैसे उत्पादों के लिए प्रसिद्ध था.
30 वर्षों से बंद है बेकन लेकिन पशुपालन विभाग से होती रही है यहां जीएम-संयुक्त निदेशक की नियुक्ति
झारखंड सरकार की एक इकाई के रुप में बेकन फैक्टरी भले ही 1996 से ही बंद पड़ा हो, लेकिन इन 30 सालों में लगातार पशुपालन विभाग की ओर से यहां जीएम/डिप्टी डायरेक्टर, 8 लिपिक और माली सहित 4 चतुर्थ कर्मी स्टाफ की पोस्टिंग होती रही है. वर्तमान संयुक्त निदेशक कहती हैं कि अब जब यहां काम नहीं है तो ज्यादातर लिपिक और चतुर्थकर्मी स्टाफ को डेपुटेशन पर दूसरी जिम्मेवारी भी सौंपी गई है.
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