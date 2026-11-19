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SPECIAL: बेकन फैक्ट्री के पुनर्जीवित होने की बढ़ी संभावना, 6 महीने में होगी रिवाइवल की शुरुआत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: करीब 3 दशक बाद रांची के कांके स्थित ऐतिहासिक बेकन फैक्ट्री के पुनर्जीवित होने की संभावना बढ़ गई है. झारखंड के कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीक पी के मुताबिक, अगले 6 महीने में बेकन फैक्ट्री का रिवाइवल की शुरुआत हो जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में यहां से पहले की तरह उत्पादन शुरू हो जाएगा. यदि सब कुछ योजना के अनुरूप हुआ, तो 1996 तक पैकेज्ड पोर्क के रैनबैग' (Ranbac) ब्रांड से बाजार में लोकप्रिय बेकन के उत्पाद फिर से लोगों के बीच होगा.

ग्रामीण अर्थतंत्र में नई औद्योगिक गतिविधि