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टाइगर एक्सचेंज के 18 दिन! नए माहौल में ढले तेजस और भोला, नीली आंखों वाले बाघ को मिला साथ

टाइगर एक्सचेंज के 18 दिन! ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में देहरादून और मध्य प्रदेश में ग्वालियर के बीच बाघों के ट्रांसलोकेशन को 18 दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान इन दोनों ही बाघों ने अपनी नई जगह पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया है. खास बात ये है कि देहरादून चिड़ियाघर में सफेद टाइगर जहां बाघिन प्रेम में सक्रिय दिख रहा है तो अपने विशालकाय शरीर के कारण भोला भी ग्वालियर चिड़ियाघर में बाकी वन्यजीवों के लिए खौफ का पर्याय बना हुआ है. हालांकि, समय के साथ धीरे-धीरे यह दोनों ही टाइगर अपनी जगह पर सामान्य व्यवहार करने लगे हैं.

देहरादून चिड़ियाघर में लाया गया नीली आंखों वाला सफेद (व्हाइट) टाइगर जहां पहले दिन से ही सक्रिय है और यहां मौजूद बाघिन के प्रति उसकी उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. वहीं ग्वालियर भेजा गया देहरादून का बाघ भोला अपनी दहाड़ और विशालकाय शरीर के कारण दूसरे वन्यजीवों के लिए खौफ का पर्याय बना हुआ है. हालांकि, शुरुआती दिनों के मुकाबले अब दोनों बाघों के व्यवहार में सामान्य स्थिति दिखाई देने लगी है.