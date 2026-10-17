टाइगर एक्सचेंज के 18 दिन! नए माहौल में ढले तेजस और भोला, नीली आंखों वाले बाघ को मिला साथ
देहरादून चिड़ियाघर में मौजूद बाघ भोला को ग्वालियर चिड़ियाघर भेजा गया था. वहीं ग्वालियर से सफेद टाइगर को देहरादून लाया गया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 4:45 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में देहरादून और मध्य प्रदेश में ग्वालियर के बीच बाघों के ट्रांसलोकेशन को 18 दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान इन दोनों ही बाघों ने अपनी नई जगह पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया है. खास बात ये है कि देहरादून चिड़ियाघर में सफेद टाइगर जहां बाघिन प्रेम में सक्रिय दिख रहा है तो अपने विशालकाय शरीर के कारण भोला भी ग्वालियर चिड़ियाघर में बाकी वन्यजीवों के लिए खौफ का पर्याय बना हुआ है. हालांकि, समय के साथ धीरे-धीरे यह दोनों ही टाइगर अपनी जगह पर सामान्य व्यवहार करने लगे हैं.
देहरादून चिड़ियाघर में लाया गया नीली आंखों वाला सफेद (व्हाइट) टाइगर जहां पहले दिन से ही सक्रिय है और यहां मौजूद बाघिन के प्रति उसकी उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. वहीं ग्वालियर भेजा गया देहरादून का बाघ भोला अपनी दहाड़ और विशालकाय शरीर के कारण दूसरे वन्यजीवों के लिए खौफ का पर्याय बना हुआ है. हालांकि, शुरुआती दिनों के मुकाबले अब दोनों बाघों के व्यवहार में सामान्य स्थिति दिखाई देने लगी है.
टाइगर भोला को भेजा गया था ग्वालियर चिड़ियाघर: दरअसल, 28 सितंबर को देहरादून चिड़ियाघर में मौजूद भोला बाघ को ग्वालियर चिड़ियाघर भेजा गया था. एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ग्वालियर चिड़ियाघर में मौजूद सफेद टाइगर को देहरादून लाया गया. दोनों बाघों के लिए यह जगह और वातावरण नया था. ऐसे में उनके सुरक्षित स्थानांतरण से लेकर नए बाड़े में बसाने तक निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया गया. उनके खानपान, स्वास्थ्य परीक्षण और व्यवहार पर भी लगातार नजर रखी गई.
बाघिन की तरफ ज्यादा रहता है सफेद टाइगर का ध्यान: देहरादून चिड़ियाघर में लाए गए सफेद टाइगर की उम्र करीब ढाई साल है. यहां पहले से ही वयस्क बाघ मौजूद हैं. ऐसे में माना जा रहा था कि नए माहौल और दूसरे बाघों की मौजूदगी के कारण सफेद टाइगर में डर या असहजता दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके उलट वह पहले दिन से ही सक्रिय नजर आया.
चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉ. प्रदीप मिश्रा के मुताबिक,
सफेद टाइगर का व्यवहार धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ रहा है. वह नए वातावरण में खुद को ढाल रहा है. उसकी सबसे ज्यादा सक्रियता उस दिशा में दिखाई देती है, जहां चिड़ियाघर में बाघिन को रखा गया है. दिन भर उसका ध्यान बाघिन की तरफ अधिक रहता है और वह उसके प्रति उत्सुक दिखाई देता है. हालांकि, इसे बाघिन के प्रति प्रेम या उसके बदले व्यवहार और उत्सुकता के तौर पर देखा जा रहा है. नए वातावरण में सफेद टाइगर की सक्रियता और दूसरे बाघों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया पर भी नजर रखी जा रही है.
- डॉ. प्रदीप मिश्रा, पशु चिकित्सक, देहरादून चिड़ियाघर -
भोला की दहाड़ से सहमे ग्वालियर चिड़ियाघर के वन्यजीव: दूसरी तरफ देहरादून से ग्वालियर भेजे गए बाघ भोला ने वहां पहुंचते ही अपनी मौजूदगी का अहसास करा दिया है. नए बाड़े में शिफ्ट किए जाने के दौरान भोला काफी जोर से दहाड़ रहा था. उसके आक्रामक व्यवहार और दहाड़ का असर आसपास मौजूद वन्यजीवों पर भी दिखाई दिया.
भोला के लिए शुरुआती दिन ग्वालियर चिड़ियाघर के लिए असामान्य रहे. बताया गया कि भोला की दहाड़ से सहमे कुछ वन्यजीवों ने पहले दिन खाना तक नहीं खाया. डॉ. प्रदीप मिश्रा के मुताबिक, दोनों राज्यों के बीच इस एक्सचेंज कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही है कि ब्लड लाइन चेंज हो. ग्वालियर जू प्रबंधन चाहता था कि देहरादून से भेजे गए मेल टाइगर का जीन फ्लो वहां बढ़े.
भोला को नए बाड़े में शिफ्ट करने के दौरान उसका व्यवहार काफी आक्रामक था और वह लगातार दहाड़ रहा था. इससे दूसरे वन्यजीवों में भी डर की स्थिति दिखाई दी. नई जगह पर पहुंचने के बाद शुरुआती व्यवहार में इस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है. इसलिए उसके व्यवहार पर भी लगातार नजर रखी जा रही है.
- डॉ. प्रदीप मिश्रा, पशु चिकित्सक, देहरादून चिड़ियाघर -
प्रोटोकॉल के साथ स्वास्थ्य और व्यवहार पर नजर: बाघों के इस स्थानांतरण में दोनों चिड़ियाघरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन्हें नए वातावरण के अनुकूल बनाना था. इसके लिए स्थानांतरण से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ उनके स्वास्थ्य, खानपान और व्यवहार की निगरानी की गई. अब 18 दिन बीतने के बाद दोनों बाघों में नई जगह के प्रति अनुकूलन के संकेत दिखाई दे रहे हैं.
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