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बिहार में निर्भया जैसी क्रूरता : सामूहिक दुष्कर्म के बाद प्राइवेट पार्ट में ठूंसे कारतूस-कंकड़, महिला की हालत गंभीर

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक वारदात हुई है. यहां पर एक महिला के साथ पांच बदमाशों ने न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद जब पीड़ित महिला बेहोश हो गई तो उसके प्राइवेट पार्ट में कारतूस, लकड़ी और कंकड़ ढूंस दिये. इस खौफनाक वारदात ने सभी को दहला कर रख दिया.

बिहार निर्भया जैसी वारदात : बिहार में निर्भया जैसा खौफनाक मामला सामने आया है. मामला चकिया थाना क्षेत्र का है. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला शौचालय जाते वक्त हुआ. वारदात 11 जून की रात को उस समय हुई जब वह शौच के लिए निकली हुई थी.

बिहार में निर्भया जैसी क्रूरता (ETV Bharat)

5 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम : इसी दौरान पांच आरोपियों ने उसे जबरन दबोच लिया और सुनसान इलाके की ओर खींच कर ले गए. जहां आरोपियों ने महिला के कपड़े से ही उसके हाथ पैर बांध दिये और उसके साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान महिला ने जब-जब विरोध किया उसके साथ नुकीली वस्तु से कई बार वार किए गए.

परिजनों का पुलिस पर संगीन आरोप : पीड़िता जब अपने परिजनों के साथ शिकायत लेकर चकिया थाना पहुंची तो परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी. उन्हें डांट-फटकार कर वापस भेज दिया. इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी आरोप है कि करीब तीन महीने पहले भी आरोपियों द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

अल्ट्रासाउंड से सामने आई दहला देने वाली हकीकत : 11 तारीख को ही महिला के परिजनों ने उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया. 12 जून को उसे हॉस्पीटल से छुट्टी दे दी गई. लेकिन 5 दिनों बाद जब दर्द बढ़ा तब महिला का अस्पताल ले जाया गया जहां अल्ट्रासाउंड कराया गया जिसमें ये पाया गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में कारतूस, लकड़ी और कंकड़ की वजह से दर्द है.

प्राइवेट पार्ट से निकाला गया कारतूस, लड़की और कंकड़ : डॉक्टरों ने प्राइवेट पार्ट में ठूंसे गए कारतूस, लकड़ी और कंकड़ को बाहर निकाला. इधर पुलिस ने पीड़िता का अस्पताल पहुंचकर दोबारा बयान लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार की बेगूसराय पुलिस ने वैज्ञानिक और फॉरेंसिक तरीकों से मामले की जांच शुरू की. हालांकि इस मामले में सिविल सर्जन अशोक कुमार ने मीडिया के हवाले से जानकारी मिलने की बात कही है.