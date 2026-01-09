पंजाब : भिखारी ने 10-10 रुपये जोड़कर बांटे 500 गर्म कंबल, पीएम मोदी भी कर चुके तारीफ
शीतलहर के प्रकोप के बीच, पंजाब के पठानकोट में एक भिखारी ने जरूरतमंदों के लिए गर्म कंबलों का वितरण किया.
Published : January 9, 2026 at 9:40 PM IST
पठानकोट (पंजाब) : कड़ाके की ठंड के बीच एक भिखारी ने अनोखी पहल की है. पठानकोट में एक भिखारी ने जरूरतमंदों के लिए लगभग 500 गर्म कंबल वितरित किए. राजू का यह कदम उन संपन्न लोगों के लिए एक मिसाल है, जो गरीबों की मदद करने से कतराते हैं.
राजू ने इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है. 'कंबल बांटने की सेवा' आपने अक्सर लोगों को सड़कों पर या धार्मिक जगहों के बाहर भीख मांगते देखा होगा, जिन्हें अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है.
लेकिन हम आपको एक ऐसे भिखारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भीख मांगकर कमाए पैसों से जरूरतमंदों को करीब 500 कंबल बांटे हैं. शख्स का नाम राजू भिखारी बताया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के दौरान उनके सेवा कार्यों का जिक्र 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था.
इतना ही नहीं कोविड महामारी के दौरान, राजू ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की, ज़रूरतमंदों के घरों तक राशन पहुंचाया और बच्चों को किताबें और नोटबुक दीं.
राजू दिव्यांग हैं और आने-जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं. आज उनका काम उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अमीर हैं लेकिन गरीबों के लिए कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते.
भीख मांगकर गुजारा करने वाले राजू ने अब जरूरतमंदों के लिए गर्म कंबल बांटने का एक सेंटर खोला है. उसने ज़रूरतमंदों को लगभग 500 कंबल बांटे. उन्होंने एक चाय की दुकान भी लगाई. कंबलों के बांटने के बारे में पूछने पर राजू ने बताया कि उन्होंने 10-10 रुपए जोड़कर यह व्यवस्था की है. उन्होंने कहा,'शायद परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि जो भी जरूरतमंद आए, उसकी मदद की जाए. परमात्मा करवाता जाता है और मैं करता जाता हूं.'
उन्होंने कहा, "मेरे पास घर नहीं है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए. मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा, और भगवान मेरे साथ रहें। मैं अभी 5,000 रुपये महीने के किराए के घर में रह रहा हूं." राजू भिखारी की सरकार से अपील में ध्यान देने वाली बात है कि राजू, भिखारी ने लगभग 50 गरीब लड़कियों की शादी कराने में मदद की है.
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता विश्व शर्मा ने कहा, "मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राजू इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें. हम विभूति शर्मा से बात करेंगे और राजू के रहने का इंतज़ाम करेंगे." उन्होंने कहा कि जो लोग ज़िंदगी में हमेशा बहाने बनाते हैं, उन्हें राजू से सीखना चाहिए. राजू इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं.
