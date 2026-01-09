ETV Bharat / bharat

पंजाब : भिखारी ने 10-10 रुपये जोड़कर बांटे 500 गर्म कंबल, पीएम मोदी भी कर चुके तारीफ

पठानकोट में एक भिखारी ने जरूरतमंदों को 500 गर्म कंबल बांटे ( ETV Bharat )

पठानकोट (पंजाब) : कड़ाके की ठंड के बीच एक भिखारी ने अनोखी पहल की है. पठानकोट में एक भिखारी ने जरूरतमंदों के लिए लगभग 500 गर्म कंबल वितरित किए. राजू का यह कदम उन संपन्न लोगों के लिए एक मिसाल है, जो गरीबों की मदद करने से कतराते हैं. राजू ने इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है. 'कंबल बांटने की सेवा' आपने अक्सर लोगों को सड़कों पर या धार्मिक जगहों के बाहर भीख मांगते देखा होगा, जिन्हें अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है. लेकिन हम आपको एक ऐसे भिखारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भीख मांगकर कमाए पैसों से जरूरतमंदों को करीब 500 कंबल बांटे हैं. शख्स का नाम राजू भिखारी बताया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के दौरान उनके सेवा कार्यों का जिक्र 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था. इतना ही नहीं कोविड महामारी के दौरान, राजू ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की, ज़रूरतमंदों के घरों तक राशन पहुंचाया और बच्चों को किताबें और नोटबुक दीं. राजू दिव्यांग हैं और आने-जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं. आज उनका काम उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अमीर हैं लेकिन गरीबों के लिए कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते.