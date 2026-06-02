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नीतीश कुमार से पहले बिहार के इस गांव ने की थी शराबबंदी.. पकड़े गए तो 11000 का फटका

बिहार में सरकारी कानून से 2 साल पहले गया के दो गांवों ने खुद शराबबंदी लागू कर विकास, शिक्षा और एकता की मिसाल पेश की.

liquor ban in balasot and haridaspur
बिहार के इस गांव में 2014 से शराबबंदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 2, 2026 at 4:45 PM IST

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गया: बिहार में 2016 में शराबबंदी हुई, लेकिन गया जिले के बालासोत और हरिदासपुर गांव में 2014 में ही शराबबंदी हो गयी थी. यह सरकार का फैसला नहीं बल्कि जनता का कानून था. कानून इतने सख्त हैं कि 'योगेंद्र यादव शराब पीते पकड़े गए थे. उन्हें 500 रुपये जुर्माना देना पड़ा था.' इसके बाद से योगेंद्र यादव ने कभी शराब को हाथ नहीं लगायी. वे गांव के इस नियम को बेहतर बताते हैं.

"अब तक 500 लोग इस सामाजिक प्रतिबंध के बीच पकड़े जा चुके हैं. मैं भी एक बार पकड़ाया तो ₹500 मुझे जुर्माने तौर पर देने पड़े. 2014 से यह सब चल रहा है. पहले लोग पढ़ते-लिखते नहीं थे. अब बहुत लोग नौकरी में है. आज कानून लागू है. यह काफी कारगर साबित हुआ है. अब सिर्फ शिक्षा और शांति का माहौल है." -योगेंद्र यादव, हरिदासपुर

liquor ban in balasot and haridaspur
हरिदासपुर गांव (ETV Bharat)

2014 में जनता का कानून: ये दोनों गांव गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं. इन दोनों गांवों की जनता ने साल 2014 में ही आपसी सहमति से शराब को सामाजिक तौर पर बैन करने का फैसला लिया था. गांव ने अपना कानून बनाया और पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दी गयी. यह भी नियम बनाया गया कि जो भी शराब का सेवन करते हुए पकड़ा गया तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा.

कभी सुबह होते ही सज जाती थीं भट्ठियां: लगभग 2500 लोगों की आबादी वाले इस गांव की स्थिति पहले खराब थी. ग्रामीण शशि भूषण मिश्रा बताते हैं कि 'हां पहले की स्थिति बहुत खराब थी. शिक्षा का स्तर पूरी तरह बिगड़ा हुआ था. सुबह होते ही दोनों गांवों में शराब की भट्ठियां सज जाती थीं. किशोरों से लेकर बूढ़े-जवान सभी शराब के नशे में डूब जाते थे. लेकिन शराबबंदी के बाद गांव की स्थिति सुधर गयी.'

"यहां जो सामाजिक प्रतिबंध लगाया गया, उससे काफी सुधार हुआ. विकास का पैमाना इससे तय हुआ है. गांव की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है. आज गांव विकसित गांव के रूप में पहचाना जाता है. गांव में हर तरह, हर क्षेत्र में विकास का कार्य हो रहा है." -शशि भूषण मिश्रा, ग्रामीण

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बालासोत गांव (ETV Bharat)

शराब के आदी हो गए थे गांव के लोग: गांव के रहने वाले श्रीयादव के अनुसार, 'यह इलाका पहले शराब बनाने और बेचने के लिए जाना जाता था. दोनों गांव को मिलाकर देखें तो करीब 20 से अधिक शराब की भट्ठियों का संचालन होता था. रोजाना बड़े पैमाने पर शराब बनती थी और बेची जाती थी. यहां के लोग शराब के इतने आदी हो गये थे कि सुबह होते ही ठेके पर शराब खरीदने के लिए पहुंच जाते थे.'

बदनामी ऐसी कि शादियों से कतराते थे कुटुंब: शराब के कारण गांव की स्थिति ऐसी हो गयी थी कि कोई भी कुटुंब इस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था. शराब के कारण गांव में हर समय किसी न किसी में मारपीट और घरेलू झगड़े के मामले आते रहते थे. जिस कारण इन दोनों गांवों की पहचान बदहाल इलाके के रूप में होती थी. कोई भी इस मुश्किल से नहीं निकलना चाहता था.

युवाओं ने संभाली कमान: हालांकि गांव के कुछ पढ़े-लिखे युवाओं को गांव की स्थिति बहुत खराब लगी. उन्होंने गांव को इस शराब से छुटकारा दिलाने का संकल्प लिया. कहा कि अब गांव की स्थिति सुधरेगी. इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे. साल 2014, जिस वक्त पूरे बिहार में शराब चालू थी, उस वक्त गांव में एक बैठक बुलाई. बैठक में 21 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया. सभी ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का फैसला लिया. यह भी फैसला लिया गया कि जो भी पकड़ा जाएगा, उसे सामाजिक तौर पर सजा मिलेगी.

कड़ाई से लागू हुआ सामाजिक प्रतिबंध: बालासोत और हरिदासपुर में जब शराबबंदी हुई तो सामाजिक तौर पर कुछ लोगों का विरोध झेलना पड़ा. इसको लेकर कई समस्याएं हुईं, लेकिन 21 सदस्यीय टीम अपने फैसले पर अडिग रही. कमेटी ने गांव में पूरी तरह से नजर बनाए रखी. कई लोगों पर कार्रवाई की गयी. लोग गांव के समाज से बहिष्कृत होने से डरते थे. इसलिए नियम को मानना पड़ा और समाज में योगदान देने का फैसला लिया.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

जैसा अपराध, वैसा जुर्माना: 21 सदस्यीय कमेटी ने जुर्माने की राशि तय की. जो भी शराब पीते या नशे में पकड़ा जाएगा, उसे जुर्माना देना पड़ेगा. अपराध कितना गंभीर है, उस आधार पर 500 से 5100 और 11000 रुपये तक जुर्माने की राशि तय की गयी. पहली बार पकड़े जाने पर 500, दूसरी बार 1000, तीसरी बार 1500 रुपए और चौथी बार में 5100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. किसी ने नशे में मारपीट की तो 2100 और ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर 5100 से 11000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा. यह नियम आज भी लागू है.

जुर्माने के पैसों से बना मंदिर: जुर्माने की राशि तो तय हो गयी थी, लेकिन सवाल था कि जुर्माने की राशि का क्या किया जाएगा? कमेटी ने इस पैसे का बहुत ही नेक इस्तेमाल किया. करीब एक लाख रुपए की लागत से गांव में भगवान शंकर और हनुमान मंदिर का निर्माण कराया. शेष राशि लोगों ने चंदा कर जुटाई. आज हरिदासपुर गांव में 'मनोकामना सिद्धेश्वर महादेव' मंदिर है. इसके अलावा गरीब लाचार लोगों की मदद भी की जाती है.

'प्रशासन काम करे या न करे, हमारा नियम जारी है': हरिदासपुर गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार कहते हैं कि बिहार सरकार ने 2016 में राज्य में शराबबंदी कानून लाया, लेकिन इस गांव में दो साल पहले ही यह कानून बन गया था. प्रमोद कुमार यादव गर्व से कहते हैं कि 'प्रशासन कार्रवाई करे या न करे, लेकिन हम लोग अपने सामाजिक प्रतिबंध के तहत काम करते हैं.'

"आज भी कमेटी मजबूत है. प्रशासन कार्रवाई करे या न करे, हम लोग अपने सामाजिक प्रतिबंध के तहत कार्रवाई करते हैं. चोरी-छिपे से यदि कोई शराब बनाता है तो वह बात अलग है. किंतु हम लोगों को जैसे ही यह बात मालूम होती है, कमेटी अपना काम करती है." -प्रमोद यादव, हरिदासपुर निवासी

शराब बंद तो लग गई नौकरी: ग्रामीण दिनेश कुमार पाल बताते हैं कि 'पहले इस गांव में स्थिति बदतर थी, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था. लेकिन शराबबंदी के बाद स्थिति बदली. अब गांव में प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं. युवा पढ़ने लगे और नौकरियां करने लगे.' शराबबंदी से पहले की कहानी को याद कर कहते हैं कि आजादी से साल 2000 तक मात्र एक व्यक्ति फौज में देश की सेवा कर रहे थे. लेकिन, आज गांव के युवा बड़े-बड़े पदों पर योगदान दे रहे हैं.

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बालासोत गांव (ETV Bharat)

"आज इस गांव के युवा बड़े-बड़े पदों पर हैं. यहां के अमित कुमार इनकम टैक्स में ऑफिसर हैं. इसके अलावा दर्जन भर लोग कृषि विभाग, रेलवे और शिक्षक के पद पर नौकरी कर रहे हैं. यह शराबबंदी का ही असर है, जिससे गांव की स्थिति सुधर गयी." -दिनेश कुमार पाल, ग्रामीण

छात्रों की संख्या में उछाल: दिनेश बताते हैं कि पहले गांव में शिक्षा का माहौल नहीं था. 2005-2006 में पूरे गांव से आधा दर्जन से भी कम बच्चे मैट्रिक की परीक्षा देते थे. शराब बंद होने के बाद गांव के बच्चों ने पढ़ना शुरू किया. अब हर साल 50 से ज्यादा बच्चे मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं. गांव में ग्रेजुएट लोगों की भरमार है.

जातिगत भेदभाव और दूरियां खत्म: दिनेश कुमार पाल गांव में आए एक और बड़े सामाजिक बदलाव के बारे में बताते हैं. कहते हैं कि 'गांव में विभिन्न जातियां रहती हैं. पहले शराब के कारण लोगों में अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे. इस कारण समाज में दूरियां बढ़ने लगी थीं. पहले किसी अलग जाति के घर में कोई समारोह हुआ तो उसमें उसी जाति के लोग जाते थे, लेकिन शराब बंद होने के बाद सभी मिल-जुलकर रहते हैं.'

नीतीश सरकार को दिखाया आईना: बालासोत के ग्रामीण सूबेदार कुमार यादव कहते हैं कि 'हमारे गांव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को आईना दिखाने का काम किया. हमारा मानना है कि हमारे गांव में सामाजिक तौर पर शराबबंदी से प्रभावित होकर ही नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी की थी. अभी स्थिति एकदम बदल गई है. दोनों गांव विकासशील हो गए हैं. अब यहां साप्ताहिक हाट भी लगने लगी है.'

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