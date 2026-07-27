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कुंभ से पहले नया उदासीन अखाड़े में घमासान, असली-नकली देवताओं की पूजा और शाही स्नान के विवाद में उलझे संत

हरिद्वार: कुंभ मेले से पहले नया उदासीन अखाड़े के साधु संतों में उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. असली नकली संतों के बाद अब असली नकली देवता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. रविवार शाम को उत्तरी हरिद्वार स्थित आश्रम में नया उदासीन अखाड़ा के पंजाब से आए संतों ने बैठक की और आरोप लगाया कि हरिद्वार में नया उदासीन अखाड़ा में बैठे साधु संत वर्षों से नकली देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुंभ मेले में भी नकली देवताओं को शाही स्नान करवा रहे हैं. जबकि असली देवता पंजाब में हैं, जिनकी पूजा होती है.

बैठक में निरंजनी गुट वाली अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी और महामंत्री श्रीमहंत हरिगिरि सहित कई साधु संत उपस्थित रहे. इस मौके पर पंजाब से आए नया उदासीन अखाड़ा के सचिव गणेश दास महाराज ने कहा कि, जिन संतों ने नकली देवताओं की पूजा और स्नान कराकर असली देवताओं का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अखाड़े से बाहर किया जाएगा. इस बार निरंजनी अखाड़े वाली अखाड़ा परिषद के साथ कुंभ मेले में असली देवताओं को शाही स्नान स्नान कराया जाएगा. इस बार कुंभ मेले में नकली देवताओं का स्नान नहीं होने दिया जाएगा.

असली-नकली देवताओं की पूजा और शाही स्नान के विवाद में उलझे संत (VIDEO-ETV Bharat)

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी और महामंत्री श्रीमहंत हरिगिरि के साथ शाही स्नान किया जाएगा. जो संत देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अखाड़े से बाहर किया जाए. जिन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक देव के उपदेश की जानकारी नहीं है, वह अखाड़े से बाहर किए जाएंगे. नासिक और प्रयागराज में मुख्यमंत्रियों और प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाएगी. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी संज्ञान लें और कार्रवाई करें. अखाड़े में कुछ महंत गृहस्थ हैं. करोड़ों रुपए का हेरफेर और अखाड़े की भूमि खुर्द बुर्द की है. जो उनका समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए. पूरा पंजाब हमारे साथ है. निचली अदालत में भी लड़ाई लड़ी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे. पूरा जीवन उदासीन अखाड़ा को समर्पित है.