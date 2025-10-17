उत्तराखंड के चारोंधाम में बढ़ी रौनक, कपाट बंद होने से पहले उमड़ी भक्तों की भीड़, देश की बड़ी हस्तियां भी पहुंची
चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है. ऐसे में चारधाम में भक्तों की सैलाब उमड़ पड़ा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2025 at 5:01 PM IST
किरणकांत शर्मा की रिपोर्ट...
देहरादून: उत्तराखंड के चारधामों में इस समय श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. दीपावली से पहले जहां सामान्य श्रद्धालु चारधाम यात्रा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं तो वहीं अब देश की कई बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला भी तेज़ हो गया है. फिर वो चाहे उद्योग जगत के दिग्गज हों या सिनेमा जगत के सुपरस्टार. खेल की दुनिया के नामी चेहरे हों या राजनीतिक हस्तियां. हर कोई भगवान केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बन रहा है.
22 और 23 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट: चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है. परंपरानुसार 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि 23 अक्टूबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसी दिन भगवान केदारनाथ और माता यमुना की डोली अपने-अपने गद्दी स्थलों की ओर रवाना हो जाएगी. इसके कुछ दिन बाद बदरीनाथ धाम के कपाट भी विधिवत रूप से बंद होंगे.
जैसे-जैसे चारधाम के कपाट बंद होने की तिथियां नजदीक आ रही हैं. वैसे ही तीर्थाटन का उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया है. हर कोई कपाट बंद होने से पहले चारोंधाम के दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहता है. फिर वह आम श्रद्धालु हो या देश की कोई बड़ी हस्ती
मुकेश अंबानी ने किए केदारनाथ और बदरीनाथ के दर्शन: देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी 10 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचे थे. उन्होंने पहले केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए. उसके बाद बदरीनाथ धाम पहुंचकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की.
अंबानी परिवार ने मंदिर समिति को विशेष पूजा के लिए दान भी दिया. मंदिर समिति के अनुसार ये दान 10 करोड़ रूपए का था. अंबानी परिवार ने यात्रा के दौरान पूर्ण श्रद्धा और सादगी के साथ दर्शन किए और उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे चारधाम यात्रा प्रबंधन की भी सराहना की थी.
सुपरस्टार रजनीकांत ने हिमालय में साधना के बाद किए दर्शन: फिल्म जगत के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी इस बार उत्तराखंड की यात्रा को अपने आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा बनाया. रजनीकांत बीते दिनों हिमालय के पास स्थित एक ध्यान गुफा में साधना के लिए पहुंचे थे. उसके बाद उन्होंने बदरीनाथ धाम में दर्शन कर भगवान विष्णु से देश और समाज की खुशहाली की कामना की. रजनीकांत ने यात्रा के दौरान मीडिया से कहा कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि और यहां की प्राकृतिक शांति व्यक्ति को भगवान के और करीब ले जाती है, वो अमूमन ऋषिकेश और अल्मोड़ा में ध्यान लगाने आते रहते है.
क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया ने भी लिया आशीर्वाद: उत्तराखंड के बेटे और भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी इस साल चारधाम यात्रा के दौरान यमनोत्री के धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना की.
पंत के साथ उनके दोस्त और क्रिकेटर राहुल तेवतिया भी मौजूद रहे. दोनों खिलाड़ियों ने धाम में करीब एक घंटा बिताया. उन्होंने कहा कि यहां वाकई में जीवन का आनंद है. यहां भगवान निवास करते हैं. पहाड़ों में शांत वादियां हैं. शहर में जीवन व्यस्त है. इसलिए सभी को कुछ दिन पहाड़ की शांत वादियों में आना चाहिए, जिसके बाद दोनों क्रिकेटर ने कुछ समय हर्षिल में बिताया. फिलहाल पैर में चोट लगने की वजह से ऋषभ पंत टीम का हिस्सा नहीं है. उम्मीद यही है कि वो जल्द टीम में वापसी करेंगे. उनको ये चोट इंग्लैंड के मैच के दौरान लगी है.
सारा अली खान भी पहुंची देवभूमि: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान अक्सर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंच ही जाती है. कपाट बंद होने से पहले वो एक बार फिर से केदारनाथ पहुंची. पिछली बार वो अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ यहां आई थी, लेकिन इस बार वो अकेली केदारनाथ पहुंची. केदारनाथ के अलावा सारा अली खान ने अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन किए.
राजनीति हस्तियां भी पहुंची: इस बार राजनेताओ में बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी केदारनाथ दर्शन के लिए इस साल पहुंची थी. उन्होंने 23 अप्रैल को केदारनाथ और बदरीनाथ धाम दोनों के दर्शन किए. उन्होंने उस वक्त कहा था कि चारधाम यात्रा केवल आस्था की नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है.
अगले कुछ दिनों में कई और बड़े नाम पहुंचेंगे: बदरी केदार मंदिर समिति की माने तो आगामी दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई राजनेता, फिल्म जगत की हस्तियां और उद्योग जगत से जुड़े लोग भी चारधाम यात्रा के समापन से पहले दर्शन के लिए आने वाले हैं.
कपाट बंद होने से पहले राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं. धामों में भीड़ बढ़ने के बावजूद तीर्थ यात्रियों की सुविधा को लेकर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार काम कर रही है.
श्रद्धा, आस्था और सादगी का संगम: इस बार की चारधाम यात्रा खास इसलिए भी मानी जा रही है, क्योंकि यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. केवल केदारनाथ धाम में अब तक लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. दीपावली से पहले धामों में हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. चाहे मुकेश अंबानी का सादगी भरा दर्शन हो सारा अली खान की भक्ति हो या रजनीकांत की तपस्या हर कोई एक ही संदेश दे रहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां भगवान और भक्त के बीच कोई बाधा नहीं है.
