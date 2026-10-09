CJP के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम: जंतर-मंतर के पास 4 किमी के दायरे में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए ठप
राजधानी के जंतर-मंतर के पास इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद, पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील.
Published : October 9, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है. कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को सुचारू बनाए रखने के लिए नई दिल्ली इलाके के संवेदनशील जोन में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है.
गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद, जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की मोबाइल इंटरनेट तकनीकों को निलंबित कर दिया गया है. यह पाबंदी आज यानी 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक, यानी पूरे 24 घंटों के लिए प्रभावी रहेगी. प्रशासन का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में अवांछित अफवाहों के प्रसार को रोकने और शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी.
जंतर-मंतर छावनी में तब्दील, सुरक्षा के कड़े पहरे
कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन के ऐलान के बाद से ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है. जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों को भारी सुरक्षा बलों और बैरिकेडिंग के जरिए किले में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में पहले से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत बिना अनुमति के भीड़ जुटने या प्रदर्शन करने पर सख्त पाबंदी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों या निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.
हालांकि, दूसरी ओर विपक्षी दलों और प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश करार दिया है. इंटरनेट बंद होने और कड़े प्रतिबंधों के चलते मध्य दिल्ली के कई इलाकों में यातायात और आम जनजीवन भी प्रभावित होने की पूरी आशंका है. कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने प्रदर्शन में शामिल होने वालों से अपील की है कि, ''बस एक बात याद रखना - हाथ में संविधान और दिल में गांधी, कुछ भी हो जाये, हाथ हमारा नहीं उठेगा.''
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