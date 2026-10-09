ETV Bharat / bharat

CJP के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम: जंतर-मंतर के पास 4 किमी के दायरे में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए ठप

जंतर-मंतर के पास 4 किमी के दायरे में इंटरनेट सेवाएं ठप ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है. कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को सुचारू बनाए रखने के लिए नई दिल्ली इलाके के संवेदनशील जोन में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है.

गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद, जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की मोबाइल इंटरनेट तकनीकों को निलंबित कर दिया गया है. यह पाबंदी आज यानी 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक, यानी पूरे 24 घंटों के लिए प्रभावी रहेगी. प्रशासन का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में अवांछित अफवाहों के प्रसार को रोकने और शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी.