'कल बिहार में RJD गठबंधन की सरकार बनने जा रही', बोले खेसारी यादव, मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के दर्शन किए

बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले किया पूजन-अर्चन, बोले- हमेशा आता रहा हूं, चुनाव से न जोड़िए.

before bihar assembly results bhojpuri star khesari lal yadav visited mirzapur mata vindhyavasini mandir
खेसारी लाल यादव ने माता विंध्यवासिनी के किए दर्शन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 12:37 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 12:42 PM IST

मिर्जापुर: कल बिहार में RJD गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. इस बार 70 प्रतिशत से अधिक वोट पड़ा है यह कोई आम बात नहीं है. जब भी बढ़-चढ़कर वोटिंग हुई है, सरकार बदली है. इस बार बिहार के लोगों ने पलायन, शिक्षा व बेरोजगारी को लेकर वोट किया है. कल RJD महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. यह कहना है छपरा विधानसभा से RJD प्रत्याशी व भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का. वह गुरुवार सुबह माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए मिर्जापुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजन-अर्चन किया.


चुनाव के लिए दर्शन करने नहीं आया: पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते आ रहा हूं. मैं चुनाव के लिए मां के दर्शन करने नहीं आया हूं. कल रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, यह मेरे लिए विषय नहीं है. इस बार पलायन, बेरोजगारी व शिक्षा को लेकर लोगों ने वोट किया है. 70 प्रतिशत वोट पड़ना कोई आम बात नहीं है. अधिक वोट पड़ने पर सरकार बदलती है. इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी. विधायक से ऊपर का पद मैं हमेशा लेकर रहा हूं. विधायक मेरे लिए कोई कद और पद नहीं है.

मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे खेसारी यादव. (etv bharat)

मेरे लिए जीत मायने नहीं रखती: खेसारी ने कहा कि मेरे लिए चुनाव जीतना मायने नहीं रखता है. जिस व्यवस्था के लिए मैं वहां लड़ रहा था, वह व्यवस्था जिस दिन सुधर जाएगी उस दिन मेरी जीत हो जाएगी. उन्होंने कहा कि माता के प्रति मेरे मन में हमेशा से ही श्रद्धा रही है. मैं चुनाव जीतने के लिए यहां नहीं आया हूं. मैं यहां हमेशा से आता रहा हूं. उन्होंने कहा कि फायदे के लिए भगवान की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है. मेरे लिए श्रद्धा विषय है. मैं मां से प्रेम करता हूं. मां का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है. चुनाव आज है कल नहीं है इसका मतलब यह नहीं की चुनाव के लिए माता के दर्शन करूं.

