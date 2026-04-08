ETV Bharat / bharat

असम चुनाव से ठीक पहले देवघर पहुंचे सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना

बाबाधाम में पूजा करते असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ( ETV Bharat )