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2015 के पहले जनता माओवादियों के साथ थी, 2015 के बाद जनता सरकार के साथ है: शुभ्रांशु चौधरी

जवाब: मैं थोड़ा असहमत हूं इस बात से. साल 2006 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पहली बार यह कहा कि देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए माओवादी बड़ी चुनौती हैं. आज हम जिसकी सफलता देख रहे हैं उस दौर में सरकारें बदलती हैं तो प्रायोरिटी भी बदलती है. हर पांच किमी के बाद एक कैंप के बाद दूसरा कैंप स्थापित करने की जो रणनीति थी, उसे मनमोहन सिंह की सरकार में ही बनाया गया था. साल 11, 12 और 13 में तो वामदल नहीं थे. वामदल तो साल 2009 तक ही सरकार के साथ रहे. दोनों वामदल भी उस वक्त अपोजिट विचारधारा वाले थे. अगर मैं कहूं तो दोनों वाम दल उस वक्त तेल और पानी की तरह बिल्कुल अलग थे.

सवाल: 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है. 2013 के झीरम कांड को बताया जाता है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत अलग तरीके से इसे लिया. एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि देखो एक आईडियोलॉजी थी नक्सलवाद की और उसे पॉलीटिकल आईडियोलॉजी ने ही समाप्त किया. माओवादियों की एक सप्लाई चेन थी जिसे तोड़ा गया. उनकी रशद पर ब्रेक लगा. इसके बाद उनके पास लोकतंत्र में आने का ही एक मात्र रास्ता या मजबूरी बची, आप इसको कैसे देखते हैं ?

रायपुर: ''मनमोहन सिंह की सरकार में ये माना गया कि नक्सली आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं. माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए. यूपीए की सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हुआ, लेकिन सफलता मोदी की सरकार में फोर्स को मिली.'' वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में ये बात कही. शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं कि नक्सलवाद के सफाए के लिए कैंपों की स्थापना करने की रणनीति भी मनमोहन सिंह की सरकार में बनी, लेकिन उसपर अमल मोदी की सरकार में हुआ.

सवाल: छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने से क्या माओवाद पर तेजी से लगाम लगा ?

जवाब: आप जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं जो 2023 में बना, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही तो उसका नेचुरली फायदा मिला. साल 2019 में अमित शाह जी केंद्रीय गृहमंत्री बने. तब कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें बहुत सारी बातों का योगदान होता है. मेरे हिसाब से जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है जनता और जनता इनके साथ खड़ी होती है तो जीत उनकी होती है. यह मिलिट्री का भी सिद्धांत है, जैसे सलवा जुडूम जो नाम है मिलिट्री का स्ट्रैटेजिक हैमलेटिंग है.

2015 के पहले जनता माओवादियों के साथ थी. 2015 के बाद जनता सरकार के साथ है. इसका अर्थ यह नहीं है वह सरकार के समर्थक हैं, वह इसको बेहतर मानते हैं, या पुलिस से बेहतर हैं और उसको 10 साल लगेंगे ठीक होने में. यहां जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत कैंप लगे पर जो सपोर्ट मिलना था तो हो सकता है 19 के बाद और ज्यादा मिला. 23 के बाद और ज्यादा मिला होगा, क्योंकि यहां गृह मंत्री अब बीजेपी के हैं, जैसे कांग्रेस के गृहमंत्री थे. मैं शायद गलत हो सकता हूं, मेरी समझ में यह है कि वह एक बार भी बस्तर नहीं गए, लेकिन अब जो गृहमंत्री हैं विजय शर्मा जो सरकार बनने के बाद ही जनवरी में ही शांति वार्ता की बात करते हैं.

''नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को नहीं मिली जगह''

वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं, नक्सली किसी पुलिस कैंप पर हमला करने से पहले कई बार रेकी किया करते थे. उसके बाद भी उनके ज्यादातर हमले नाकाम साबित होते थे. उसके असफल होने की साइड की कहानी यह है कि 99 फीसदी लड़ने वाले आदिवासी माओवादी होते थे. लेकिन इन आदिवासियों को कभी केंद्रीय कमेटी में नहीं लिया जाता था. खुद पूर्व में हिड़मा ने भी पत्र लिखा था कि हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है. लोगों से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. हमें आर्म्स को डंप कर देना चाहिए. शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं कि हिड़मा सेंटर कमेटी में नहीं रहा और जो भी फैसले होते थे वो केंद्रीय कमेटी ही किया करती थी. शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं, लड़ाकों के जो भी यूनिट हुआ करते थे उसके हेड बाहरी लोग होते थे, जैसे दक्षिण ब्यूरो की हेड सुजाता थी.

शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं, 2024 के अंत में हिड़मा पहला छत्तीसगढ़ी आदिवासी कहा जिसे सीसी में शामिल किया जाता है. बाद में एक और को इस सीसी में शामिल किया गया. कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान छत्तीसगढ़ की ओर से कहा गया कि हमें तेलंगाना सरकार का समर्थन नक्सल ऑपरेशन के दौरान नहीं मिला.