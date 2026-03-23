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बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.19% पास.. जानिए किस संकाय में किसने किया टॉप?

बिहार बोर्ड इंटरमीडिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस बार भी बिहार की बेटियां अव्वल रहीं, पढ़िए

Bihar Board Intermediate Result
बिहार बोर्ड इंटरमीडिए रिजल्ट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 1:49 PM IST

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पटना: बिहार बोर्ड इंटरमीडिए रिजल्ट जारी हो गया है. बोर्ड ने तीनों संकाय साइंस, कॉमर्स और आर्ट के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. 85.19% परीक्षार्थी सफल हुए, जिसमें 86.23 प्रतिशत छात्राएं सफल हुई हैं. 84.09 छात्रों ने सफलता पायी है. विभिन्न संख्याएं में टॉप करने वाले में आर्ट्स और कॉमर्स में छात्राएं टॉपर हैं. साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है. तीनों संकाय में टॉपर्स में कुल 26 हैं, जिनमें 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं.

85 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित : बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए सभी उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं. रिजल्ट की जानकारी देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ''लड़कों ने इस बार 84.09 प्रतिशत सफलता हासिल की, जबकि 86.23 प्रतिशत छात्राओं अव्वल रहीं.''

समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश: विज्ञान संकाय में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन 481 (96.20%) अंक सीतामढ़ी की साक्षी, कला संकाय में गया जिले की नीतू कुमारी 479 (95.8%) अंक लाकार टॉपर बनी है. कॉमर्स में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान पटना की छात्रा अदिति कुमारी ने 480 राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

साइंस के टॉप 5 में 6 छात्र-छात्राएं शामिल: साइंस के टॉप 5 में 6 छात्र-छात्राएं शामिल हुए हैं. समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन (481), सीतामढ़ी की साक्षी कुमारी (479), नवादा की सपना कुमारी (479), बेगूसराय की अनामिका कुमारी (478), दरभंगा के सत्यम कुमार (476), मुजफ्फरपुर की पलक कुमारी (475) शामिल हैं. कला संकाय में टॉप 5 में 13 छात्र-छात्राएं शामिल हैं. कॉमर्स के टॉप 5 में 7 छात्र-छात्राएं शामिल हैं.

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टॉपर लिस्ट (ETV Bharat)

13.17 लाख परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा: गौरतलब है कि इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में 13.17 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक राज्य में 1762 परीक्षा केंद्रों पर कुल 13.17 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. इसमें छात्राओं की संख्या 6.75 लाख और छात्रों की संख्या 6.42 लाख थी. बिहार बोर्ड ने करीब 5 दिन पूर्व ही टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी.

बोर्ड ने 8वीं बार रिकॉर्ड बनाया: बिहार बोर्ड के लिए यह लगातार आठवां वर्ष होगा, जब देश के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी परीक्षा बोर्ड के तुलना में बिहार बोर्ड सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. इससे पहले बिहार बोर्ड ने बीते 7 वर्षों से लगातार देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट और मैट्रिक जैसी दोनों परीक्षाओं के परिणाम जारी करके नया कीर्तिमान बनाया था.

परीक्षा प्रणाली में सुधार से फायदा: बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ''परीक्षा प्रणाली में किए गए सुधार और मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग के कारण यह संभव हो पाया है की इतनी तेज गति से बिहार बोर्ड द्वारा त्रुटि रहित मैट्रिक और इंटर का परिणाम जारी हो रहा है.''

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बिहार बोर्ड इंटरमीडिए रिजल्ट (ETV Bharat)

पिछले साल की तुलना में 1% रिजल्ट कम : वहीं मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि ''बिहार ने एक बार फिर देश भर में सबसे पहले इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी किया है. साल 2025 में 86.56 प्रतिशत छात्र सफल हुए थे. इस बार का रिजल्ट पिछली बार की तुलना में एक प्रतिशत कम रहा.''

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