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केरल में बिजली कटौती से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद होने पर मरीज की मौत, पू्र्व मंत्री वीणा जॉर्ज ने शोक जताया

हालांकि, परिवार ने मरीज की खराब हालत के बारे में बताया और ज्यादा से ज्यादा मदद की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया. वहीं, तबीयत ज्यादा नाजुक होने के कारण मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना भी नामुमकिन था. मरीज अपना शरीर भी हिला भी नहीं पा रहा था.

मेडिकल इमरजेंसी से घबराकर, परिवार वालों ने तुरंत स्थानीय बिजली बोर्ड ऑफिस से संपर्क किया. मृतक की बहू सनीश्मा ने मीडिया को बताया कि ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना और अमानवीय जवाब दिया. फोन उठाने वाले कर्मचारी ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते और परिवार को इन्वर्टर खरीदने की सलाह दी.

गुरुवार रात इलाके में दो बार बिजली गुल हुई. पहली बार करीब 25 मिनट के लिए बिजली गुल हुई. इस दौरान कृष्णन का ऑक्सीजन लेवल 43 तक गिर गया. बाद में, रात करीब 11.45 बजे फिर से बिजली चली गई. नतीजतन, लाइफ सपोर्ट मशीन पूरी तरह से बंद हो गई, और जूझ रहे मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरकर खतरनाक 39 पर आ गया.

कृष्णन का लंबे समय से सांस की बीमारियों का इलाज अस्पताल में चल रहा था. उन्हें आठ दिन पहले उनके घर पर शिफ्ट किया गया था. उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वे बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते थे. पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से उनकी जान बची रही.

मरने वाले 71 साल के एम कृष्णन हैं, जो सिविल स्टेशन के पास केनाथ परम्बू में कलियानकंदथ घर में रहते थे. मदद के लिए संपर्क करने पर बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने परिवार से इन्वर्टर खरीदने को कहा, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध हुआ.

पलक्कड़: केरल की पूर्व मंत्री वीणा जॉर्ज ने पलक्कड़ में एक मरीज की मौत पर गहरा दुख जताया. आरोप है कि बिजली कटौती के कारण मरीज का 'ऑक्सीजन कंसंट्रेटर' अचानक बंद हो गया, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना को लेकर मरीज की मौत पर रिपोर्ट मांगी है.

इलाके में रात 12.45 बजे तक बिजली आ गई थी. ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फिर से चालू कर दिया गया था, लेकिन कृष्णन की हालत पहले ही बहुत गंभीर हो चुकी थी. इसके बाद परिवार ने पैलिएटिव केयर नर्स चित्रा अभय जो, रेगुलर घर पर उनका इलाज करती थीं को इसकी जानकारी दी. हालांकि, जब तक वह पहुंचीं, कृष्णन की मौत हो चुकी थी. आधिकारिक तौर पर मौत सुबह करीब 6.00 बजे हुई.

एक फेसबुक पोस्ट में, नर्स ने कहा कि बिजली ऑफिस के स्टाफ का बुरा बर्ताव बहुत दर्दनाक था. उन्होंने आगे कहा कि हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर और इन्वर्टर नहीं खरीद सकता है. उन्होंने कहा कि, ऐसे में लोगों की जान जा रही है और अधिकारी इलाके को अंधेरे में डूबो रहे हैं.

कृष्णन का अंतिम संस्कार उनके बेटे मणिकंदन के कुवैत से आने के बाद किया जाएगा. कृष्णन के परिवार में उनकी बेटी रेंजिनी, और दामाद सनीश्मा और प्रमोद भी हैं. परिवार ने एक आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिना बताए बिजली की पाबंदियों और अधिकारियों के बुरे बर्ताव की वजह से कृष्णन की जान चली गई.

राज्य में दिन-रात घंटों तक बिना किसी शेड्यूल के बिजली जाना आम बात हो गई है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, जिसमें घर पर बिस्तर पर पड़े मरीज भी शामिल हैं. इस घटना को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की लापरवाही के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि, यह घटना कोविड के दौर की एक डरावनी याद दिलाती है. उन्होंने बताया कि दूसरी महामारी की लहर के गंभीर दौर में भी, केरल में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां किसी की मौत बिना ऑक्सीजन के हुई हो.

उन्होंने कहा कि, उस समय अस्पतालों में युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया गया था और घर पर बिस्तर पर पड़े मरीजों के लिए कंसंट्रेटर पक्का किए गए थे. बिना किसी ऑक्सीजन संकट के राज्य के बेहतरीन कोविड बचाव को देखकर, उस समय इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक रिपोर्टर ने उन्हें फोन करके बधाई दी थी.

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लेकिन आज राज्य में पावर कट की वजह से ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत हो गई है. पूर्व मंत्री ने बताया कि नई पीढ़ी, जिसे तीन महीने पहले तक यह भी नहीं पता था कि पावर कट क्या होता है, अब एक ही दिन में कई बार बिजली जाने जैसी स्थिति को झेलने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार को ऐसे हालात में अपनी बेपरवाही छोड़नी चाहिए जहां इंसानों की जानें जा रही हैं. उन्होंने कहा कि समाज इस संकट के सभी गंभीर नतीजों का सामना कर रहा है.

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