विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी: गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन होगा

बीटिंग रिट्रीट भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है. यह समारोह गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है.

Beating Retreat Ceremony at Vijay Chowk
विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 5:57 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के विजय चौक पर गुरुवार शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो गई. इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के चार दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों का समापन हो जाएगा. समारोह के प्रारंभ में सेना ने राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया. इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई. इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड ने सेरेमनी की शुरुआत धुन 'कदम-कदम बढ़ाए जा' बजाकर की.

कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री और लोग उपस्थित थे. कार्यक्रम के मद्देनजर विजय चौक की प्रमुख इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है.

क्या है बीटिंग रिट्रीट?
बीटिंग रिट्रीट भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक माना जाता है. यह समारोह गणतंत्र दिवस के तीन दिन बाद, 29 जनवरी की शाम को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है. समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के बैंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस देते हैं. समारोह की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं.

क्यों होती है बीटिंग रिट्रीट?
बीटिंग रिट्रीट सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है. समारोह में भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं. राष्ट्रपति के आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट देकर राष्ट्रगान शुरू होता है, तिरंगा फहराया जाता है. इसके बाद तीनों सेनाओं के बैंड मिलकर पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं. तीनों सेनाओं के बैंड वादन के बाद रिट्रीट का बिगुल बजाया जाता है. इसके बाद बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की इजाजत मांगते हैं.

संपादक की पसंद

