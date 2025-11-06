ETV Bharat / bharat

कूचबिहार में BLA के साथ मारपीट, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

माथाभांगा में BJP के बूथ लेवल एजेंट के साथ मारपीट कर उसके गले में जूतों की माला डालकर घुमाने का मामला सामने आया है.

Cooch Behar
कूचबिहार में BJP के BLA के साथ मारपीट (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 7:28 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कूचबिहार स्थित माथाभांगा में स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) प्रक्रिया के लिए गणना प्रपत्र वितरण के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक बूथ लेवल एजेंट (BLA) की पिटाई का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं उसे जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया. घटना की खबर मिलते ही माथाभांगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया.

SIR की शुरुआत में ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस संघर्ष ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है. आरोप लगाया गया है कि बूथ स्तर के कई अधिकारी स्थानीय तृणमूल नेता या पदाधिकारी हैं. हालांकि, तृणमूल ने इस आरोप का खंडन किया है.

जूतों की माला पहनाकर घुमाया
बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता एक सरकारी बूथ लेवल अधिकारी (BLA) है. ऐसे में बीएलओ निशीथ रॉय और कुछ स्थानीय तृणमूल नेताओं ने मिलकर इस उत्पीड़न की साजिश रची. उसके साथ मारपीट की और उसे जूतों की माला पहनाकर इलाके में घुमाया.

एजेंट ने कहा, "मैंने फोन किया था. तब बीएलओ ने मुझसे कहा, हम धर्मा चक्रवर्ती के घर आए हैं. आप आ जाइए. इसी बीच मैं वहां पहुंचा तो देखा कि बीएलओ वहां नहीं थे. मैंने धर्मा के घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा, वे बाइक से चले गए हैं. मैंने दोबारा फ़ोन किया. तब उन्होंने कहा कि मैं रसिक दास के घर में घुस गया था. मैं भी वहां गया और काम करने लगा."

एजेंट ने बताया, "मैंने फॉर्म भरा, लेकिन रसिक दास ने मुझे थप्पड़ मार दिया. महिलाओं ने मेरे गले में जूतों की माला डाल दी और मुझे घर से बाहर धकेल दिया." इस संबंध में कूचबिहार जिला तृणमूल अध्यक्ष गिरिंद्रनाथ बर्मन ने कहा, " उन्हें मामले की जानकारी नहीं है. हम इसकी जांच करेंगे."

चुनाव आयोग ने किए BLO नियुक्त
SIR प्रक्रिया के तहत गणना फॉर्म का वितरण 3 नवंबर से पूरे राज्य में शुरू हो गया है. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं. जानकारी के मुताबिक इन बीएलओ की नियुक्ति चुनाव आयोग ने की है, लेकिन कई मामलों में तृणमूल कार्यकर्ता और नेता भी बीएलओ के रूप में काम कर रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि तृणमूल हमेशा से एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मुखर रही है. इसलिए, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीएलओ होने के कारण विपक्षी दल के साथ असंतोष की खबरें आ रही हैं. वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन शुरू होने के बाद से कई इलाकों में तनाव फैल गया है. कुछ जगहों पर बूथ लेवल ऑफिसरों को वापस भेज दिया जा रहा है. कुछ जगहों पर उन्हें गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है.

घटना से हड़कंप
दूसरी ओर कई परिवार दहशत में हैं, क्योंकि उनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं. इसी वजह से 4 नवंबर को माथाभांगा में निवासियों ने सड़क जाम कर दिया था. बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा लिया गया. हालांकि, आज सुबह हुई इस अभूतपूर्व घटना से हड़कंप मच गया.

स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने माथाभांगा उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को इस घटना की सूचना दे दी है. कूचबिहार जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

TAGGED:

BJP BLA
COOCH BEHAR
WEST BENGAL
BLA BEATEN UP
BJP BOOTH LEVEL AGENT

