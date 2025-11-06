ETV Bharat / bharat

कूचबिहार में BLA के साथ मारपीट, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कूचबिहार स्थित माथाभांगा में स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) प्रक्रिया के लिए गणना प्रपत्र वितरण के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक बूथ लेवल एजेंट (BLA) की पिटाई का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं उसे जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया. घटना की खबर मिलते ही माथाभांगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया.

SIR की शुरुआत में ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस संघर्ष ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है. आरोप लगाया गया है कि बूथ स्तर के कई अधिकारी स्थानीय तृणमूल नेता या पदाधिकारी हैं. हालांकि, तृणमूल ने इस आरोप का खंडन किया है.

जूतों की माला पहनाकर घुमाया

बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता एक सरकारी बूथ लेवल अधिकारी (BLA) है. ऐसे में बीएलओ निशीथ रॉय और कुछ स्थानीय तृणमूल नेताओं ने मिलकर इस उत्पीड़न की साजिश रची. उसके साथ मारपीट की और उसे जूतों की माला पहनाकर इलाके में घुमाया.

एजेंट ने कहा, "मैंने फोन किया था. तब बीएलओ ने मुझसे कहा, हम धर्मा चक्रवर्ती के घर आए हैं. आप आ जाइए. इसी बीच मैं वहां पहुंचा तो देखा कि बीएलओ वहां नहीं थे. मैंने धर्मा के घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा, वे बाइक से चले गए हैं. मैंने दोबारा फ़ोन किया. तब उन्होंने कहा कि मैं रसिक दास के घर में घुस गया था. मैं भी वहां गया और काम करने लगा."

एजेंट ने बताया, "मैंने फॉर्म भरा, लेकिन रसिक दास ने मुझे थप्पड़ मार दिया. महिलाओं ने मेरे गले में जूतों की माला डाल दी और मुझे घर से बाहर धकेल दिया." इस संबंध में कूचबिहार जिला तृणमूल अध्यक्ष गिरिंद्रनाथ बर्मन ने कहा, " उन्हें मामले की जानकारी नहीं है. हम इसकी जांच करेंगे."