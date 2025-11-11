ETV Bharat / bharat

कम बर्फबारी और ठंड में देरी ने भालुओं की उड़ाई नींद, इंसानों पर कर रहे हमला, महकमा परेशान

उत्तराखंड में इंसानों पर भालू के हमलों से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है. पिछले 6 साल में 31 लोगों की मौत.

BEAR ATTACKS ON HUMANS
इंसानों पर भालू के हमलों से वन विभाग की चिंता बढ़ी (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 11, 2025 at 3:37 PM IST

6 Min Read
देहरादून: पहाड़ों में भालुओं का जीवनचक्र बदल रहा है. बर्फबारी और समय पर ठंड नहीं होने से भालू की नींद भी उड़ गई है. इतना ही नहीं, पहले की तरह ना तो भालू को आसानी से भोजन मिल पा रहा है और न ही उसके आवास स्थल ही सुरक्षित रह गए हैं. यानी जलवायु परिवर्तन का भरपूर असर भालुओं पर सीधे तौर से दिखाई देने लगा है. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले भालुओं पर स्पेशल रिपोर्ट.

इस बार सर्दियों की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में भालुओं का व्यवहार चिंता का विषय बन गया है. सामान्य तौर पर नवंबर तक हाइबरनेशन में चले जाने वाले भालू इस बार पहाड़ी इलाकों में सक्रिय देखे जा रहे हैं. कम बर्फबारी और ठंड में देरी के कारण भालू अब भी जगे हुए हैं, जिससे उनकी आक्रामकता बढ़ती दिखाई दे रही है. कई इलाकों में भालू इंसानों और मवेशियों पर हमला कर रहे हैं. हालात इतने चिंताजनक हैं कि वन विभाग को भी इस पर गंभीर चिंता होने लगी है.

कम बर्फबारी और ठंड में देरी ने भालुओं की उड़ाई नींद (VIDEO-ETV Bharat)

पिछले कुछ समय में चमोली जिले के जोशीमठ और घाट क्षेत्रों से मवेशियों पर भालुओं के हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं. अचानक बढ़े इन हमलों ने स्थानीय किसानों की नींद उड़ा दी है. रात के समय भालू खेतों और घरों के पास तक पहुंच रहे हैं. मवेशियों के अलावा खेतों में रखे अनाज के भंडार तक को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है. वन विभाग ने इस स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) के रिटायर्ड प्रोफेसर कमर कुरैशी मान रहे हैं कि यह समस्या अब केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत भी है.

बर्फ की कमी और भोजन की उपलब्धता घटी: पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ आरके मिश्रा के अनुसार, इस बार पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी बेहद कम हुई है और ठंड भी देर से पड़ी है. सामान्य तौर पर नवंबर के आरंभ तक ऊंचे इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम जाती थी, जिससे भालू अपने बिलों में चले जाते थे. लेकिन इस बार बर्फ की कमी और जंगलों में भोजन की उपलब्धता घटने से भालू असामान्य रूप से सक्रिय बने हुए हैं. इससे उनमें बेचैनी और आक्रामकता बढ़ रही है.

निचले इलाकों में दिखाई दे रहे भालू: वन्यजीव विशेषज्ञ भालू भोजन की तलाश में अब ऊंचाई वाले इलाकों से नीचे की ओर आ रहे हैं. यह उनके प्राकृतिक व्यवहार में बदलाव का संकेत है. ऐसी स्थिति में भालू तनाव में आ जाते हैं और उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर उत्तराखंड में विस्तृत रिसर्च की आवश्यकता है, ताकि पता चल सके कि जलवायु परिवर्तन का इन पर कितना असर पड़ा है.

प्रमुख कारण: भोजन की कमी और फसलों की घटती पैदावार ने भी समस्या को बढ़ाया है. पहाड़ी इलाकों में किसानों की खेती लगातार घट रही है, जिससे भालुओं के लिए भोजन का प्राकृतिक स्रोत कम हो गया है. फलदार पेड़ और झाड़ियां, जो पहले इनके लिए प्रमुख आहार का स्रोत थीं, अब कम हो रही हैं. वहीं, भारी बारिश और भूस्खलन से कई इलाकों में भालुओं के प्राकृतिक आवास को भी नुकसान पहुंचा है.

नए जीवन चक्र में भालू: मौसम का यह रुझान ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले सालों में भालुओं के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है. हालांकि पहले ही जिस तरह के हमले पर्वतीय जिलों में भालुओं के देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ है कि भालू अब अपने सामान्य व्यवहार को छोड़ नए जीवन चक्र को अपना रहा है. जो कि मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से चिंताजनक है.

बिगड़ते संतुलन का पड़ रहा मानव वन्यजीव पर असर: स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन का असर अब जंगलों तक सीमित नहीं रहा. उत्तराखंड के पहाड़ों में भालुओं की यह बेचैनी एक गंभीर चेतावनी है कि प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा रहा है और इसका असर इंसान और वन्यजीव दोनों पर पड़ रहा है. वन्य जीव विशेषज्ञ प्रोफेसर कमर कुरैशी कहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में इसके लिए अब तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है. लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसके बाद सजग रहने की जरूरत है.

बारिश ने भी बढ़ाई भालुओं की मुसीबत: उत्तराखंड में इस बार मॉनसून के दौरान भारी बारिश भी भालू समेत दूसरे वन्यजीवों के लिए मुसीबत बनी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्थितियों के चलते ऐसे वन्यजीवों के वास स्थलों पर भी मलबा आया है, जिसके कारण इन वन्यजीवों को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ा है और नई जगह पर जाने के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष की संभावना बड़ी है. साथ ही उनके भोजन का संकट भी गहराया है. इन हालातों से यह स्पष्ट हुआ है कि एक नहीं बल्कि ऐसे कई कारण हैं जिस कारण भालू अपना सामान्य व्यवहार छोड़ रहे हैं. हालांकि इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात उनका हाइबरनेशन में नहीं जाना ही माना जा रहा है.

भालुओं के हमले में मौतें: उत्तराखंड में साल 2020 में भालुओं के हमले में 10 लोगों की मौत हुई. साल 2021 में 13, साल 2022 में भालू ने एक शख्स को मार डाला. साल 2023 में भालू के हमले में किसी की मौत नहीं हुई जबकि साल 2024 में 3 लोग भालू के हमले में जान गंवा बैठे. इसके अलावा साल 2025 अक्टूबर माह तक 4 लोगों के भालू के हमले में मारे गए.

भालुओं के हमले में घायल: जहां तक घायल होने वाले लोगों की बात है तो साल 2020 में 99, साल 2021 में 95, साल 2022 में 57, साल 2023 में 53, साल 2024 में 65 और इस साल 2025 में अक्टूबर माह तक 41 लोग घायल हो चुके हैं.

