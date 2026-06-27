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श्रीनगर : गोल्फ कोर्स में भालू ने कर्मचारी पर किया हमला, मरा होने का नाटक कर बचाई जान

सीसीटीवी फुटेज में एक बड़ा काला भालू एक आदमी पर हमला करता हुआ दिख रहा है, जो डर और सदमे में पीछे हट जाता है.

Bear Attacks Man At Kashmir Golf Course
कश्मीर गोल्फ कोर्स में भालू ने आदमी पर हमला किया. ((Screengrab))
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : June 27, 2026 at 5:35 PM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में नाइट ड्यूटी के दौरान एक काले भालू के हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया. वहीं कर्मचारी ने मरा हुआ होने का नाटक किया जिससे उसकी जान बच गई. हालांकि घटना के बाद वन्यजीव विभाग ने भालू को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दीं हैं.

यह घटना 24 और 25 जून की दरमियानी रात को हुई, जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल का रहने वाला एजाज अहमद गोल्फ कोर्स के मेन गेट पर था. रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स (RSGC) के अधिकारियों के अनुसार, भालू अचानक आया और अहमद पर हमला कर दिया, जिससे उसे मामूली चोटें आईं.

बताया जाता है कि एजाज अहमद गेट पर अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया. खतरे को भांपकर एजाज तुरंत पेट के बल लेट गए. वहीं कुछ राहगीरों ने उनकी चीख सुनी तो मौके पर मदद के लिए पहुंचे.

एक गोल्फ कोर्स के अधिकारी ने कहा, "हंगामे और लोगों की मौजूदगी की वजह से भालू पास के जंगल में चला गया." उन्होंने आगे कहा, "मरा हुआ होने का नाटक करने की वजह से एजाज जानलेवा चोटों से बच गया."

Royal Springs Golf Course
रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स (File photo-ANI)

हमले के तुरंत बाद एजाज अहमद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसकी चोटों का इलाज किया और बाद में उसे डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि वे गंभीर नहीं थीं. हमले के बाद वन्यजीव विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से गोल्फ कोर्स पर एक रेस्क्यू टीम तैनात है और भालू को पकड़ने के लिए कई पिंजरे लगाए गए हैं.

हालांकि, भालू अभी भी पकड़ से बाहर है. वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि भालू को पकड़ना अक्सर समय लेने वाला काम होता है, खासकर उन इलाकों में जहां कुदरती जंगल और खाने के बहुत सारे स्रोत होते हैं.

उन्होंने कहा कि गोल्फ कोर्स जबरवान रेंज की तलहटी में है और दाचीगाम नेशनल पार्क से जुड़े जंगल के इलाके से इसकी सीमा मिलती है, जिससे जंगली जानवरों का इस इलाके में आना-जाना बार-बार होता रहता है.

वन्यजीव विभाग ने स्टाफ और आगंतुकों को अलर्ट रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह और देर शाम के समय जब भालू सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं. पिछले कुछ सालों में आरएसजीसी में भालू दिखना आम बात हो गई है.

सितंबर 2024 में, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें दो भालू के बच्चे कोर्स के फेयरवे पर शांति से टहल रहे थे. फुटेज में यह भी दिखाया गया कि गोल्फर बिना घबराए अपना खेल जारी रखे हुए थे, जबकि बच्चे डल झील के पास बने बड़े कोर्स में घूम रहे थे.

इस नए हमले ने श्रीनगर में एक और लंबे चले वाइल्डलाइफ ऑपरेशन की यादें भी ताजा कर दी हैं. पिछले साल दिसंबर में, एक काले भालू ने शहर के कुछ सबसे व्यस्त इलाकों में बार-बार दिखाई देने के बाद लगभग 11 दिनों तक लोगों को परेशान रखा, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, कश्मीर यूनिवर्सिटी, एसकेआईएमएस सौरा और कई रिहायशी इलाके शामिल थे.

A zoo employee feeds black bears at Dachigam National Park in Srinagar.
श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क में एक चिड़ियाघर का कर्मचारी काले भालुओं को खाना खिलाते हुए. (file photo-ANI)

आखिरकार, श्रीनगर पुलिस की मदद से वाइल्डलाइफ टीमों ने लगातार निगरानी की और खास तौर पर डिजाइन किए गए पिंजरे लगाए, जिसके बाद जानवर को निगीन झील के पास पकड़ लिया गया.

गोल्फ कोर्स खुद लंबे समय से वन्य जीवन की बातचीत पर बहस से जुड़ा रहा है. 18-होल वाला यह कोर्स उस जमीन पर बनाया गया था जो कभी सलीम अली नेशनल पार्क का हिस्सा हुआ करता था, जिसे सिटी फ़ॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है.

जबरवान पहाड़ों की तलहटी में बसा यह जंगल कई तरह के जंगली जानवरों को सहारा देता था, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरे में पड़े हंगुल, हिमालय के काले भालू, तेंदुए और दर्जनों तरह के पक्षी शामिल थे.

1998 में, उस समय की जम्मू और कश्मीर सरकार ने सुरक्षित इलाके को अंतराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स में बदलने का फैसला किया. बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए, ढलानों को समतल किया गया और मशहूर अमेरिकी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट रॉबर्ट ट्रेंट जोन्स जूनियर को इस सुविधा को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया.

रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स 2001 में शुरू हुआ था. तब संरक्षणवादियों ने चिंता जताई थी कि इस प्रोजेक्ट से जंगली जानवरों का रहने का ठिकाना टूट जाएगा और वे जानवर बेघर हो जाएंगे जो पारंपरिक रूप से इस इलाके में रहते थे.

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्फ कोर्स में भालुओं का कभी-कभी आना-जाना, जबरवान पहाड़ियों और दाचीगाम परिदृश्य के आस-पास के प्राकृतिक वन्यजीव गलियारे के पास मानवीय गतिविधि को दिखाता है.

अधिकारियों ने कहा कि जब तक भालू को सुरक्षित रूप से बचाकर दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता, तब तक बचाव अभियान जारी रहेगा. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अंधेरा होने के बाद गोल्फ कोर्स के आस-पास के सुनसान इलाकों में जाने से बचें.

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