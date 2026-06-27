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श्रीनगर : गोल्फ कोर्स में भालू ने कर्मचारी पर किया हमला, मरा होने का नाटक कर बचाई जान

कश्मीर गोल्फ कोर्स में भालू ने आदमी पर हमला किया. ( (Screengrab) )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 5 Min Read

श्रीनगर: श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में नाइट ड्यूटी के दौरान एक काले भालू के हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया. वहीं कर्मचारी ने मरा हुआ होने का नाटक किया जिससे उसकी जान बच गई. हालांकि घटना के बाद वन्यजीव विभाग ने भालू को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दीं हैं. यह घटना 24 और 25 जून की दरमियानी रात को हुई, जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल का रहने वाला एजाज अहमद गोल्फ कोर्स के मेन गेट पर था. रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स (RSGC) के अधिकारियों के अनुसार, भालू अचानक आया और अहमद पर हमला कर दिया, जिससे उसे मामूली चोटें आईं. बताया जाता है कि एजाज अहमद गेट पर अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया. खतरे को भांपकर एजाज तुरंत पेट के बल लेट गए. वहीं कुछ राहगीरों ने उनकी चीख सुनी तो मौके पर मदद के लिए पहुंचे. एक गोल्फ कोर्स के अधिकारी ने कहा, "हंगामे और लोगों की मौजूदगी की वजह से भालू पास के जंगल में चला गया." उन्होंने आगे कहा, "मरा हुआ होने का नाटक करने की वजह से एजाज जानलेवा चोटों से बच गया." रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स (File photo-ANI) हमले के तुरंत बाद एजाज अहमद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसकी चोटों का इलाज किया और बाद में उसे डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि वे गंभीर नहीं थीं. हमले के बाद वन्यजीव विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से गोल्फ कोर्स पर एक रेस्क्यू टीम तैनात है और भालू को पकड़ने के लिए कई पिंजरे लगाए गए हैं. हालांकि, भालू अभी भी पकड़ से बाहर है. वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि भालू को पकड़ना अक्सर समय लेने वाला काम होता है, खासकर उन इलाकों में जहां कुदरती जंगल और खाने के बहुत सारे स्रोत होते हैं. उन्होंने कहा कि गोल्फ कोर्स जबरवान रेंज की तलहटी में है और दाचीगाम नेशनल पार्क से जुड़े जंगल के इलाके से इसकी सीमा मिलती है, जिससे जंगली जानवरों का इस इलाके में आना-जाना बार-बार होता रहता है. वन्यजीव विभाग ने स्टाफ और आगंतुकों को अलर्ट रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह और देर शाम के समय जब भालू सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं. पिछले कुछ सालों में आरएसजीसी में भालू दिखना आम बात हो गई है.