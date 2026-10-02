ETV Bharat / bharat

ऑनलाइन नौकर और मेड रखने से पहले बरतें सावधानी, देहरादून की लूट की वारदात ने बढ़ाई चिंता

देहरादून: घरों में मेड नौकर, ड्राइवर, गार्ड या दूसरे घरेलू हेल्पर की जरूरत अब ऑनलाइन पूरी करना आसान हो गया है. जरूरत हुई तो लोगों ने झट से फोन पर देखा और इंसान हाजिर. अलग-अलग ऑनलाइन कंपनियों और सर्विस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ही समय में घर के लिए कर्मचारी उपलब्ध हो रहे हैं. देहरादून में ऑनलाइन रखे नौकर ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि लोग घबराए हुए हैं.

CCTV में पांच लोग दिखे, भागने का तरीका भी जांच के घेरे में: वारदात के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने भी पुलिस की जांच को एक नई दिशा दी है. फुटेज में पांच लोग घर से निकलकर भागते दिखाई दे रहे हैं. इनमें चार एक दिशा में जाते नजर आए, जबकि एक व्यक्ति दूसरी दिशा में भागता दिखाई दिया. पुलिस इसे आरोपियों की सोची-समझी रणनीति के तौर पर भी देख रही है, ताकि वारदात के बाद उनकी तलाश मुश्किल हो सके.

महिला पार्षद के घर से उड़ा ले गए सारा सामान: रात करीब 1:20 बजे महिपाल सिंह की नींद घर में हो रही खटपट की आवाज से खुली. उन्होंने भरत के अलावा दो अन्य लोगों को घर के अंदर देखा. पूछने पर भरत ने उन्हें सो जाने और खुद काम करने की बात कही. नशीले पदार्थ के असर के कारण महिपाल दोबारा सो गए. इसी दौरान आरोपियों ने घर में रखे सामान को खंगाला और लॉकर तोड़ दिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी घर से गहने, नकदी और लाइसेंसी पिस्टल लेकर फरार हो गए. जांच में पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपी अपने साथ सब्बल और रॉड जैसे औजार और हथियार लेकर पहुंचे थे. इससे पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या वारदात की तैयारी पहले से की गई थी. क्या आरोपियों ने घर की सुरक्षा, दिनचर्या तथा अंदर रखे सामान की जानकारी पहले ही जुटा ली थी.

पूरे परिवार को डिनर में खिलाया नशीला पदार्थ: पुलिस को शक है कि खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था. इस घटना को अंजाम देते हुए नौकर का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. हालांकि परिवार और पुलिस को अभी यह जानकारी नहीं है कि खाने में किस नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था. आरोप है कि परिवार के पूरी तरह बेसुध होने के बाद भरत ने अपने साथियों को घर के भीतर बुलाया और वारदात को अंजाम दिया.

20 दिन में जीता भरोसा फिर रची वारदात की पूरी कहानी: देहरादून के विजय पार्क में पार्षद अमिता सिंह के घर हुई वारदात की जांच में पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले हैं, जिनसे घटना के सुनियोजित होने की आशंका सामने आई है. पुलिस के मुताबिक घर में काम करने वाले भरत नाम के नौकर ने महज 20 दिन में परिवार का भरोसा हासिल कर लिया था. मंगलवार रात करीब साढ़े नौ से 10 बजे के बीच परिवार के सदस्यों ने खाना खाया. इसके कुछ देर बाद पार्षद अमिता सिंह उनके पति महिपाल सिंह और बेटे शुभम गहरी नींद में चले गए.

ऑनलाइन नौकर रख रहे हैं तो सावधान: लेकिन इंस्टेंट सुविधा के साथ इस काम में सुरक्षा की चुनौती भी जुड़ी है. देहरादून में हुई वारदात ने इस खतरे को गंभीर बना दिया है. या ये कहें कि ऐसा करने वाले लोगों को एक आईना दिखा दिया है. देहरादून में एक परिवार ने ऑनलाइन माध्यम से घरेलू सहायक को काम पर रखा था. आरोप है कि घर में काम करने वाले नौकर ने पहले परिवार का भरोसा जीता. फिर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार को बेहोश कर दिया. इसके बाद अपने साथियों के साथ घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. परिवार के सदस्य अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

अब पुलिस फरार आरोपियों तक पहुंचने के लिए भरत के मोबाइल फोन उसकी लोकेशन, संपर्कों, सीसीटीवी फुटेज और उसके ऑनलाइन माध्यम से नौकरी पर रखे जाने से जुड़े रिकॉर्ड को खंगाल रही है. सीओ अंकित कंडारी के मुताबिक-

पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. घरेलू सहायकों के रूप में घर में दाखिल होकर पहले परिवार का विश्वास जीतना. इसके बाद मौका देखकर नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी या लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले देश के अलग-अलग हिस्सों में सामने आ चुके हैं. इस तरह के मामले देश के अलग अलग जगह पर हुए हैं. हम सभी को एग्जामिन करवा रहे हैं.

-अंकित कंडारी, सीओ-

आपको बात दें इससे पहले हैदराबाद, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामलों की जांच में इसी तरह का तरीका सामने आया है. कई मामलों में पुलिस को यह भी पता चला कि घर में लंबे समय तक काम करके आरोपी परिवार की दिनचर्या, सुरक्षा व्यवस्था और घर में मौजूद कीमती सामान की जानकारी हासिल करते थे. इसके बाद सही मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया जाता था. कुछ मामलों में आरोपियों के नेपाल भागने की कोशिश करने की बात भी जांच में सामने आई है.

हैदराबाद में 12 करोड़, जयपुर में पांच करोड़ से ज्यादा की लूट हुई थी: जून 2026 में हैदराबाद के एक आलीशान विला में काम करने वाले नेपाली नौकर दंपती पर अपनी रिश्तेदार के साथ मिलकर करीब 12 करोड़ रुपये के जेवरात और कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगा था. पुलिस ने बाद में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

सितंबर 2026 में राजस्थान के नीमकाथाना में एक स्कूल के प्रबंध निदेशक के घर काम करने वाली नेपाली नौकरानी पर तीन साथियों के साथ मिलकर परिवार को नशीला पदार्थ खिलाने और नकदी-जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगा था. वहीं जयपुर के वैशाली नगर में मई 2025 में नेपाली नौकर दंपती पर साथियों के साथ मिलकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार को बेहोश करने और पांच करोड़ रुपये से अधिक के गहने और नकदी लूटने का आरोप लगा था. जोधपुर में एक नामी हैंडीक्राफ्ट कारोबारी के घर करीब 10 करोड़ रुपये की चोरी के मामले में भी सात नेपाली आरोपियों की भूमिका सामने आई थी. इनमें चार आरोपी घर के पुराने नौकर थे, जिन्होंने अपने साथियों को नेपाल से बुलाया था.

भरोसा जीतना ही बन जाता है सबसे बड़ा हथियार- अजय सिंह: इन घटनाओं में एक बात पुलिस जांच में बार-बार सामने आती है. साइबर क्राइम कंट्रोल एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि-

ऐसे मामले में आरोपी घर में दाखिल होने के बाद तुरंत वारदात नहीं करते, बल्कि पहले परिवार का भरोसा हासिल करते हैं. कई बार कई दिनों या हफ्तों तक सामान्य तरीके से काम करने के बाद वे घर की पूरी जानकारी जुटाते हैं. परिवार कब घर से बाहर रहता है. कौन सदस्य किस समय सोता है. घर में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं और कीमती सामान कहां रखा है. ऐसी जानकारियां उनके लिए वारदात में मददगार हो सकती हैं. इसके बाद मौका देखकर खाने या चाय में नशीला पदार्थ मिलाने और साथियों की मदद से घर में लूट करने का आरोप कई मामलों में सामने आया है.

-अजय सिंह, एसएसपी, साइबर क्राइम कंट्रोल-

ऑनलाइन कर्मचारी रखने में सबसे जरूरी है पहचान का सत्यापन: अजय सिंह के मुताबिक ऑनलाइन किसी कंपनी या सर्विस के माध्यम से घरेलू सहायक रखना गलत नहीं है. लेकिन सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल या कंपनी के भरोसे पर कर्मचारी को घर में प्रवेश देना जोखिम भरा हो सकता है. कर्मचारी का पूरा नाम स्थायी पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, पिछले नियोक्ता का विवरण और संदर्भ की जानकारी खुद भी सत्यापित करनी चाहिए. पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना भी जरूरी है. यदि एजेंसी कर्मचारी उपलब्ध करा रही है, तो एजेंसी से भी कर्मचारी की पहचान और सत्यापन से जुड़े दस्तावेज लिखित रूप में लेने चाहिए. जरूरत पड़ने पर इन्हीं जानकारियों से पुलिस को जांच में मदद मिल सकती है.

घर की पूरी जानकारी किसी नए कर्मचारी को तुरंत न दें: नए घरेलू सहायक को शुरुआत से ही घर की हर जानकारी देना भी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है. घर में रखी नकदी, गहने, महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक से जुड़ी जानकारी, लॉकर या हथियार जैसी चीजों के बारे में अनावश्यक जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए. परिवार की दिनचर्या और घर के सदस्यों की आवाजाही की जानकारी भी सीमित रखी जा सकती है. घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो उनकी निगरानी नियमित रूप से करनी चाहिए. किसी कर्मचारी का व्यवहार संदिग्ध लगे या उसके दस्तावेजों में कोई विसंगति मिले, तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत संबंधित एजेंसी या पुलिस को जानकारी देना जरूरी है.

अचानक नौकरी छोड़ने या किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाने पर सतर्क रहें: अगर घरेलू सहायक बिना साफ कारण के अचानक नौकरी छोड़ता है या उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने की बात करता है, तो नए व्यक्ति को सीधे घर में काम पर रखने के बजाय उसकी पहचान और सत्यापन दोबारा करें. इसी तरह कर्मचारी अगर किसी रिश्तेदार या दोस्त को घर में बुलाता है, तो बिना अनुमति किसी अनजान व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश न दें. घरेलू कर्मचारी के माध्यम से घर की जानकारी बाहरी लोगों तक पहुंचने की आशंका को देखते हुए परिवार को इस मामले में साफ नियम पहले से तय करने चाहिए.

इमरजेंसी में काम आने वाली जानकारी अलग रखें: अजय सिंह बताते हैं कि परिवार को कर्मचारी की पहचान से जुड़े दस्तावेज एजेंसी का नंबर, पुलिस सत्यापन और उसके संपर्क की जानकारी एक जगह सुरक्षित रखनी चाहिए. साथ ही घर के सभी सदस्यों को यह पता होना चाहिए कि किसी संदिग्ध स्थिति में पुलिस या स्थानीय आपातकालीन सेवा से कैसे संपर्क करना है. सुरक्षा का मकसद हर कर्मचारी पर शक करना नहीं, बल्कि ऑनलाइन सुविधा के साथ जरूरी सत्यापन और सावधानी को व्यवस्था का हिस्सा बनाना है.

देहरादून की घटना ने दिया बड़ा सुरक्षा संदेश: देहरादून की यह घटना सिर्फ एक परिवार के साथ हुई लूट का मामला नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए भी चेतावनी है, जो सुविधा के लिए ऑनलाइन माध्यम से मेड, नौकर, ड्राइवर या सुरक्षा गार्ड रख रहे हैं. घर में काम करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे परिवार के बेहद करीब आ जाता है और उसे घर की कई अहम जानकारियां भी मिल जाती हैं. ऐसे में भरोसे के साथ जरूरी सावधानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. ऑनलाइन सर्विस से कर्मचारी मिल सकता है, लेकिन उसकी पहचान, पिछला रिकॉर्ड और पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना परिवार की सुरक्षा पर भारी पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: