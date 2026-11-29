सर्दियों में हीटर और गर्म पानी से रहें सावधान, जरा सी लापरवाही बन सकती है जानलेवा
सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल के समय विशेष सावधान रहने की जरूरत,एम्स के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. शशांक चौहान ने दिए टिप्स.
Published : November 29, 2026 at 3:30 PM IST
नई दिल्ली: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए गर्म पानी, गीजर और रूम हीटर हमारी जरूरत बन जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस हीटर की गर्माहट आपको सुकून देती है, वही आपकी जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकता है? कभी गर्म पानी से बच्चे झुलस जाते हैं, तो कभी कमरे में घंटों चलता हीटर आग और दम घुटने जैसी घटनाओं की वजह बन जाता है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई बार हादसे घर के अंदर होते हैं और लोगों को बचाव का सही तरीका तक मालूम नहीं होता. अगर कमरे में आग लग जाए या धुआं भर जाए तो क्या करना चाहिए? क्या हीटर चलाते समय कमरे में वेंटिलेशन जरूरी है? जलने पर टूथपेस्ट या घी लगाना कितना नुकसानदायक हो सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं एम्स के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. शशांक चौहान.
सर्दियों की शुरुआत होते ही घरों में गर्म पानी और हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. कभी बाथरूम में रखी गर्म पानी की बाल्टी बच्चे पर पलट जाती है, तो कभी गर्म पानी से नहाते वक्त त्वचा बुरी तरह झुलस जाती है. कई बार हीटर की खराब वायरिंग या आसपास रखे कपड़ों की वजह से आग लग जाती है. ऐसे हादसों में सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को रहता है.
सर्दियों में गीजर हीटर का प्रयोग में रखें सावधानी
दिल्ली में जलने की घटनाओं की गंभीरता का अंदाजा स्वास्थ्य संबंधी उपलब्ध आंकड़ों से लगाया जा सकता है. वर्ष 2023-24 में राजधानी में 3,334 बर्न केस दर्ज किए गए थे. हालांकि ये सभी कारणों से जलने के मामले हैं और इनमें केवल गर्म पानी, गीजर और हीटर से जुड़े हादसों की अलग संख्या उपलब्ध नहीं है. गर्म पानी से होने वाली चोट को मेडिकल भाषा में स्कॉल्ड बर्न कहा जाता है. बच्चों की त्वचा ज्यादा संवेदनशील होने के कारण गर्म पानी से उन्हें गंभीर चोट पहुंच सकती है. इसलिए गर्म पानी का तापमान जांचे बिना बच्चों को नहलाना, गर्म पानी की बाल्टी को उनकी पहुंच में छोड़ना और बाथरूम में उन्हें अकेला छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है. गीजर का तापमान जरूरत के मुताबिक रखें और पानी इस्तेमाल करने से पहले उसका तापमान जरूर जांचें.
अब बात उस हीटर की, जिसे ठंड से बचने के लिए लोग घंटों कमरे में चलाकर रखते हैं. कई बार लोग हीटर चलाकर कमरे के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर देते हैं. कुछ लोग हीटर को बिस्तर के बिल्कुल पास रख देते हैं, तो कहीं उसके आसपास कपड़े और कंबल सुखाए जाते हैं. यही लापरवाही आग लगने और गंभीर हादसे की वजह बन सकती है.
कपड़ों से सुरक्षित दूरी पर रखें
खासकर गैस या ईंधन से चलने वाले हीटर बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा कर सकते हैं इसलिए कमरे में उचित वेंटिलेशन और ताजी हवा आने-जाने का रास्ता होना बेहद जरूरी है. इलेक्ट्रिक हीटर को पर्दों, बिस्तर और कपड़ों से सुरक्षित दूरी पर रखें. खराब वायरिंग और ओवरलोडेड एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल न करें और हीटर चालू छोड़कर सोने से बचें. डॉक्टर की सलाह है कि कमरे में एहतियात के तौर पर पानी की एक बाल्टी रखी जा सकती है, लेकिन इसे आग बुझाने का विकल्प न समझें.
हादसे के समय घबराएं नहीं संयम से लें काम
तमाम सावधानियों के बावजूद कमरे में आग लग जाती है या धुआं भरने लगता है, तो उस वक्त घबराहट में की गई गलती जानलेवा साबित हो सकती है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करें. धुआं ऊपर की तरफ जमा हो सकता है, इसलिए कमरे से बाहर निकलते समय सीधे खड़े होकर चलने के बजाय जमीन के करीब रहें और झुककर या रेंगते हुए सुरक्षित निकास की तरफ बढ़ें. मुंह और नाक को कपड़े से ढकें और जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित जगह पहुंचें. अगर दरवाजा गर्म है या उसके बाहर आग दिखाई दे रही है तो उसे खोलने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में सुरक्षित कमरे में जाकर दरवाजा बंद करें, बाहर से मदद के लिए आवाज लगाएं और तुरंत आपातकालीन सेवा को सूचना दें. आग लगने पर सामान बचाने के लिए कमरे में वापस जाना भी बड़ी गलती हो सकती है.
जलने के बाद तुरंत क्या करें
अब सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर गर्म पानी गिर जाए या शरीर का कोई हिस्सा झुलस जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए,अक्सर घरों में जलने पर लोग टूथपेस्ट, घी, तेल, हल्दी या बर्फ लगाने लगते हैं, जबकि ऐसा करने से नुकसान बढ़ सकता है. डॉक्टरों की सलाह है कि जले हुए हिस्से को तुरंत सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे करीब 20 मिनट तक रखें. जले हुए हिस्से पर बर्फ न लगाएं और फफोलों को न फोड़ें. अगर कपड़ा त्वचा से चिपक गया है तो उसे जबरदस्ती न खींचें. जले हुए हिस्से को साफ, न चिपकने वाले कपड़े से ढकें और जरूरत के मुताबिक अस्पताल पहुंचें. अगर चेहरा, हाथ, पैर या शरीर का बड़ा हिस्सा जला है, सांस लेने में परेशानी है या चोट गहरी है तो चिकित्सकीय सहायता लेने में बिल्कुल देरी न करें.
सर्दियों में सुरक्षा का रखें विशेष ध्यान
सर्दियों में सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है. घर के हर सदस्य को यह पता होना चाहिए कि हीटर कहां रखा है, बिजली का मुख्य स्विच कहां है और आग लगने पर बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता कौन सा है. बिजली के उपकरणों में आग लगने पर पानी बिल्कुल न डालें. अगर सुरक्षित हो तो बिजली की सप्लाई बंद करें और तुरंत बाहर निकलें. गैस या ईंधन वाले हीटर का इस्तेमाल बंद कमरे में न करें. बच्चों को गर्म पानी और हीटर से दूर रखें और बुजुर्गों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें. छोटी-छोटी सावधानियां बड़े हादसों को रोक सकती हैं. गंभीर मामलों में लंबे इलाज, ड्रेसिंग और सर्जरी तक की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ठंड से बचिए, लेकिन सावधानी के साथ। गर्म पानी का तापमान जांचिए, हीटर को सुरक्षित तरीके से चलाइए, कमरे में उचित वेंटिलेशन रखिए और आग लगने पर सबसे पहले अपनी जान बचाएं
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