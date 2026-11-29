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सर्दियों में हीटर और गर्म पानी से रहें सावधान, जरा सी लापरवाही बन सकती है जानलेवा

सर्दियों में हीटर का करें सावधान से उपयोग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए गर्म पानी, गीजर और रूम हीटर हमारी जरूरत बन जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस हीटर की गर्माहट आपको सुकून देती है, वही आपकी जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकता है? कभी गर्म पानी से बच्चे झुलस जाते हैं, तो कभी कमरे में घंटों चलता हीटर आग और दम घुटने जैसी घटनाओं की वजह बन जाता है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई बार हादसे घर के अंदर होते हैं और लोगों को बचाव का सही तरीका तक मालूम नहीं होता. अगर कमरे में आग लग जाए या धुआं भर जाए तो क्या करना चाहिए? क्या हीटर चलाते समय कमरे में वेंटिलेशन जरूरी है? जलने पर टूथपेस्ट या घी लगाना कितना नुकसानदायक हो सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं एम्स के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. शशांक चौहान.

सर्दियों की शुरुआत होते ही घरों में गर्म पानी और हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. कभी बाथरूम में रखी गर्म पानी की बाल्टी बच्चे पर पलट जाती है, तो कभी गर्म पानी से नहाते वक्त त्वचा बुरी तरह झुलस जाती है. कई बार हीटर की खराब वायरिंग या आसपास रखे कपड़ों की वजह से आग लग जाती है. ऐसे हादसों में सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को रहता है.