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पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में बरामद 25 किलो के संदिग्ध विस्फोटक को BDS ने किया नष्ट, बड़ा हादसा टला

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव स्थित मुंडा टोला में मिले भारी-भरकम संदिग्ध विस्फोटक को भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ता (BDS) ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है. समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया. पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी ग्रामीण या आसपास के क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

मनोहरपुर में बरामद हुआ था संदिग्ध विस्फोटक

पुलिस के अनुसार, 23 जून 2026 को मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी मुंडा टोला में ग्रामीणों ने खेत में एक संदिग्ध विस्फोटक जैसा वस्तु देखा था. सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि विस्फोटक की लंबाई लगभग 56 सेंटीमीटर, व्यास 42.5 सेंटीमीटर और वजन करीब 20 से 25 किलोग्राम है. इसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर विस्फोटक को सुरक्षित स्थान पर रखा गया.

बीडीएस टीम ने संदिग्ध विस्फोटक को किया नष्ट

मामले में पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक ने पत्र लिखकर सेना से मदद मांगी थी. जिसके बाद भारतीय सेना के बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) मौके पर पहुंचा. शुक्रवार 26 जून 2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोहरपुर, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, गांव के मुखिया और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में सेना की विशेषज्ञ टीम ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नियंत्रित विस्फोट के जरिए संदिग्ध विस्फोटक को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया.

कार्रवाई के दौरान आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह खाली कराया गया था और सुरक्षा घेरा बनाया गया था. नियंत्रित विस्फोट के बाद क्षेत्र में धूल का बड़ा गुबार उठा, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति की क्षति नहीं हुई. स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली.