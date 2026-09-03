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SIR के लिए पंचायत सचिवालय गए बीडीओ समेत कर्मी बने बंधक! युवक संग कहासुनी के बाद बिगड़े हालात

गिरिडीह में बीडीओ को बंधक बना लिया गया. ग्रामीणों ने कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा.

BDO hostage
पंचायत सचिवालय के सामने भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 9:01 PM IST

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गिरिडीह: एसआईआर कैम्प में गए प्रखंड विकास पदाधिकारी की फजीहत हो गई. बीडीओ समेत अन्य कर्मियों को भी बंधक बनाया गया. यह पूरा मामला जिले के सरिया प्रखंड के कुसुमाड़ीह पंचायत सचिवालय का है.

गुरुवार को इस पंचायत सचिवालय में एसआईआर को लेकर कैम्प का आयोजन था. सरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित नारायण तिवारी सर्वेक्षण में गए हुए थे. यहां सर्वेक्षण का काम चल रहा था. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सर्वेक्षण के दौरान एक युवक वीडियो बनाने लगा. मोबाइल से बनाये जा रहें वीडियो पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई. कहा जा रहा है कि इस दौरान युवक के साथ हाथपाई तक हो गई. इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए. सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. बीडीओ ललित नारायण तिवारी समेत अन्य कर्मियों को बंधक बना लिया गया. सभी को पंचायत सचिवालय के अंदर ही बंद कर दिया गया.

गिरिडीह में बीडीओ को बंधक बना लिया गया (ETV Bharat)

सूचना पर पहुंचे पदाधिकारी

इधर, बीडीओ के बंधक बनाए जाने की सूचना जिला के आलाधिकारी को मिली. सूचना मिलते ही सरिया - बगोदर के एसडीएम संतोष गुप्ता के साथ एसडीपीओ धनंजय राम पहुंचे. सरिया - बगोदर समेत कई थाना की पुलिस को भी बुलाया गया. पदाधिकारी द्वारा आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था. सरिया के एसडीएम संतोष गुप्ता ने कहा कि बीडीओ के साथ मामूली नोक - झोंक हुई थी. जिसके बाद कुछ ग्रामीण आवेश में आ गए. लोगों से बातचीत की जा रही है. जल्द ही सबकुछ सामान्य हो जाएगा.

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