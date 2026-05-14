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ममता बनर्जी के वकील के यूनिफॉर्म में कोर्ट पहुंचने पर बीसीआई ने मांगी एनरॉलमेंट की जानकारी

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील के यूनिफॉर्म में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पेश होने के बाद पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से उनके एनरॉलमेंट की जानकारी मांगी है. बीसीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीमांतो सेन ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ये जानकारी मांगी है.

गुरुवार सुबह, ममता बनर्जी राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बहस करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट आईं. कोर्ट का गाउन पहनकर, उन्होंने खुद को वकील बताते हुए चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने अपना केस पेश किया. इस घटना के बाद, बिलबाद भट्टाचार्य और सूर्यनील दास समेत BJP लीगल सेल के कई वकीलों ने तृणमूल लीडर ममता बनर्जी की लीगल पहचान पर सवाल उठाए. उसके बाद यह लेटर स्टेट बार काउंसिल को मिला. वकील बिलबाद भट्टाचार्य को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का वकील माना जाता है.

2026 के चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस "भगवा आंधी" में बह गई, और केवल 80 सीटों पर ही जीत हासिल कर सका. गौरतलब है कि पिछले ही साल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SIR से संबंधित एक मामले की पैरवी की थी. ऐसा उन्होंने एक आम नागरिक के तौर पर किया था, और उस समय उन्होंने वकील का गाउन नहीं पहना था. हालांकि, चुनाव समाप्त होने के बाद, तृणमूल सुप्रीमो आज एक सक्रिय वकील के रूप में सामने आईं.

गुरुवार की सुबह, राज्य की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के संबंध में दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर बहस करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचीं. अदालत का गाउन पहने और खुद को एक वकील बताते हुए, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं.