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BCI बड़ा फैसला, CJI सूर्यकांत का विरोध करने वाले NALSAR 2026 के विधि स्नातकों के नामांकन पर रोक

बीसीआई ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 2026 बैच के छात्रों के वकील के रूप में नामांकन पर रोक लगा दी है.

CJI Surya Kant
सीजेआई सूर्यकांत (file photo- ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 13, 2026 at 8:54 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सभी स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वे हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 ग्रेजुएट्स का एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट अगले आदेश तक रोक दें, जबकि वह उस स्टूडेंट कैंपेन की जांच कर रही है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत के यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शामिल होने का विरोध किया गया था.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने NALSAR के वाइस-चांसलर और सभी स्टेट बार काउंसिल को भेजे एक मैसेज में कहा, “अगले ऑर्डर तक, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ का कोई भी स्टूडेंट, जिसने साल 2026 में लॉ की डिग्री ली है, उसे किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर एनरोल नहीं किया जाएगा."

कम्युनिकेशन में यह भी कहा गया है कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द प्रमाणित तथ्यात्मक वाली रिपोर्ट दें. इसमें कहा गया है, “सभी स्टेट बार काउंसिल से अनुरोध है कि वे इस कम्युनिकेशन को अपने चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, सेक्रेटरी और एनरोलमेंट कमेटी के सामने जानकारी और इसमें दिए गए निर्देशों के जरूरी पालन के लिए रखें”, और कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला 19 अगस्त, 2026 को रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जाएगा.

यह बातचीत पिछले हफ्ते की उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि बाहर जा रहे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने दिल्ली के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सीजेआई के कमेंट्स का हवाला देते हुए उन्हें कॉन्वोकेशन में बुलाने का विरोध किया था.

कम्युनिकेशन में कहा गया है कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुलपति से अनुरोध है कि वे तीन दिन के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक प्रमाणित रिपोर्ट दें.

इसमें यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रस्तावित हिस्सा लेने या न्योते के बारे में यूनिवर्सिटी अधिकारियों को दिए गए रिप्रेजेंटेशन, पिटीशन, मेमोरेंडम या दूसरे कम्युनिकेशन की पूरी कॉपी और यूनिवर्सिटी के आधिकारिक अभिलेखों में मौजूद हस्ताक्षर करने वालों की पूरी लिस्ट शामिल होनी चाहिए.

कम्युनिकेशन ने कहा, “यूनिवर्सिटी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे सत्यापन योग्य सामग्री के आधार पर उन लोगों की अलग से पहचान करें, जो कैंपेन या रिप्रेजेंटेशन शुरू करने, उसका ड्राफ्ट बनाने, मीडिया के ज़रिए उसे फैलाने, उससे जुड़ी बैठकों का आयोजन करने, भागीदारी जुटाने, प्रेस या मीडिया ग्रुप से बातचीत करने में मुख्य रूप से शामिल थे…”

पत्र में कहा गया है कि रिपोर्ट में स्टूडेंट बार काउंसिल, स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट कमेटी या दूसरे मान्यता प्राप्त छात्र संगठन के उन पदाधिकारियों के नाम और पद भी बताए जाने चाहिए जिन्होंने कैंपेन शुरू करने, उसे मंज़ूरी देने, कोऑर्डिनेट करने या फैलाने में हिस्सा लिया.

कम्युनिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर, एल्युमनाई या बाहर के किसी व्यक्ति ने कैंपेन शुरू करने, ड्राफ्ट बनाने, कोऑर्डिनेट करने, सलाह देने या सुविधा देने में हिस्सा लिया है, तो यूनिवर्सिटी को ऐसे शामिल होने का नेचर बताना चाहिए.

कुछ भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार, कुछ एकेडमिक स्टाफ में गुटबाजी और गंदी राजनीति है और उन्होंने स्टूडेंट्स को गुमराह करने, भड़काने और गुमराह करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है.

यह बहुत गंभीर मामला है. टीचर्स अपने टीचिंग जॉब में शामिल होने के बजाय कैंपस में गंदी राजनीति कर रहे हैं. कम्युनिकेशन में कहा गया, "लीगल एजुकेशन का रेगुलेटर होने के नाते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी गंभीर स्थिति में चुपचाप नहीं देख सकता."

कम्युनिकेशन में कहा गया है कि बीसीआई इस स्टेज पर यह रिकॉर्ड नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ बताए गए रिप्रेजेंटेशन या कैंपेन में हिस्सा लेने की वजह से सेक्शन 24ए के तहत एनरोलमेंट से अयोग्य हो गया है.

“हालांकि, जहां किसी खास एप्लीकेंट के व्यवहार से जुड़ी जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सक्रिय कानूनी जांच के तहत है और ऐसी जांच का प्रोफेशन में एंट्री को कंट्रोल करने वाली रेगुलेटरी बातों पर असर पड़ सकता है, ऐसी जांच के पेंडिंग रहने के दौरान एनरोलमेंट पूरा करने से एक तय बात बन सकती है और कहा गया कानूनी जांच हो सकती है.”

कम्युनिकेशन में कहा गया है कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से प्रमाणित रिपोर्ट मिलने और उसकी शुरुआती जांच के बाद, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया अलग से स्टेट बार काउंसिल को ऐसे लोगों के नाम बताएगा, अगर कोई हों, जिनकी भूमिका पर आगे कानूनी तौर पर विचार करने की ज़रूरत है.

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