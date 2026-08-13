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BCI बड़ा फैसला, CJI सूर्यकांत का विरोध करने वाले NALSAR 2026 के विधि स्नातकों के नामांकन पर रोक

नई दिल्ली : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सभी स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वे हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 ग्रेजुएट्स का एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट अगले आदेश तक रोक दें, जबकि वह उस स्टूडेंट कैंपेन की जांच कर रही है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत के यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शामिल होने का विरोध किया गया था.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने NALSAR के वाइस-चांसलर और सभी स्टेट बार काउंसिल को भेजे एक मैसेज में कहा, “अगले ऑर्डर तक, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ का कोई भी स्टूडेंट, जिसने साल 2026 में लॉ की डिग्री ली है, उसे किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर एनरोल नहीं किया जाएगा."

कम्युनिकेशन में यह भी कहा गया है कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द प्रमाणित तथ्यात्मक वाली रिपोर्ट दें. इसमें कहा गया है, “सभी स्टेट बार काउंसिल से अनुरोध है कि वे इस कम्युनिकेशन को अपने चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, सेक्रेटरी और एनरोलमेंट कमेटी के सामने जानकारी और इसमें दिए गए निर्देशों के जरूरी पालन के लिए रखें”, और कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला 19 अगस्त, 2026 को रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जाएगा.

यह बातचीत पिछले हफ्ते की उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि बाहर जा रहे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने दिल्ली के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सीजेआई के कमेंट्स का हवाला देते हुए उन्हें कॉन्वोकेशन में बुलाने का विरोध किया था.

कम्युनिकेशन में कहा गया है कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुलपति से अनुरोध है कि वे तीन दिन के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक प्रमाणित रिपोर्ट दें.

इसमें यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रस्तावित हिस्सा लेने या न्योते के बारे में यूनिवर्सिटी अधिकारियों को दिए गए रिप्रेजेंटेशन, पिटीशन, मेमोरेंडम या दूसरे कम्युनिकेशन की पूरी कॉपी और यूनिवर्सिटी के आधिकारिक अभिलेखों में मौजूद हस्ताक्षर करने वालों की पूरी लिस्ट शामिल होनी चाहिए.

कम्युनिकेशन ने कहा, “यूनिवर्सिटी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे सत्यापन योग्य सामग्री के आधार पर उन लोगों की अलग से पहचान करें, जो कैंपेन या रिप्रेजेंटेशन शुरू करने, उसका ड्राफ्ट बनाने, मीडिया के ज़रिए उसे फैलाने, उससे जुड़ी बैठकों का आयोजन करने, भागीदारी जुटाने, प्रेस या मीडिया ग्रुप से बातचीत करने में मुख्य रूप से शामिल थे…”

पत्र में कहा गया है कि रिपोर्ट में स्टूडेंट बार काउंसिल, स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट कमेटी या दूसरे मान्यता प्राप्त छात्र संगठन के उन पदाधिकारियों के नाम और पद भी बताए जाने चाहिए जिन्होंने कैंपेन शुरू करने, उसे मंज़ूरी देने, कोऑर्डिनेट करने या फैलाने में हिस्सा लिया.