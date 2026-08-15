NALSAR विवाद के बीच BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने लॉ स्टूडेंट्स से मांगी माफी
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने चिट्ठी लिखकर लॉ स्टूडेंट्स से माफी मांगी है.
Published : August 15, 2026 at 10:30 PM IST
नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने NALSAR के छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर उठे विवाद के बीच शनिवार को लॉ स्टूडेंट्स से माफी मांगी है. जारी पत्र में मनन मिश्रा ने कहा कि विवाद से जुड़ी उनकी किसी बात या लेटर से यदि लॉ स्टूडेंट्स की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है.
लॉ स्टूडेंट्स को लिखे एक लेटर में उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम ने छात्र समुदाय के एक वर्ग के बीच चिंता और पीड़ा पैदा की है. जब भी छात्रों को किसी बात से ठेस पहुंचती है या वे स्वयं को पीड़ित अथवा आहत महसूस करते हैं, तो उनकी चिंताओं को धैर्य, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा विवाद से जुड़ी मेरी किसी बात या मेरे किसी पत्र से हमारे कानून छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे इसका हृदय से खेद है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं. ऐसा कहने में किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए. खेद व्यक्त करना प्रतिष्ठा या अहंकार का विषय नहीं है। यह महज इस बात की स्वीकारोक्ति है कि हमारे छात्रों की भावनाएं और उनकी चिंताएं महत्वपूर्ण हैं.
Bar Council of India Chairman and Rajya Sabha MP Manan Kumar Mishra issues a statement -— ANI (@ANI) August 15, 2026
"...The developments of the last few days have caused concern and anguish among a section of the student community. Whenever students feel hurt or aggrieved, their concerns deserve to be… pic.twitter.com/2zX4RGduT1
उन्होंने कहा, 'दीक्षांत समारोह छात्रों के जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है. इसमें शामिल होना या न होना पूरी तरह से छात्रों का अपना फैसला होना चाहिए, किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए.'
उन्होंने कहा, 'मतभेदों को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है. इसे बाहरी प्रभाव से राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. कानून के छात्र ही देश के न्याय तंत्र का भविष्य हैं, इसलिए उनका स्वतंत्र चिंतन और तर्कसंगत निर्णय लेना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.'
क्या है पूरा मामला और NALSAR विवाद?
दरअसल, हाल के दिनों में NALSAR और कानून के छात्रों से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर बार काउंसिल के बयानों और पत्रों पर छात्रों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी. छात्रों का मानना था कि उनके विचारों और अधिकारों को ठीक से नहीं समझा जा रहा है. इसके बाद देश भर के लॉ स्टूडेंट्स ने इस पर असंतोष जताया था.
मामले ने तूल पकड़ा तो कोर्ट और कानूनी हलकों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई. छात्रों के तीखे विरोध और बढ़ते दबाव को देखते हुए आखिरकार BCI प्रमुख मनन कुमार मिश्रा ने आगे आकर स्थिति को संभाला. उन्होंने बयान जारी कर छात्रों से माफी मांगते हुए मामले को शांत करने की पहल की है.