ETV Bharat / bharat

बीसीसीएल की ऐतिहासिक पहल: खदान के पानी से 'कोल नीर' प्रोजेक्ट शुरू, कोयला मंत्री ने किया उद्घाटन

बीसीसीएल का कहना है कि प्रारंभिक चरण में इस पानी का उपयोग कंपनी के सभी कार्यालयों और संस्थानों में किया जाएगा, जहां अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक 'कोल नीर' का इस्तेमाल करेंगे. आने वाले समय में इसकी पहुंच आम लोगों तक भी बढ़ाई जाएगी.

करीब 2.3 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह बीसीसीएल का पहला वाटर बॉटलिंग प्लांट है. यहां खदानों से निकलने वाले पानी को आधुनिक फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ), यूवी डिसइन्फेक्शन और अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से शुद्ध कर सुरक्षित पेयजल बनाया जा रहा है. फिलहाल 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और एक लीटर की बोतलों में इसकी पैकेजिंग शुरू हो चुकी है.

पीबी क्षेत्र स्थित प्लांट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बीसीसीएल के सीएमडी मूर्ति कृष्ण दास, निदेशक (कार्मिक) राजीव कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) सौद अनवर, निदेशक (वित्त) राजेश कुमार, मुख्यालय एवं पीबी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, सीसी एवं वेलफेयर बोर्ड के सदस्य, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वर्चुअल उद्घाटन समारोह के साक्षी बने.

22 जुलाई को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम से इस संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया. इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पीएमओ, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

धनबाद: कोयलांचल की कोयला खदानों से वर्षों से निकलने वाला पानी अब लोगों की प्यास बुझाएगा. जिस पानी को अब तक बेकार समझा जाता था, वही अत्याधुनिक तकनीक से शुद्ध होकर 'कोल नीर' ब्रांड के नाम से लोगों तक पहुंचेगा. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने अपने पीबी एरिया, पुटकी में स्थापित पहले कोल नीर वाटर बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत कर खनन क्षेत्र में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास की दिशा में नई मिसाल पेश की है.

कंपनी की योजना केवल बोतलबंद पानी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य खदान के पानी का बेहतर उपयोग, भूजल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है. बीसीसीएल के अनुसार भविष्य में कंपनी की सभी 14 एरिया में इस तरह के प्लांट स्थापित किए जाएंगे. अगला संयंत्र सुदामडीह में लगाने की तैयारी चल रही है.

करीब 2 लाख 40 हजार बोतल प्रति माह होगी उत्पादन क्षमता

प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता करीब 2 लाख 40 हजार बोतल प्रति माह होगी. इसके साथ ही स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की भी योजना है, ताकि उन्हें पैकेजिंग, वितरण और अन्य गतिविधियों में रोजगार के अवसर मिल सकें.

कोल नीर प्लांट (ETV Bharat)

बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) मुरली कृष्ण रमैया ने कहा कि कोयला खदानों में पानी का विशाल भंडार मौजूद है. इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे धनबाद जिले को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कोयला मंत्रालय की पहल पर खदान के पानी के बेहतर उपयोग की योजना तैयार की गई, जिसके तहत पीबी एरिया, पुटकी में पहला कोल नीर प्लांट स्थापित किया गया है.

उन्होंने कहा कि फिलहाल 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और एक लीटर की बोतलों में पानी की पैकेजिंग शुरू हो गई है. बीसीसीएल के सभी कार्यालयों में इसी पानी का उपयोग किया जाएगा. आगे चलकर कंपनी की सभी 14 एरिया में ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे और जल्द ही सुदामडीह में दूसरा संयंत्र भी स्थापित होगा. उन्होंने बताया कि इस परियोजना से स्थानीय महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और प्लांट में हर महीने करीब 2.40 लाख बोतलों का उत्पादन होगा.

कोल नीर प्लांट (ETV Bharat)

250 एमएल, 500 एमएल और एक लीटर की पैकेजिंग

बीसीसीएल के निदेशक (वित्त) राजेश कुमार ने बताया कि फिलहाल 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और एक लीटर की पैकेजिंग की जा रही है. आने वाले समय में 20 लीटर के जार में भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य किसी निजी वाटर बॉटलिंग कंपनी से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को कम कीमत पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है. ग्रामीण सीधे प्लांट से 20 लीटर का पैकेज्ड पानी खरीद सकेंगे. इससे एक ओर लोगों को सस्ता और स्वच्छ पानी मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

प्लांट एजेंसी के अधिकारी विकास साहू ने बताया कि खदान का पानी काफी खारा था और उसे पूरी तरह पेयजल बनाने में कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. आधुनिक शुद्धिकरण प्रणाली और लगातार परीक्षण के बाद अब यह पानी पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और पेयजल के सभी मानकों पर खरा उतरता है.

स्थानीय लोगों ने की सराहना

स्थानीय निवासी संजीत सिंह ने कहा कि कोल नीर प्लांट बीसीसीएल की सराहनीय पहल है. इससे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित पेयजल मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की योजनाएं लगातार आगे बढ़ती रहीं तो खनन क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

बीसीसीएल का मानना है कि 'कोल नीर' केवल एक वाटर बॉटलिंग परियोजना नहीं, बल्कि खदान के पानी को नई उपयोगिता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह परियोजना जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्थानीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास का नया मॉडल बन सकती है. यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में कोल इंडिया की अन्य अनुषंगी कंपनियों में भी इसी तर्ज पर ऐसे संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

देवघर नगर निगम में गहराया जल संकट, कई वार्ड बने ड्राई जोन, टैंकरों के सहारे सप्लाई

धनबाद में चार हजार करोड़ की जलापूर्ति योजनाएं लंबित, कोयलांचल की जनता प्यासी