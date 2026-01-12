ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए 30 जून अंतिम डेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से BBMP चुनाव के लिए वार्ड-वाइज आरक्षण सूची का प्रकाशन 20 फरवरी तक पूरा करने को कहा है.

BBMP polls Supreme Court set deadline of June 30 for completion of Bengaluru civic body elections
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 6:16 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार से कहा कि वह जून 2026 के आखिर तक ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र के नगर निगमों के चुनाव पूरे कर ले. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की.

इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) चुनाव कराने के लिए एक टाइमलाइन पेश की थी. ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव फरवरी 2026 में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सही तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. BBMP का पिछला कार्यकाल 10 सितंबर, 2020 को खत्म हो गया था.

वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी और महाधिवक्ता (Advocate General) शशि किरण शेट्टी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए. सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह बेंगलुरु नगर निगम के चुनाव 30 जून तक संपन्न कराए. अदालत ने राज्य सरकार को वार्ड-वाइज आरक्षण सूची का प्रकाशन 20 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया. पीठ ने स्पष्ट किया कि इसके लिए और समय नहीं दिया जाएगा.

राज्य चुनाव आयोग (SEC) की तरफ से वरिष्ठ वकील केएन फणींद्र (KN Phanindra) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि अंतिम मतदाता सूची 16 मार्च तक प्रकाशित होने की उम्मीद है. पीठ को बताया गया कि स्कूल परीक्षाओं के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं.

राज्य चुनाव आयोग से उम्मीद थी कि वह 1 नवंबर से चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर देगा, क्योंकि सरकार परिसीमन (Delimitation) और वार्ड रिजर्वेशन का काम पूरा कर रही है.

राज्य सरकार ने पिछले साल जुलाई में दाखिल किए अपने हलफनामे में कहा था कि यह माना जा सकता है कि वह 30 नवंबर, 2025 तक राज्य चुनाव आयोग को आरक्षण की जानकारी के साथ डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन भेज सकती है. राज्य ने कहा कि इस संचार के बाद, नए बने नगर निगमों के चुनाव SEC द्वारा सही प्रक्रिया का पालन करके कराए जाएंगे.

दिसंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के प्रशासन को चलाने के लिए पास किए गए कर्नाटक नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत 243 के बजाय 198 वार्ड में BBMP चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

