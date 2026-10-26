बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बहुत गंभीर साइक्लोन में बदल सकता है, आंध्र तट अलर्ट पर
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मौसम सूखा रहने की संभावना है, हालांकि स्थानीय हालात अलग हो सकते हैं.
Published : October 26, 2026 at 10:29 AM IST
नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने वेदर सिस्टम के मजबूत होने की वजह से सोमवार, 26 अक्टूबर को दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफ़ान की उम्मीद है. तेज हवा और समुद्र में लहरें तटीय इलाकों पर भी असर डाल सकती हैं, जिससे मछुआरों और समुद्री गतिविधियों को खतरा हो सकता है.
कल तक चक्रवात के और मजबूत होने की संभावना
27 अक्टूबर तक साइक्लोन के और मजबूत होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व में बना गहरा दबाव 26 अक्टूबर की सुबह तक एक साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल सकता है. इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह तक इसके भारतीय तट की ओर बढ़ते हुए एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदलने की उम्मीद है.
28 अक्टूबर को आंध्र के तट पर लैंडफॉल का खतरा
यह सिस्टम 28 अक्टूबर की सुबह तक एक बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है. इसके 28 अक्टूबर की दोपहर तक बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार करने की उम्मीद है. हवा की स्पीड 115-125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और हवा के झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है.
#Cyclonic storm “#Arnab” [Pronunciation :#Ornab]” https://t.co/B7TAgFj3Ik— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2026
ये तेज हवा घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ सकती है और सड़क और रेल सेवाओं में रुकावट डाल सकती है. मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि नॉर्मल टाइड लेवल से 1 से 1.5 मीटर ऊपर उठने वाली तूफ़ानी लहरों से काकीनाडा और यानम के पास निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है.
पूर्वी तट पर भारी बारिश का अनुमान
27 और 28 अक्टूबर को तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा में भी भारी बारिश होने की संभावना है, 28 अक्टूबर को कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. बारिश से पानी भर सकता है, बाढ़ आ सकती है और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है.
बारिश और तेज हवा अंदरूनी इलाकों में फैल सकती है
इस सिस्टम का असर 28 अक्टूबर को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैल सकता है. पूर्वी तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. हवा की रफ़्तार 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है, कुछ इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक तक के झोंके भी चल सकते हैं. भारी बारिश और तेज हवा से ट्रांसपोर्ट में रुकावट आ सकती है और फसलों को नुकसान हो सकता है.
The #Deep #Depression over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal moved nearly westwards with a speed of 15 kmph during last 6 hours, intensified into #cyclonic storm “#Arnab” [Pronunciation :#Ornab]” and lay centered at 0530 hrs IST of today, the 26th October, 2026 over Eastcentral and adjoining Westcentral #Bay_of_Bengal near latitude 15.4°N and longitude 88.9°E, about 590 km northwest of Sri Vijaya Puram (#Andaman Islands), 610 km southeast of Gopalpur (Odisha), 650 km east-southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 730 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 830 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 910 km east of Bapatla (Andhra Pradesh). It is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a severe cyclonic storm over westcentral Bay of Bengal by midnight of today, the 26th October and into a very severe cyclonic storm over the same region on 27th October. Thereafter, it is very likely to move northwestwards and cross #Andhra_Pradesh & #Yanam coasts between #Bapatla and #Visakhapatnam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2026
30 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना
मौसम सिस्टम 28 से 30 अक्टूबर के बीच मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश ला सकता है. विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. झारखंड में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. बिहार में 30 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है.
समुद्र में लहरें मछुआरों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं. सिस्टम के मजबूत होने से समुद्र के हालात और खराब होने की उम्मीद है. 27 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में बहुत ऊंची लहरें उठ सकती हैं, और 28 अक्टूबर की सुबह तक समुद्र के हालात बहुत खराब हो सकते हैं. आंध्र प्रदेश और यनम के पास तटीय पानी भी खतरनाक होने की उम्मीद है.
समुद्री लहरें मछुआरों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं
समुद्र में लहरें मछुआरों के लिए खतरा पैदा कर सकती है. सिस्टम के मजबूत होने से समुद्र के हालात और खराब होने की आशंका है. 27 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में बहुत ऊंची लहरें उठ सकती हैं, और 28 अक्टूबर की सुबह तक समुद्र के हालात बहुत खराब हो सकते हैं. आंध्र प्रदेश और यनम के पास तटीय पानी भी खतरनाक होने की आशंका है.
IMD का मछुआरों को सलाह
आईएडी ने मछुआरों को 26 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व में न जाने की सलाह दी है. 26 से 28 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में मछली पकड़ने से बचना चाहिए, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर मछुआरों को 27 से 28 अक्टूबर तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है.
दिल्ली में मौसम शुष्क रहने की संभावना
स्काईमेट के मौसम एक्सपर्ट महेश पलावत के अनुसार अगले चार से पांच दिनों में दिल्ली में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की उम्मीद है. इस दौरान कोई खास बारिश की उम्मीद नहीं है. उत्तर से आने वाली हवा रातें ठंडी कर सकती हैं, जिससे तापमान धीरे-धीरे कम होने की संभावना है.
अन्य उत्तरी क्षेत्रों में शुष्क मौसम की उम्मीद
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की संभावना है, हालांकि स्थानीय हालात अलग हो सकते हैं. इस बीच, लद्दाख और गुलमर्ग के कुछ हिस्सों समेत ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान कम रह सकता है, और कुछ जगहों पर तापमान जीरो से नीचे जा सकता है.
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