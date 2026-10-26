ETV Bharat / bharat

बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बहुत गंभीर साइक्लोन में बदल सकता है, आंध्र तट अलर्ट पर

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने वेदर सिस्टम के मजबूत होने की वजह से सोमवार, 26 अक्टूबर को दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफ़ान की उम्मीद है. तेज हवा और समुद्र में लहरें तटीय इलाकों पर भी असर डाल सकती हैं, जिससे मछुआरों और समुद्री गतिविधियों को खतरा हो सकता है.

कल तक चक्रवात के और मजबूत होने की संभावना

27 अक्टूबर तक साइक्लोन के और मजबूत होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व में बना गहरा दबाव 26 अक्टूबर की सुबह तक एक साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल सकता है. इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह तक इसके भारतीय तट की ओर बढ़ते हुए एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदलने की उम्मीद है.



28 अक्टूबर को आंध्र के तट पर लैंडफॉल का खतरा यह सिस्टम 28 अक्टूबर की सुबह तक एक बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है. इसके 28 अक्टूबर की दोपहर तक बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार करने की उम्मीद है. हवा की स्पीड 115-125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और हवा के झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है. ये तेज हवा घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ सकती है और सड़क और रेल सेवाओं में रुकावट डाल सकती है. मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि नॉर्मल टाइड लेवल से 1 से 1.5 मीटर ऊपर उठने वाली तूफ़ानी लहरों से काकीनाडा और यानम के पास निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है. पूर्वी तट पर भारी बारिश का अनुमान 27 और 28 अक्टूबर को तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा में भी भारी बारिश होने की संभावना है, 28 अक्टूबर को कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. बारिश से पानी भर सकता है, बाढ़ आ सकती है और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है.



बारिश और तेज हवा अंदरूनी इलाकों में फैल सकती है इस सिस्टम का असर 28 अक्टूबर को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैल सकता है. पूर्वी तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. हवा की रफ़्तार 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है, कुछ इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक तक के झोंके भी चल सकते हैं. भारी बारिश और तेज हवा से ट्रांसपोर्ट में रुकावट आ सकती है और फसलों को नुकसान हो सकता है. 30 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना मौसम सिस्टम 28 से 30 अक्टूबर के बीच मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश ला सकता है. विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. झारखंड में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. बिहार में 30 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है.