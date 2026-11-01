बंगाल की खाड़ी में हलचल: दर्जनभर राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार आज देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं. इस दौरान तेज हवा चलने का भी अनुमान है.
Published : November 1, 2026 at 8:45 AM IST
नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बन रहा डिप्रेशन 1 नवंबर तक एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिससे दक्षिणी और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवा और समुद्र में लहरें उठ सकती है. मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना में भी अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है.
इस सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की उम्मीद है. हवा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना के साथ, मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है और मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है.
डिप्रेशन कैसे बन रहा है ?
यह वेदर सिस्टम 29 अक्टूबर को साउथ अंडमान सागर और आस-पास के इलाकों में एक लो-प्रेशर एरिया के तौर पर बना था. यह धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और 31 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे डिप्रेशन बनने से पहले एक साफ लो-प्रेशर एरिया में बदल गया.
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यह सिस्टम अगले 12 घंटों में एक गहरे डिप्रेशन में बदल सकता है और अगले 12 घंटों में एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके बाद इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने और 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की उम्मीद है.
डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्या अंतर है?
डिप्रेशन एक वेदर सिस्टम है जिसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर काफी कम होता है, जिससे ऑर्गनाइज्ड बादल बनते हैं, बारिश होती है और तेज हवा चलती है. जैसे-जैसे सिस्टम मजबूत होता है, यह एक डीप डिप्रेशन और बाद में एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है.
IMD के अनुमान के मुताबिक इस सिस्टम के इन चरणों से गुजरने की उम्मीद-
- 31 अक्टूबर: डिप्रेशन, हवा की स्पीड 40-50 किलोमीटर, हवा के झोंके 60 किलोमीटर तक बढ़ सकते हैं.
- 31 अक्टूबर की रात: डीप डिप्रेशन, हवा की स्पीड 50-60 किलोमीटर, हवा के झोंके 70 किलोमीटर तक बढ़ सकते हैं.
- 1 नवंबर: साइक्लोनिक तूफ़ान में बदलने की संभावना, हवा की स्पीड 60-70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, हवा के झोंके 80 kmph तक बढ़ सकते हैं.
- 2 नवंबर: चक्रवाती तूफान, हवा की स्पीड 80-90 किलोमीटर तक बढ़ सकती है, हवा के झोंके 100 किलोमीटर तक बढ़ सकते हैं.
- 3 नवंबर: रात तक सिस्टम के कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है.
किन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है?
आंध्र प्रदेश: तटीय आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. 1 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. 2 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है. 3 नवंबर को कुछ जगहों पर भीषण बारिश जारी रह सकती है, जिसके बाद 4 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है.
ओडिशा: दक्षिण ओडिशा में 2 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. 3 और 4 नवंबर को बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है, और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है.
तमिलनाडु और पुडुचेरी: तमिलनाडु में 2 और 3 नवंबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तट पर भी तूफानी मौसम की उम्मीद है.
रायलसीमा: 2 और 3 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कई दूसरी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
तेलंगाना: 2 और 3 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
तेज हवा चिंता की बात क्यों हैं?
जैसे-जैसे डिप्रेशन तेज होगा, बंगाल की खाड़ी और आस-पास के तटीय इलाकों में हवा की स्पीड बढ़ने की उम्मीद है. 2 नवंबर की सुबह से 3 नवंबर की सुबह तक, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में 80-90 किलोमीटर की रफ़्तार से हवा चल सकती है जो बढ़कर 100 किलोमीटर तक पहुँच सकती है.
आंध्र प्रदेश के तट पर और उसके आस-पास, 2 नवंबर की शाम से 3 नवंबर की सुबह के बीच ऐसी ही हवा की रफ़्तार चलने की उम्मीद है. तेज हवा पेड़ों को उखाड़ सकती है, डालियों को तोड़ सकती है, कमजोर घरों को नुकसान पहुँचा सकती है और बिजली और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डाल सकती हैं.
IMD की चेतावनियाँ क्या बताती हैं?
समुद्र के हालात खतरनाक हो सकते हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सिस्टम के मजबूत होने से बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में समुद्र के हालात बिगड़ेंगे. 1 नवंबर दोपहर से 3 नवंबर सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में समुद्र के हालात बहुत खराब रहने की आशंका है.
आंध्र प्रदेश के तट के साथ और उसके आस-पास, 2 नवंबर दोपहर से 3 नवंबर सुबह तक समुद्र के हालात बहुत खराब हो सकते हैं. तेज हवा के साथ समुद्र में ऊँची लहरें मछली पकड़ने और दूसरी समुद्री गतिविधियों को खतरनाक बना सकती हैं.
मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए क्यों कहा गया है?
मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों और आस-पास के तटीय पानी में न जाएं.
इन जगहों के लिए एडवाइजरी-
- 1 नवंबर सुबह तक अंडमान सागर और उससे सटे अंडमान और निकोबार आइलैंड.
- 1 और 2 नवंबर को साउथ-ईस्ट और उससे सटे ईस्ट-सेंट्रल बंगाल की खाड़ी.
- 1 नवंबर से 4 नवंबर सुबह तक साउथ-वेस्ट बंगाल की खाड़ी.
- 1 नवंबर से 4 नवंबर दोपहर तक वेस्ट-सेंट्रल बंगाल की खाड़ी.
- 2 नवंबर से 4 नवंबर दोपहर तक आंध्र प्रदेश कोस्ट के साथ और उसके आस-पास.
- 1 नवंबर से 4 नवंबर सुबह तक नॉर्थ तमिलनाडु-पुडुचेरी कोस्ट.
- 2 नवंबर शाम से 4 नवंबर दोपहर तक नॉर्थ-वेस्ट बंगाल की खाड़ी और साउथ ओडिशा कोस्ट के साथ और उसके आस-पास.
इसका क्या असर हो सकता है?
भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर सकता है, शहरी और तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है, सड़क और रेल ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो सकता है. मौसम विभाग ने खड़ी फसलों, बागानों और बगीचों को भी नुकसान होने की चेतावनी दी है.
तेज हवा फूस और कच्चे घरों को नुकसान पहुँचा सकती है, पेड़ उखाड़ सकती हैं और बिजली और कम्युनिकेशन लाइनों पर असर डाल सकती हैं. मत्स्य विभाग और फिशिंग हार्बर अधिकारी को मछुआरों को अलर्ट करने और बाद में समुद्री चेतावनियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है.
शिपिंग, पोर्ट और ऑफशोर ऑपरेटरों को अपनी ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी गई है. मैरीटाइम अथॉरिटी वेसल-ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन और सर्च-एंड-रेस्क्यू अरेंजमेंट का भी रिव्यू कर सकती है. कोस्टल टूरिज्म, फिशिंग, शिपिंग, पोर्ट ऑपरेशन और दूसरी मरीन एक्टिविटी पर रोक मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए मौसम के अनुमान और एडवाइजरी के हिसाब से तय होगी.
मौसम विभाग ने कमजोर तटीय इलाकों के लोगों को सलाह दी है कि वे ऑफिशियल चेतावनियों को मानें और सिस्टम के पूर्वी तट के करीब आने पर जरूरी सावधानी बरतें.