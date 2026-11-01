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बंगाल की खाड़ी में हलचल: दर्जनभर राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

हैदराबाद में अचानक हुई बारिश के बाद का दृश्य ( IANS )

नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बन रहा डिप्रेशन 1 नवंबर तक एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिससे दक्षिणी और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवा और समुद्र में लहरें उठ सकती है. मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना में भी अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है.

इस सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की उम्मीद है. हवा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना के साथ, मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है और मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है.

डिप्रेशन कैसे बन रहा है ? यह वेदर सिस्टम 29 अक्टूबर को साउथ अंडमान सागर और आस-पास के इलाकों में एक लो-प्रेशर एरिया के तौर पर बना था. यह धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और 31 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे डिप्रेशन बनने से पहले एक साफ लो-प्रेशर एरिया में बदल गया. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यह सिस्टम अगले 12 घंटों में एक गहरे डिप्रेशन में बदल सकता है और अगले 12 घंटों में एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके बाद इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने और 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की उम्मीद है.​​​​​​​ डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्या अंतर है? डिप्रेशन एक वेदर सिस्टम है जिसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर काफी कम होता है, जिससे ऑर्गनाइज्ड बादल बनते हैं, बारिश होती है और तेज हवा चलती है. जैसे-जैसे सिस्टम मजबूत होता है, यह एक डीप डिप्रेशन और बाद में एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. IMD के अनुमान के मुताबिक इस सिस्टम के इन चरणों से गुजरने की उम्मीद- - 31 अक्टूबर: डिप्रेशन, हवा की स्पीड 40-50 किलोमीटर, हवा के झोंके 60 किलोमीटर तक बढ़ सकते हैं. - 31 अक्टूबर की रात: डीप डिप्रेशन, हवा की स्पीड 50-60 किलोमीटर, हवा के झोंके 70 किलोमीटर तक बढ़ सकते हैं. - 1 नवंबर: साइक्लोनिक तूफ़ान में बदलने की संभावना, हवा की स्पीड 60-70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, हवा के झोंके 80 kmph तक बढ़ सकते हैं. - 2 नवंबर: चक्रवाती तूफान, हवा की स्पीड 80-90 किलोमीटर तक बढ़ सकती है, हवा के झोंके 100 किलोमीटर तक बढ़ सकते हैं. - 3 नवंबर: रात तक सिस्टम के कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है. किन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है? आंध्र प्रदेश: तटीय आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. 1 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. 2 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है. 3 नवंबर को कुछ जगहों पर भीषण बारिश जारी रह सकती है, जिसके बाद 4 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा: दक्षिण ओडिशा में 2 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. 3 और 4 नवंबर को बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है, और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. तमिलनाडु और पुडुचेरी: तमिलनाडु में 2 और 3 नवंबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तट पर भी तूफानी मौसम की उम्मीद है. रायलसीमा: 2 और 3 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कई दूसरी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तेलंगाना: 2 और 3 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तेज हवा चिंता की बात क्यों हैं?