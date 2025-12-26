ETV Bharat / bharat

बावरिया गैंग के सदस्यों ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ HC में अपील की, पुलिस से जवाब मांगा

पिछले महीने अदालत में पेश किए गए थे बावरिया गैंग के लुटेरे ( ETV Bharat )

चेन्नई: बावरिया गैंग के सदस्यों की अपील पर मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को जवाब देने का आदेश दिया है. यह अपील एआईएडीएमके के पूर्व एमएलए सुदर्शनम की हत्या और 62 सोने के गहनों की लूट के मामले में उन्हें दी गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर की गई है.

सुदर्शनम तिरुवल्लूर जिले के गुम्मिदीपोंडी निर्वाचन क्षेत्र से एआईएडीएमके के एमएलए थे और कुछ समय तक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी रहे थे.

9 जनवरी 2005 को सुबह 2:45 बजे, पांच लोगों के एक ग्रुप ने पेरियापलायम के पास थानाकुलम में उनके घर में घुसकर सुदर्शनम को गोली मारकर मार डाला, उनकी पत्नी और बेटों पर हमला करने के साथ ही 62 सोने के गहने चुरा लिए. इस मामले में न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस सिलसिले में हरियाणा और राजस्थान से बावरिया गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था.

इस संबंध में 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा के ओम प्रकाश और उसके भाई जगदीश समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें से तीन महिलाएं जिन्हें जमानत मिली थी, वे कहीं छिप गईं, जबकि ओम प्रकाश बावरिया समेत गिरफ्तार किए गए दो लोगों की जेल में मौत हो गई.