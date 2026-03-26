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Explainer: अब होगा निशांत कुमार बनाम तेजस्वी यादव, 'लीगेसी और ब्रांड की लड़ाई' में कौन आगे?

बिहार में अब तेजस्वी यादव बनाम निशांत कुमार की लड़ाई होने वाली है. पिता की 'लीगेसी' को बढ़ाने की चुनौती होगी. अविनाश की स्पेशल रिपोर्ट..

Bihar Politics
तेजस्वी यादव बनाम निशांत कुमार! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 8:17 PM IST

11 Min Read
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पटना: बिहार की राजनीति में पिछले 35 साल में दो ब्रांड की चर्चा होती है, एक लालू और दूसरा नीतीश. कोर्ट के फैसले के कारण लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार भी अब अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं लेकिन दोनों के बेटे बिहार की सियासत में दमखम के साथ एक-दूसरे को चुनौती देने की तैयारी में है. तेजस्वी यादव तो पिछले दो दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं लेकिन निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीतिक पारी की शुरुआत की है. ऐसे में इस बात की बहस शुरू हो गई है कि 2029 और 2030 में होने वाले चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ेगा?

तेजस्वी यादव बनाम निशांत कुमार: 1990-2005 तक लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे. 2005 में लालू-राबड़ी को सत्ता से हटाकर नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली और तब से वही सत्ता के सिरमौर हैं. हालांकि 2029 और 2030 की लड़ाई लालू और नीतीश के बीच नहीं, बल्कि इनके बेटों के बीच होनी है.

2015 में तेजस्वी ने लड़ा था चुनाव: लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी 2014 से राजनीति में क्रिकेट का पिच छोड़कर पिता का हाथ मजबूत कर रहे हैं. 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू जब एक हुए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में तेजस्वी उप-मुख्यमंत्री बनाए गए. हालांकि 2017 में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, जिसके बाद तेजस्वी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बन गए.

तेजस्वी का डेढ़ दशक का अनुभव: 2022 में जब नीतीश ने पाला बदलकर लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया था तो तेजस्वी को दूसरी बार डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बनने का मौका मिला था लेकिन 2024 में नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने के कारण तेजस्वी सरकार से बाहर हो गए. 2020 और 2025 विधानसभा का चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन तेजस्वी सफल नहीं हुए. 2020 में प्रदर्शन संतोषजनक था लेकिन हालिया 2025 के चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन रहा. तेजस्वी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं.

तेजस्वी यादव का मजबूत पक्ष: तेजस्वी यादव पिछले डेढ़ दशक से राजनीतिक पारी खेल रहे हैं और राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं. उनके पास पिता लालू प्रसाद यादव का बनाया हुआ बड़ा वोट बैंक है. 14% यादव और 17% मुस्लिम वोट बैंक का अधिकांश हिस्सा आरजेडी के पास है. तेजस्वी लगातार तीसरी बार राघोपुर से विधायक बने हैं. नीतीश के साथ दो बार डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर चुके हैं, चौथी बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. तेजस्वी यादव अच्छे वक्ता बनकर उभरे हैं. 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रह चुके हैं.

तेजस्वी यादव का कमजोर पक्ष: तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव का 15 साल का कार्यकाल सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है. भ्रष्टाचार और 'जंगल राज' के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. लालू चारा घोटाले में सजायफ्ता हैं, जिस वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इसी कारण तेजस्वी यादव अपने पिता का पोस्टर लगाने से बचते हैं. उनके परिवार में भी काफी विवाद है. महज 9 कक्षा तक की पढ़ाई करने के कारण विरोधियों के निशाने पर रहते हैं. खुद भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीटेड हो चुके हैं.

निशांत राजनीति में 'नौसिखिया': दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और अब मजबूती से अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं. निशांत को अभी पार्टी में और सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है लेकिन चर्चा है कि जल्द ही उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है. जेडीयू नेताओं की डिमांड है कि उन्हें सीएम बनाया जाए. अगर सीएम नहीं बने तो डिप्टी सीएम बनना तय है. इसके साथ ही पार्टी की कमान भी निशांत ही संभालेंगे, ये भी तय है.

निशांत कुमार का मजबूत पक्ष: नीतीश कुमार का 20 साल का सुशासन और उनकी भ्रष्टाचार मुक्त छवि निशांत कुमार का सबसे मजबूत पक्ष है. निशांत की एंट्री राजनीति में नेताओं और कार्यकर्ताओं की डिमांड पर हुई है. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उन पर न तो किसी तरह का कोई मामला दर्ज है और न ही किसी तरह के विवादों में रहे हैं.

निशांत कुमार का कमजोर पक्ष: निशांत कुमार ने राजनीति में आने में काफी समय लगा दिया है. करीब 50 साल की उम्र में उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई है. नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और उसका वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं है. ऐसे में इस वोट बैंक को बचाकर रखने के साथ-साथ नए वोट को जोड़ने की भी चुनौती होगी.

किसका पलड़ा भारी?: वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है कि पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की. वे कहते हैं कि तेजस्वी यादव की मुट्ठी खुल चुकी है. उनके बारे में लोग जान चुके हैं कि उनकी क्या अच्छाई है और क्या बुराई है. लोग देख चुके हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव लड़े लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है. लालू प्रसाद यादव ने जो कमाया था, उसमें से उन्होंने गवाया ही है.

वहीं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत की मुट्ठी अभी खुली नहीं है. वह राजनीति में बिल्कुल नए नवेले हैं. प्रवीण बागी कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में निशांत की कोई भूमिका अब तक रही नहीं है. नीतीश कुमार ने जो 20 साल तक शासन किया है, उसमें एक अच्छे प्रशासक की उनकी छवि रही है. किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा है तो उत्तराधिकारी के रूप में निशांत को जरूर इसका फायदा मिलेगा लेकिन असली परीक्षा तो चुनाव में होगी.

"तेजस्वी यादव की कमजोरी और मजबूती लोग देख चुके हैं, जबकि निशांत अभी नए-नवेले हैं. नीतीश कुमार की छवि का लाभ जरूर निशांत कुमार को मिल सकता है. निशांत की जो अपनी छवि है, वह बहुत लो प्रोफाइल वाला है. सुगमता से और सहजता से लोगों से मिलते हैं तो बिहार के लोग ऐसे नेताओं के प्रति आकर्षित होते हैं लेकिन असली ताकत का पता तो आने वाले चुनाव में ही चलेगा."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

तेजस्वी से निशांत की तुलना ठीक नहीं: हालांकि आरजेडी नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव से निशांत की तुलना नहीं हो सकती है. उदय नारायण चौधरी ने कहा कि हमारे नेता के पास राजनीति का लंबा अनुभव है, जबकि निशांत अभी-अभी राजनीति में आए हैं. विधानसभा चुनाव में हमारे नेता ने जो-जो घोषणा की थी, उसकी एनडीए की सरकार ने नकल की थी.

"तेजस्वी यादव इस्टैबलिश्ड लीडर हैं. विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो घोषणा की थी, उसकी नकल कर ली गई. निशांत भी आ रहे हैं अच्छी बात है लेकिन असली ताकत तो आने वाले समय में पता चलेगी."- उदय नारायण चौधरी, वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या कहते हैं जेडीयू प्रवक्ता?: वहीं, जेडीयू नेताओं को निशांत कुमार में भविष्य नजर आता है. मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि कोई कुछ भी दावा कर ले लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का ही मॉडल चलेगा. 2029 और 2023 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हमलोग निशांत कुमार की अगुवाई में ही आगे बढ़ेंगे.

"निशांत कुमार ने जिस प्रकार से राजनीतिक पारी की शुरुआत की है, उसे देखते हुए तेजस्वी यादव से उनकी कहीं तुलना ही नहीं है. बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा और 2029- 2030 के युवराज निशांत ही होंगे."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

बीजेपी ने की निशांत की तारीफ: भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार निशांत कुमार की गुणगान कर रहे हैं. प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह कहते हैं, 'निशांत तेजस्वी की तरह रणछोड़ नहीं हैं. हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाएंगे.'

पिता की विरासत को कौन बढ़ा रहा है आगे?: पिछले डेढ़ दशक की राजनीति में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की है लेकिन पिता वाली लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए. तेजस्वी अब लालू की परंपरा को भी तोड़ने में लगे हैं. लालू अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कनेक्ट करने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा-दही भोज का आयोजन करते थे. इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे. छठ जैसे महापर्व में अपनी बड़ी भूमिका निभाते थे लेकिन इन सब से तेजस्वी ने दूरी बना ली है.

वहीं, निशांत कुमार ने अभी हाल ही में राजनीतिक पारी की शुरुआत की है लेकिन पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. छठ-दिवाली और होली से लेकर इफ्तार पार्टी तक में नीतीश कुमार के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. इसके साथ ही पिता के सुशासन के काम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं. जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी काफी सहजता से मिलते हैं.

तेजस्वी और निशांत अब आमने-सामने: तेजस्वी यादव जहां अपने माता-पिता के 15 साल के शासन के कामकाज की चर्चा करने से बचते हैं, वहीं, निशांत खुलकर नीतीश कुमार के विकास की चर्चा कर रहे हैं. तेजस्वी और निशांत एक-दूसरे के खिलाफ भले ही ना बोल रहे हों लेकिन एक-दूसरे के पिता के शासनकाल पर हमला जरूर बोल रहे हैं.

2005 से पहले में बिहार की क्या स्थिति थी, निशांत ने उसका भी जिक्र करना शुरू कर दिया है तो तेजस्वी लगातार दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ा है. वह आंकड़ों के माध्यम से सरकार की नाकामी गिनाते रहते हैं. ऐसे में 2029 और 2030 में जो चुनाव होंगे, वह दिलचस्प होने वाले हैं. आंकड़े भले ही तेजस्वी के पक्ष में ना हो लेकिन चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा?

आरजेडी-जेडीयू की सियासी ताकत: 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में पूरी तरह नाकाम साबित हुए. 144 सीटों पर लड़ने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू को 2025 चुनाव में 85 सीटों पर सफलता मिली. वहीं लोकसभा में जेडीयू के 12 और आरजेडी के महज 4 सांसद ही हैं. हालिया राज्यसभा चुनाव में भी तेजस्वी की रणनीति फेल हो गई. न केवल उनके कैंडिडेट हारे, बल्कि एक विधायक वोट देने भी नहीं आए.

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