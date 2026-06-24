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Battle Against Drugs: क्या ड्रग सिंडिकेट का 'नाजुक गलियारा' बन रहा पूर्वोत्तर भारत ?

ड्रग्स की जब्ती ने पूर्वोत्तर भारत को गोल्डन ट्रायंगल से जोड़ने वाले मादक पदार्थ तस्करी के बढ़ते रास्तों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सुनील कुमार सिंह और प्रणब कुमार दास की रिपोर्ट.

India's Battle Against Drugs Is A New Golden Triangle Emerging? Northeast Caught In Expanding Drug Syndicate
Battle Against Drugs: ड्रग सिंडिकेट की जांच में फंसा पूर्वोत्तर भारत, क्या नया गोल्डन ट्रायंगल उभर रहा? (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 7:26 PM IST

9 Min Read
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के राज्य में पांच साल में 2,919 करोड़ रुपये की ड्रग्स (नशीली दवाएं और मादक पदार्थ) जब्त करने और 23,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं. इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद, गुवाहाटी के पास हाल ही में हेरोइन और अफीम की बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के लिए एक नाजुक गलियारे के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं.

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने भी राज्य में फैल रहे ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को लेकर ऐसी ही चिंता जताई थी. इन आंकड़ों ने म्यांमार से सटे भारत के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों पर फिर से ध्यान खींचा है, जहां अवैध मादक पदार्थ तस्करी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं.

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ड्रग तस्कर दुर्गम क्षेत्रों, खुली सीमा और मणिपुर और मिजोरम से लेकर असम और उससे आगे तक फैले अंतर-राज्यीय परिवहन गलियारे का फायदा उठाते हैं, लेकिन जांच अधिकारियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी-बेस्ड ट्रांजैक्शन के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई है.

म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बदनाम गोल्डन ट्रायंगल से जुड़े रास्तों को देखते हुए, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पूर्वोत्तर को अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी का बड़ा गेटवे बनने से रोकने के लिए सीमा पर कड़ी निगरानी और समन्वित कार्रवाई जरूरी है.

असम में मादक तस्करी के खिलाफ कार्रवाई
असम में मादक तस्करी के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat GFX)

2,919 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त, 23,000 से ज्यादा गिरफ्तार
मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम में 2,919 करोड़ रुपये के नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ जब्त किए गए, साथ ही लगभग 2,170 करोड़ रुपये की ड्रग्स भी नष्ट की गईं. ड्रग तस्करी से जुड़े 23,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, सिर्फ 2025 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत 3,013 मामले दर्ज किए गए और 4,453 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

ये आंकड़े स्पष्ट तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करते हैं, जो बताते हैं कि कैसे पूर्वोत्तर भारत तेजी से एक बड़े तस्करी कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है.

गोल्डन ट्रायंगल क्या है?
गोल्डन ट्रायंगल उस इलाके को कहते हैं जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड मेकोंग (Mekong) और रुआक (Ruak) नदियों के पास मिलते हैं. दशकों तक, यह इलाका अवैध तरीके से अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के एक बड़े वैश्विक केंद्र के तौर पर बदनाम रहा.

भारत के पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ लंबी और कठिन सीमा साझा करते हैं, जिससे वे गोल्डन ट्रायंगल से चलने वाले तस्करी गिरोहों के लिए असुरक्षित हो जाते हैं. मणिपुर और मिजोरम मुख्य प्रवेश बिंदु हैं, जबकि नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं.

अधिकारियों का कहना है कि म्यांमार के शान (Shan) और काचिन (Kachin) इलाकों से आने वाली हेरोइन और मेथामफेटामाइन टैबलेट्स की इन्हीं रास्तों से भारत में तस्करी की जाती है और फिर असम और पश्चिम बंगाल के रास्ते देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है. तस्कर समुद्री रास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं.

ड्रग तस्करी मार्ग के विस्तार पर चिंता
14 मई को गुवाहाटी के आमिनगांव (Amingaon) के पास भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त होने के बाद, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चिंता जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर को इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही, उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल ड्रग नेटवर्क का प्रभाव राज्य की तरफ करने की साजिश की चेतावनी दी. उन्होंने अफीम की खेती, जंगलों की कटाई और तस्करी गिरोहों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा.

असम में मादक पदार्थों की बड़ी जब्ती
असम में मादक पदार्थों की बड़ी जब्ती (ETV Bharat GFX)

हालिया बरामदगी चिंता बढ़ाने वाली
28 मई को असम में बारपेटा पुलिस ने एक ट्रक से 671.15 ग्राम संदिग्ध हेरोइन और 22,000 टैबलेट बरामद किए. जब्त किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2.44 करोड़ रुपये थी. इससे पहले, 23 मई को पुलिस ने कोकराझार जिले के गोसाईगांव इलाके में अवैध कोडीन सिरप की 30,000 बोतलें जब्त की थीं.

14 मई को, पुलिस ने मणिपुर के काकचिंग (Kakching) से आ रही एक बस को गुवाहाटी के आमिनगांव के पास रोका और तलाशी में वाहन के अंदर छिपाकर रखी गई हेरोइन से भरी 197 साबुनदानी (soap cases) और आठ किलोग्राम अफीम बरामद हुई. जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत लगभग 21 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

पूर्वोत्तर के प्रमुख तस्करी मार्ग
असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, मिजोरम का चम्फाई जिला और मणिपुर का चुराचांदपुर जिला अब तस्करों के लिए प्रमुख रास्ते बन गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि तस्कर निगरानी से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और कठिन बॉर्डर स्थिति का फायदा उठाते हैं.

मोरेह-इम्फाल मार्ग
ईटीवी भारत से बात करते हुए, मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र सिंह ने बताया कि कैसे टेंग्नौपाल (Tengnoupal) जिले में भारत-म्यांमार सीमा पर मौजूद मोरेह, भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा रास्ता बन गया है. उनके अनुसार, ड्रग्स को मोरेह के रास्ते लाया जाता है और फिर मणिपुर और आस-पास के राज्यों में बांटा जाता है.

जंगल और पहाड़ी मार्ग
माना जा रहा है कि ड्रग तस्कर सुरक्षा बलों से बचने के लिए टेंग्नौपाल, कामजोंग, उखरुल और चुराचांदपुर जिलों के जंगली इलाकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

इम्फाल-दीमापुर मार्ग
नगालैंड से गुजरने वाला यह रास्ता, देश के अंदर तक नशीले पदार्थों को ले जाने का एक बड़ा चैनल माना जाता है.

कछार-सिलचर-गुवाहाटी मार्ग
ड्रग तस्कर गुवाहाटी और देश के दूसरे हिस्सों में मादक पदार्थ भेजने से पहले कछार और सिलचर से गुजरने वाले रास्तों का इस्तेमाल करते हैं.

मिजोरम लिंक
पुलिस सूत्रों का कहना है कि मिजोरम का कोलासिब जिला भी म्यांमार और बांग्लादेश के पास होने की वजह से असुरक्षित और संवेदनशील है. इस इलाके से आने वाले नारकोटिक्स कछार और हैलाकांडी के रास्ते असम पहुंचते हैं, जहां से उन्हें रणनीतिक रूप से जरूरी चिकन नेक कॉरिडोर के जरिये पूरे भारत में पहुंचाया जाता है. अधिकारियों का कहना है कि पिछले वर्षों के मुकाबले मात्रा कम हुई है, लेकिन ड्रग्स तस्करी बंद नहीं हुई है.

कठिन भूभाग की चुनौतियां
सुरक्षा एजेंसियां ​अब ड्रग सिंडिकेट और पूर्वोत्तर के बीच कड़ी पर शिकंजा कस रही हैं, जो एक बड़ी चिंता बन गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत सीमा निगरानी, बेहतर इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन, मॉडर्न मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अधिक जन जागरूकता के बिना इस खतरे से नहीं निपटा जा सकता.

नार्को-टेररिज्म को लेकर चिंता
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में "नार्को-टेररिज्म" से जुड़ी गतिविधियां देखी गई हैं. उन्होंने कहा, "इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से ड्रग्स की तस्करी हो रही है. सरकार ने समय-समय पर कार्रवाई की है और कई कदम उठाए हैं."

डार्क वेब से ड्रग व्यापार
ड्रग तस्करी गिरोह तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने कहा कि इस व्यापार के लिए डार्क वेब आधारित ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सिंडिकेट समर्पित सिस्टम और एन्क्रिप्टेड ब्राउजर के जरिये काम कर रहे हैं. अधिकारी ने बताया, "लेनदेन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल होता है, जिससे वित्तीय स्रोत (Financial Trail) का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है."

ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एयरपोर्ट
जांच अधिकारियों का कहना है कि तस्कर नशीले पदार्थों को लाने-ले जाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. एक IPS अधिकारी ने कहा कि बड़े प्रमुख हवाई अड्डों पर कड़ी सुरक्षा के कारण छोटे एयरपोर्ट का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है.

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जून 2024 में बैंकॉक से आए एक यात्रा के पास से 15.46 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये थी. इसी तरह, अगस्त 2025 में, 23.9 किलोग्राम हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक वीड और बरामद किया गया. अधिकारियों का कहना है कि ये मामले ड्रग सिंडिकेट द्वारा अपनाए जा रहे बदलते तरीकों को दिखाते हैं.

नेपाल के रास्ते तस्करी
एंटी-ड्रग ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों का कहना है कि नेपाल भी एक चुनौती बना हुआ है, जिसके जरिये तस्करी की जाती है. एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन से जुड़े एक डीएसपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ लगभग 600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है. महराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जैसे जिलों में अक्सर चरस, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और सिंथेटिक नारकोटिक्स की जब्ती होती रहती है.

चुनौती के पैमाने को दर्शाता है NCRB डेटा
NCRB के डेटा के मुताबिक, 2025 में देश भर में करीब 2,000 करोड़ रुपये की 1.3 लाख किलोग्राम अवैध ड्रग्स जब्त की गईं. इसी दौरान, ड्रग तस्करी में शामिल 994 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

अकेले उत्तर प्रदेश में ही नशीले पदार्थों का व्यापार सालाना करीब 3,000 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है.

सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती सिर्फ जब्ती और गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है. ड्रग माफिया इंटरनेशनल बॉर्डर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कई परिवहन मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए विशेषज्ञों का मानना ​​है कि राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच कड़ी निगरानी और तालमेल बनाए रखने की लगातार कोशिशें बहुत जरूरी होंगी ताकि पूर्वोत्तर भारत आज के ट्रांजिट रूट के बजाय क्षेत्रीय मादक पदार्थ अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हब न बन जाए.

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