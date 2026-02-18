पंजाब के बठिंडा में जमकर हंगामा! किसानों और पुलिस के बीच झड़प पुलिस, आंसू गैस के गोले दागे
Published : February 18, 2026 at 6:42 PM IST
बठिंडा: पंजाब के बठिंडा में स्थित गांव ज्योंद्द में हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए. यहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई. आज, बुधवार को किसानों ने गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस घेरने का ऐलान किया था.
इसके जवाब में पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बठिंडा, बरनाला और आस-पास के इलाकों में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं. किसानों को रोकने के लिए उनके नेताओं के घरों पर छापेमारी की गई. इस पर किसान नेता निर्मल सिंह ने कहा कि, उन्हें बठिंडा में जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस जाकर धरना देना था.
उन्होंने कहा कि, एक तरफ तो वे कहते हैं कि धरना देना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, और दूसरी तरफ वे (पुलिस) रात से ही हमारे घरों पर रेड कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, जमीन पर लेटे हुए किसान कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है.
किसान नेता निर्मल सिंह ने कहा कि, अब जब वे यहां इकट्ठा हो रहे थे, तो पुलिस ने बिना किसी वजह के आंसू गैस के गोले दागने और हम पर ईंटें बरसानी शुरू कर दी. पुलिस की ईंटों से गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है. गाड़ी में लगे स्पीकर टूट कर बिखर गए और वहीं एक लड़के का हाथ भी टूट गया. उन्होंने इसे पुलिस की बर्बरता करार दिया. उन्होंने कहा कि, पुलिस बेरहमी से लोगों की आवाज को दबाने पर उतर आई है.
किसान नेता शिंगारा सिंह मान ने कहा, "सरकार और पुलिस की इस कार्रवाई की बुराई करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं, क्योंकि यह एक खुली और बेतुकी जबरदस्ती थी. लोग अपने घरों में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं और कैंप में एक धार्मिक जगह पर बैठे थे, किसान प्रसाद खा रहे थे और कोई मार्च का ऐलान नहीं किया गया था.
इसी बीच, पुलिस घर पर आई और गांव पर आंसू गैस के गोले से हमला किया. उन्होंने कहा कि, इससे ज्यादा निंदनीय काम और क्या हो सकता है. उन्होंने कहा कि, पुलिस के कारण कई युवा किसान और महिलाएं घायल हो गईं.
किसान नेता ने कहा कि, भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई हैं और राज्य की भगवंत मान सरकार केंद्र के नक्शेकदम पर चल रही है. दूसरी तरफ बठिंडा एसएसपी ज्योति यादव ने कहा कि, यहां पुलिस कानून और व्यवस्था कंट्रोल करने आई है. उन्होंने कहा कि, किसानों द्वारा किए गए हंगामें को पुलिस कंट्रोल कर रही है.
उन्होंने कहा कि, प्रदर्शनकारी किसान घरों पर चढ़ रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस हालात को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए गए हैं.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि 6 फरवरी को किसानों ने जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस के घेराव का भी ऐलान किया था. उस समय रामपुर के पास किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच मारपीट और झड़प हो गई थी.
बरनाला के ज्योंद्द गांव में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान यूनियन बठिंडा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाली है. किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए बरनाला पुलिस ने एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम के नेतृत्व में तपा हाईवे पर हाई-टेक चेकपॉइंट पर एक नाका लगाया है. पूरे पंजाब से किसान बठिंडा पहुंच रहे हैं.
