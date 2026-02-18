ETV Bharat / bharat

पंजाब के बठिंडा में जमकर हंगामा! किसानों और पुलिस के बीच झड़प पुलिस, आंसू गैस के गोले दागे

बरनाला स्थित गांव जैंद में पुलिस और किसानों के बीच माहौल तनावपूर्ण ( ETV Bharat )

बठिंडा: पंजाब के बठिंडा में स्थित गांव ज्योंद्द में हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए. यहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई. आज, बुधवार को किसानों ने गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस घेरने का ऐलान किया था. इसके जवाब में पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बठिंडा, बरनाला और आस-पास के इलाकों में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं. किसानों को रोकने के लिए उनके नेताओं के घरों पर छापेमारी की गई. इस पर किसान नेता निर्मल सिंह ने कहा कि, उन्हें बठिंडा में जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस जाकर धरना देना था. उन्होंने कहा कि, एक तरफ तो वे कहते हैं कि धरना देना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, और दूसरी तरफ वे (पुलिस) रात से ही हमारे घरों पर रेड कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, जमीन पर लेटे हुए किसान कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है. पंजाब के बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प पुलिस (ETV Bharat) किसान नेता निर्मल सिंह ने कहा कि, अब जब वे यहां इकट्ठा हो रहे थे, तो पुलिस ने बिना किसी वजह के आंसू गैस के गोले दागने और हम पर ईंटें बरसानी शुरू कर दी. पुलिस की ईंटों से गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है. गाड़ी में लगे स्पीकर टूट कर बिखर गए और वहीं एक लड़के का हाथ भी टूट गया. उन्होंने इसे पुलिस की बर्बरता करार दिया. उन्होंने कहा कि, पुलिस बेरहमी से लोगों की आवाज को दबाने पर उतर आई है. किसान नेता शिंगारा सिंह मान ने कहा, "सरकार और पुलिस की इस कार्रवाई की बुराई करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं, क्योंकि यह एक खुली और बेतुकी जबरदस्ती थी. लोग अपने घरों में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं और कैंप में एक धार्मिक जगह पर बैठे थे, किसान प्रसाद खा रहे थे और कोई मार्च का ऐलान नहीं किया गया था.