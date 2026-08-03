ETV Bharat / bharat

देश का मॉडल होगा बस्तर, विजन, विकास और लक्ष्य तय, 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ और पक्के मकान की गारंटी हैं मोदी: अनुराग सिंह देव

रायपुर: 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है, ऐसे में जो लक्ष्य रखे गए हैं वह बड़े हैं. रोजगार के अवसर को बड़ा करना, अर्थव्यवस्था में जो दैनिक आधार की चीजें हैं, उसके लिए व्यवस्था खड़ी करना जरुरी है. सामान्य सामाजिक व्यवस्था के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरत को पूरा करना और इसके साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की मजबूती का सबसे बड़ा आधार होता है.

2047 तक जिस लक्ष्य को लेकर भारत चल रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ की ज़रूरतें कहां होंगी, खास तौर से हर व्यक्ति के सिर पर होने वाली छत. ऐसे में छत्तीसगढ़ में कितने घर के निर्माण करने होंगे और 2047 तक का क्या लक्ष्य है. इसके लिए जिस संस्था को घर बनाने की जिम्मेदारी मिली है, वो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और अधो संरचना विकास प्राधिकरण क्या तैयारी कर रहा है.

इन तमाम विषयों को लेकर ईटीवी भारत की टीम से बात करते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं अधो संरचना विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा, 2047 के लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, तभी से सभी लोगों को घर देने के लिए हम लोग संकल्पित हैं. इस दिशा में हम तेजी से काम भी कर रहे हैं. आने वाले समय में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं अधो संरचना विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारियां निश्चित तौर पर बड़ी होंगी और इसके लिए हम लोगों ने एक नया डेवलपमेंट का मॉडल भी खड़ा किया है.

देश का मॉडल होगा बस्तर (ETV Bharat)

सवाल: 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, घर देने की जिम्मेदारी 2047 तक बहुत बढ़ जाएगी, क्या तैयारी है इसे लेकर ?

जवाब: छत्तीसगढ़ बहुत ही पिछड़ा और विकास की राह में भटका हुआ राज्य था. अटल बिहारी वाजपेई जी ने इसे नया राज्य बनाया तो छत्तीसगढ़ को नई उम्मीद मिली. तब से उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ ने आगे बढ़ना शुरू किया. छत्तीसगढ़ की पूरी यात्रा में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, जब भूख की समस्या थी तो उस पर उन्होंने काम किया. उन्होंने पीडीएस का एक बेस्ट मॉडल देश को दिया. उन्होंने पूरे देश को पीडीएस की व्यवस्था से रूबरू कराया. यह व्यवस्था की गई कि सब लोगों तक अनाज पहुंच जाए और कोई व्यक्ति भूखा ना सोए. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी तारीफ की थी.

छत्तीसगढ़ पीडीएस सिस्टम के इस मॉडल को देखने के लिए दूसरे राज्यों को निर्देशित भी किया था. हम लोग रमन सिंह को चावल वाले बाबा कहते हैं. विष्णु देव साय जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से यह चीज आगे बढ़ाई गई है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हमें सब को पक्का मकान देना है, उसको छत्तीसगढ़ में गहरी चोट बैठी थी जब भूपेश बघेल की सरकार थी. छत्तीसगढ़ और बंगाल में इस योजना को गहरा झटका लगा था और हम लोगों ने यह प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, तो हम आते ही 18 लाख मकान देंगे. उसे समय यह तय किया गया था कि जब तक मैं 18 लाख आवास नहीं दूंगा तब तक मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा. उसे दिशा में हम लोग तेजी से कम कर रहे हैं और 18 लाख आवास में से 10 लाख आवास हम लोगों ने पूरा कर दिया है.

छत्तीसगढ़ में जैसे हम लोग रमन सिंह को चावल वाले बाबा कहते थे, वैसे वर्तमान मुख्यमंत्री को हम लोग आवास वाले बाबा कहते हैं. 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके लिए हमारा भी विजन डॉक्यूमेंट है. क्योंकि भारत की विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ के विकास की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. हम जब एक साथ चलेंगे, एक दिशा में चलेंगे तभी भारत का संपूर्ण विकास होगा. हर गरीब तक आवास पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं.



सवाल: एक बड़ी चुनौती है कि शहरी क्षेत्र में जमीन की दिक्कत है और जो आवास आपके बने हैं, उसके मेंटेनेंस की भी दिक्कत है ?

जवाब: देखिए हमारे पास दो तरह के कस्टमर हितग्राही हैं, एक जो प्राइवेट बिल्डर से मकान खरीद सकते हैं, जो सक्षम हैं. एक वह है जो निम्न मध्यम वर्ग है. जिनका अप्रोच प्राइवेट बिल्डर तक नहीं हो पाता, तो उनकी डिपेंडेंसी हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, अफोर्डेबल हाउस के लिए सबको मिले इसके लिए हम काम कर रहे हैं. 2047 तक निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी कि हर वर्ग कैसे अपने सपनों का आशियाना बना पाएगा, यह बहुत बड़ी बात होगी और यह सवाल आपने बहुत बेहतर पूछा है कि यह कैसे संभव होगा. यह सही है कि आपकी आय बढ़ेगी और जमीन घटेगा. हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें जोड़ा है. अभी तक हम मकान बना कर दे रहे थे. अब हम टीपीएस भी कर पाएंगे. इसका मतलब हुआ कि हम प्राइवेट लैंड परचेज करेंगे उसे हम डेवलप करेंगे और उसे हम निश्चित मूल्य पर उनको देंगे और फिर उसे पर हम मकान बनाएंगे. सरकारी जमीन के साथ-साथ हम प्राइवेट जमीन पर भी प्रोजेक्ट लाएंगे, यह हमारे नए परिवर्तन का खास पहलू है.



सवाल: 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में देश जाएगा यह तैयारी है, जो आप प्रोजेक्ट लाने की बात कर रहे हैं वहां आम आदमी के पॉकेट पर दबाव डालेगा या उसके रेट वैसे ही रहेंगे ?

जवाब: निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन जरूर होगा. जब हम प्राइवेट जमीन को लेंगे तो उसे एक निश्चित राशि में ही दे पाएंगे, यह भी हमारे बातचीत का हिस्सा रहेगा. लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वह निर्धारित दर पर रहे और जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनसे कम ही रेट हमारा हो. हम यह भी कोशिश करेंगे कि जो बिल्डिंग बने उसमें फ्लोरों की संख्या ज्यादा हो. हम 10 फ्लोर 15 फ्लोर 20 फ्लोर तक की बिल्डिंग बनाएं. इस तरह की संरचना को हम लेकर हम आगे चल रहे हैं.



सवाल: बस्तर के बाद अब पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी है, नक्सलवाद के कारण अटके विकास कार्यों को नई कार्ययोजना में रफ्तार मिलेगी ?