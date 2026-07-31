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लोकतंत्र के आधार स्तंभ इंडिया गेट पर बस्तरिया संस्कृति का रंग, जीवंत हुआ छत्तीसगढ़िया सबले बढि़या का मूल संकल्प, नक्सल हार पर जीत का जश्न

बस्तर के लोगों के इंडिया गेट पर नृत्य करने, राष्ट्रपति भवन में भोजन करने और दिल्ली में भ्रमण करने को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में बस्तर के प्रतिनिधिमंडल के लिए एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ. महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर से पहुंचे परगना मांझियों, चालकियों, बस्तर पंडुम के जनजातीय कलाकारों तथा समाज प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत किया. उन्होंने सभी अतिथियों को शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट किया. राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति का जो सम्मान हुआ, उसने प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य को गौरव और आत्मविश्वास से भर दिया.

बस्तर के लोगों ने जहां इंडिया गेट पर परंपरागत नृत्य किया, वहीं उनके इस नृत्य में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए. इनके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सल को समाप्त करने का जिस पदाधिकारी को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है, बस्तर के पूर्व आईजी सुंदरराज पी भी इंडिया गेट पर नृत्य करते दिखे. बस्तर को लोगों ने पहली बार राजघाट पहुंचकर राष्टपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और यह बताया कि बस्तर अब नया कीर्तिमान स्थापित करेगा. बस्तर के लोगों ने बापू के चरणों में श्रद्धासुमन आर्पित किए.

रायपुर : नक्सलवाद को नेस्तनाबूद कर उसके डर से बाहर निकाल खुशियों का इजहार जिस तरीके से बस्तर के लोगों ने इंडिया गेट पर किया है. वह बताता है कि यह बस्तर लोकतंत्र की मुख्य धारा के नए संकल्प को चुन चुका है. विकसित बस्तर के मजबूत आधार को लेकर बस्तर आगे बढ़ चुका है. उसकी बहुत बड़ी बानगी इंडिया गेट पर दिखाई दी है.

प्रतिनिधिमंडल के लिए सबसे भावुक और प्रेरणादायी क्षण उस समय आया, जब राष्ट्रपति महोदया ने एक आत्मीय मेजबान की भूमिका निभाते हुए स्वयं अपने हाथों से सभी अतिथियों को भोजन परोसा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी को भोजन परोसकर उनका स्वागत-सत्कार किया. राष्ट्रपति भवन में आत्मीयता और अपनत्व से भरे इस दृश्य ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को भावविभोर कर दिया. बस्तर से आए जनजातीय प्रतिनिधियों ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया.

राष्ट्रपति भवन में बस्तर का लोकगीत और लोकनृत्य

इस अवसर पर एक और ऐतिहासिक पल तब आया, जब बस्तर पंडुम के विजेता कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन परिसर में अपनी पारंपरिक लोकगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुति दी. बस्तर की लोक संस्कृति, वेशभूषा और पारंपरिक कला का यह अनुपम प्रदर्शन उपस्थित सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना और राष्ट्रपति भवन पहली बार बस्तर की सांस्कृतिक रंगत से सराबोर हो उठाा.

बस्तर की कला अब विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाएगी

वियय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति महोदया से बात करते हुए कांकेर के पद्म सम्मान से अलंकृत काष्ठ कलाकार अजय मंडावी ने कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति विश्व में अद्वितीय है. लंबे समय तक भय और असुरक्षा के वातावरण के कारण इस विरासत को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया था. उन्होंने कहा कि अब सुरक्षा बलों के साहस और सरकार के प्रयासों से बस्तर में शांति का वातावरण स्थापित हुआ है, जिससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रखने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बस्तर की कला वैश्विक पहचान बनाएगी.

बस्तर बदल रहा है

गढ़िया-लोहंडीगुड़ा परगना के मांझी बलराम कश्यप ने राष्ट्रपति महोदया को बताया कि पहले बस्तर के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. उन्होंने मांझी समाज की ओर से राष्ट्रपति महोदया को विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा और मुरिया दरबार में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया. जिसे राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सहृदय स्वीकार भी किया.

बीजापुर के मिरतुर परगना के चालकी भरत कश्यप ने बताया कि अब बच्चे बिना किसी भय के विद्यालय जा रहे हैं. गांवों में सड़कें बन रही हैं, दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बदलते बस्तर में लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. दंतेवाड़ा की बस्तर पंडुम विजेता गौर नृत्यांगना लक्ष्मी सोढ़ी ने राष्ट्रपति महोदया से कहा कि जिस बस्तर पंडुम की शुरुआत आपने की थी, उसी प्रतियोगिता की विजेता के रूप में राष्ट्रपति भवन पहुंचना उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय है. उन्होंने कहा कि आज बस्तर में शांति का वातावरण है और लोग मेला, जात्रा एवं मड़ई जैसे पारंपरिक आयोजनों को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं.

इंडिया गेट पर बस्तर का सास्कृतिक रंग

बस्तर के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन का उसके गौरवशाली इतिहास और विरासत की जानकारी प्राप्त की. इस दौरान प्रतिनिधियों ने इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और अमर जवान ज्योति का भी गए. इंडिया गेट के सामने सभी ने मिलकर 'ऐसा जादू है मेरे बस्तर में' और अन्य हल्बी-गोंडी गानों पर सभी के साथ सुर में सुर को गाया. देश में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बस्तर के लोग इंडिया गेट पर बस्तर के गीत को गाया है. नक्सल से बाहर निकल चुके बस्तर की कला संस्कृति और विकास की नई राह को यह जीवंतता देगी. बस्तर को लोगों के भी इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी की कभी यह दिन बस्तर के लोगों के लिए आएगा.