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बस्तर की परम्परा, विरासत का राष्ट्रपति भवन में होगा गौरवशाली प्रदर्शन, द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे छत्तीसगढ़िया कलाकार, सीएम साय, अमित शाह रहेंगे मौजूद

विजय शर्मा ने कहा, हमारे युवा देश की सर्वाेच्च संवैधानिक संस्था तक पहुंचकर बस्तर के सकारात्मक परिवर्तन का संदेश राष्ट्रपति जी को देंगे.

Bastar artists will meet President
राष्ट्रपति भवन में होगा गौरवशाली प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 6:52 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 7:11 AM IST

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रायपुर: 30 जुलाई 2026 यानी आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में गौरव की एक बड़ी कहानी लिखी जाने वाली है. इस कहानी मेंं बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सामाजिक परंपराओं की नई तस्वीर जो बदलते बस्तर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत होगी.

आज बस्तर के परगना मांझी, चालकी, समाज प्रमुख, बस्तर पंडुम-2026 के प्रसिद्ध जनजातीय युवा कलाकार, जनजातीय समाज के 164 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाला है.

द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे छत्तीसगढ़िया कलाकार

राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, ''राष्ट्रपति जी से हम लोगों को मिलने का समय मिला है, इसीलिए हम दिल्ली जा रहे हैं. मुलाकात करने वालों में बस्तर के आदिवासी समाज के मांझी चालकी, मोरिया समाज के लोग शामिल हैं. यह सभी लोग बस्तर में होने वाले 75 दिन के बस्तर दशहरा के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं. इनसे मिलने का समय राष्ट्रपति ने दिया है और इसी क्रम में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं.''

आज बस्तर के कलाकार करेंगे मुलाकात

सीएम विष्णु देव साय ने कहा, ''इन सभी लोगों से महामहिम राष्ट्रपति मुलाकात करेंगी. इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे. इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर से पहुंचे प्रतिनिधियों के साथ भोजन करेंगी, इसे बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर मिले सम्मान के रूप में देखा जा रहा है.

राष्ट्रपति भवन में होगा गौरवशाली प्रदर्शन (ETV Bharat)

सीएम ने कहा कि बस्तर की संस्कृति और परंपरा को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से सम्मान मिलने जा रहा है, ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है. कार्यक्रम में बस्तर के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ताओं सहित 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका है. दिल्ली पहुंचे कलाकार राष्ट्रपति के समक्ष यह संदेश भी रखेंगे कि आज का बस्तर हिंसा और भय की पहचान से निकलकर शांति, विकास और विश्वास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है. बस्तर के युवा अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रतिभा के बल पर देशभर में नई पहचान बना रहे हैं.

कलाकार राष्ट्रपति को बताएंगे कि शासन की विकासोन्मुखी पहल और सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है, जिससे बस्तर में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और जनजीवन को नई गति मिली है. राष्ट्रपति के प्रति बस्तरवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए संदेश देंगे कि अब बस्तर की पहचान केवल प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि शांति, विकास, लोकतांत्रिक भागीदारी और नई उम्मीदों से भी जुड़ चुकी है. बस्तर के युवा पूरे देश को बताएंगे कि नया बस्तर अवसरों, आत्मविश्वास और प्रगति का बस्तर है.

कार्यक्रम को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल केवल बस्तर का नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करेगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक बस्तर की लोकसंस्कृति, रीति-रिवाज और सामाजिक मूल्यों की गूंज पहुंचना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का बस्तर बदल रहा है. कभी नक्सलवाद की छाया से पहचाना जाने वाला बस्तर अब शांति, विकास, शिक्षा, पर्यटन, खेल और सांस्कृतिक चेतना की नई पहचान बना रहा है.

विजय शर्मा ने कहा कि हमारे युवा देश की सर्वाेच्च संवैधानिक संस्था तक पहुंचकर इस सकारात्मक परिवर्तन का संदेश राष्ट्रपति जी को देंगे. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रपति के समक्ष बस्तरवासियों की ओर से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में मिले सहयोग और देश के नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त करेगा. यह यात्रा देश को यह संदेश देगी कि बस्तर अब भय का नहीं, बल्कि विश्वास, विकास, संस्कृति और नए अवसरों का बस्तर है.

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Last Updated : July 30, 2026 at 7:11 AM IST

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