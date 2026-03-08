ETV Bharat / bharat

नक्सल प्रभावित भैरमगढ़ के अंकित सकनी ने UPSC में 816वीं रैंक हासिल कर रचा इतिहास

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने वीडियो कॉल कर अंकित को बधाई दी. विजय शर्मा ने कहा, आप नक्सलगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

Bastar son becomes IAS
अंकित सकनी ने UPSC में 816वीं रैंक हासिल की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 9:07 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: घोर नक्सल प्रभावित भैरमगढ़ ब्लॉक के होनहार युवक अंकित सकनी ने बस्तर का नाम रोशन किया है. अंकित ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में 816वीं रैंक हासिल की है. अंकित ने अपनी सफलता से ये साबित कर दिया है कि बस्तर के युवा अब ऊंची छलांग लगाने को तैयार हैं.

घोर नक्सल प्रभावित भैरमगढ़ इलाके युवा ने क्रैक किया यूपीएससी एग्जाम

अंकित की इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. अंकित का घोर नक्सल प्रभावित इलाके से निकलकर इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल करना युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है. अंकित सकनी के पिता चंद्रेय्या सकनी और माता जमुना सकनी वर्तमान में सामान्य ग्रामीण हैं. उनका मूल ग्राम गुदमा है, जबकि वर्तमान में उनका परिवार भैरमगढ़ में रहता है. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अंकित ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. अंकित कहते हैं कि उनके माता पिता ने बड़े कष्ट सहकर उनको यहां तक पहुंचाया है.

प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर भैरमगढ़ से हुई

अंकित की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर भैरमगढ़ से हुई. इसके बाद जवाहर उत्कृष्ट योजना के तहत उनका चयन अलोंस पब्लिक स्कूल बेमेतरा में हुआ, जहां उन्होंने कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल से कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा पूरी की. स्कूली शिक्षा के बाद अंकित ने बीआईटी दुर्ग से ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वर्ष 2022 से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली में ट्रायम्फ संस्थान से लगभग चार माह तक कोचिंग ली. इसके साथ ही बिलासपुर में “सारथी” के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग भी प्राप्त की. इसके अलावा “अंडरस्टैंड यूपीएससी” और “नेक्स्ट आईएएस” जैसे प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने मार्गदर्शन हासिल किया. लगातार मेहनत और चार प्रयासों के बाद आखिरकार वर्ष 2025 की परीक्षा में उन्हें ये सफलता हासिल हुई.

नक्सल प्रभावित इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा बने अंकित

अंकित की सफलता की खबर मिलते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अंकित को वीडियो कॉल के माध्यम से बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. वहीं क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी भी अंकित के भैरमगढ़ स्थित निवास पहुंचे और उन्हें फूल-माला पहनाकर बधाई दी. विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि अंकित सकनी ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे बीजापुर जिले और छत्तीसगढ़ प्रदेश का मान बढ़ाया है. विधायक ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से निकलकर इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता, लेकिन अंकित ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

विधायक मंडावी ने कहा कि अंकित की सफलता से क्षेत्र के युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. इससे यह संदेश जाएगा कि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के युवा भी देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं, प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश और समाज की सेवा कर सकते हैं.

बदल रही है नक्सलगढ़ की तस्वीर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी बधाई

अंकित के परिवार की भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका रही है. उनके पिता चंद्रेय्या सकनी वर्ष 2005 में भैरमगढ़ जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. वहीं उनकी माता जमुना सकनी वर्ष 2015 से 2020 तक जिला पंचायत बीजापुर की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं. परिवार के सामाजिक सरोकार और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल का भी अंकित की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है. अंकित की इस उपलब्धि से बीजापुर जिले के युवाओं में नई उम्मीद जगी है. दूर-दराज के गांवों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह सफलता एक प्रेरणा बनकर सामने आई है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल होती है. अंकित की यह उपलब्धि आने वाले समय में क्षेत्र के कई युवाओं को सिविल सेवा जैसे बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने को प्रेरित करेगी.

IED की चपेट में आने से एसटीएफ का जवान जख्मी, बीजापुर में एरिया डोमिनेशन के दौरान हादसा

सीआरपीएफ जोन लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट: बीजापुर की टीम बनी रनर अप, पड़ोसी ओडिशा से मिली हार

दंतेवाड़ा बीजापुर सीमाक्षेत्र में नक्सली मुठभेड़, भैरमगढ़ एरिया कमेटी का इनामी माओवादी ढेर

TAGGED:

BHAIRAMGARH
BIJAPUR
UPSC CIVIL SERVICES EXAM 2025
अंकित सकनी
BASTAR SON BECOMES IAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.