ETV Bharat / bharat

बस्तर पंडुम 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कहा पुनर्वास करने वाले माओवादी लोकतंत्र में रखे भरोसा

बस्तर पंडुम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची.इस दौरान उन्होंने हथियार छोड़ चुके नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने की प्रशंसा की.

bastar pandum 2026
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 12:32 PM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 12:51 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम कार्यक्रम का शुभारंभ किया. राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों और बस्तरवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया. राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने मां दंतेश्वरी का जयकारा लगाकर अपने भाषण की शुरुआत की. राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है. मुझे मां दंतेश्वरी के क्षेत्र में आने का अवसर मिला.इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूं. मैं यहां पर आए लोगों का स्वागत करती हूं. मुझे लगता है कि 5 हजार से ज्यादा बच्चियों ने समारोह में हमारा स्वागत किया,उनकी मैं आभारी हूं. यहां की संस्कृति की भव्यता मुझे दिखाई देती है.यहां के लोगों को मैं नमन करती हूं. मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूं. यहां से जो मुझे स्नेह मिलता है वो अनुपम हैं. ये वो धरती है जहां के वीरों ने अपने प्राण न्योछावर करके इसे बचाया है.बस्तर की देवी मां दंतेश्वरी ने इसे अपने हाथों से बनाया है.मुझे यहां का आतिथ्य,कल्चर और संस्कृति देखने को मिला. छत्तीसगढ़ भारत के मानचित्र में पिछड़ा माना जाता था.लेकिन ये स्थल संस्कृति से परिपूर्ण है.

''छत्तीसगढ़ की भव्यता यहां का कल्चर और कला''

राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे यहां के स्टॉल में पहले देवी देवता यहां की कला, कल्चर, व्यंजन और अन्य चीजें देखने को मिला. भारत मे छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां संस्कृति की भव्यता है. छत्तीसगढ़ आदिवासी जनता से परिपूर्ण है. यह पुराना और बहुत मीठा है. यह सभी एक साथ उत्सव मनाने के लिए आगे आते हैं. मौसम बदलने के बाद पतझड़ होकर आम में फूल आता है, तब यहां पंडुम होता है. पिछले साल बस्तर पंडुम की झलक को देशभर के लोगों ने देखा है. इस साल 50 हजार से अधिक लोग जुड़ें. जिसकी झलक आते ही मैंने देखी. इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करती हूं. गुफाएं और जलप्रपात बस्तर में सक्षम हैं. जहां पर्यटक आएंगे. दुनियाभर में होम स्टे काफी काम कर रहा है.

'4 दशकों तक बस्तर माओवाद से रहा प्रभावित'

राष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र 4 दशकों तक माओवादियों से प्रभावित रहा.जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों और युवाओं को हुआ है. भारत सरकार के कारण अब बस्तर से असुरक्षा का वातावरण समाप्त हो रहा है. माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं.पहले छत्तीसगढ़ में माओवाद का रास्ता अपना चुके लोग आज हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं. सरकार नियद नेल्लानार के जरिए हथियार छोड़ चुके लोगों को पुनर्वास का रास्ता दिखा रही है. आज बस्तर में विकास हो रहा है. बरसों से बंद विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, रोड बन रहे हैं,स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं.मैं हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वालों का स्वागत करती हूं.

पुनर्वास करने वाले लोकतंत्र पर रखें भरोसा -द्रौपदी मुर्मू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सरेंडर कर रहे नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए. सरेंडर नक्सलियों को कई तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. देश के संविधान और लोकतंत्र पर पूरी आस्था रखे. बरगलाने वाले लोगों की बातों में ना आए. जो लोग आपको बरगला रहे हैं,उस पर विश्वास मत करें.संविधान में विश्वास करते हुए आप सरकार पर भरोसा करते हुए लोकतंत्र पर विश्वास रखे. इसे लोकतंत्र की ताकत ही कहेंगे कि ओडिशा के छोटे से गांव में रहने वाली महिला राष्ट्रपति बनकर आपको संबोधित कर रही हूं.इसलिए लोकतंत्र पर आप सभी भरोसा रखें - द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

''बस्तरवासी जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं''

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बस्तर के लोग अपने जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं. बस्तर पंडुम से बस्तर के जनजातीय संस्कृति की झलक लोगों ने देखा है. इस बार 50 हजार से अधिक लोगों ने बस्तर से जुड़ी संस्कृति की झलक देखने को मिली है. बस्तर की जनजातीय संस्कृति से लोगों को अवगत कराने के लिए मैं सरकार की प्रशंसा करती हूं. यहां पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. यहां के प्रकृति और सुंदरता लोगों को आकर्षित करते हैं. यहां पर सुविधाएं उपलब्ध होने पर लोग यहां पर आएंगे.यहां पर होम स्टे को लेकर सरकार अभियान चला रही है.

जो पीछे हैं उन्हें आगे करना ही सरकार की योजना

राष्ट्रपति ने कहा कि जो पीछे है उन्हें आगे करना सरकार का योजना है. शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक का आधारशिला है. जनजातियों क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें इसलिए एकलव्य जैसे विद्यालय खोले गए. पद्मश्री अवार्ड में गोडबोले सहित अन्य बस्तर से चयनित हुए. निस्वार्थ सेवा करने वाले समाज को आगे बढ़ाते हैं. बस्तर संस्कृति बस्तर दशहरा बड़ा मॉडल है. मैं राज्य के सभी निवासियों से निवेदन करती हूं कि बस्तर के इस क्षेत्र में काफी प्राकृतिक संपदा है, राज्य और केंद्र सरकार के चलाए जा रहे योजनाओं का युवा फायदा उठाएं और आगे बढ़े. इससे भारतमाता का गौरव आगे बढ़ेगा.

सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर को कहा परंपराओं की धरती

राष्ट्रपति के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आप सभी को जय जोहार, आज दंतेश्वरी की भूमि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम में देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका सहित उपस्थित सभी का स्वागत है. यह औपचारिक उपस्थिति नहीं बल्कि महिलाओं और बस्तर के लिए सम्मान है. बंधुओं आज बस्तर पंडुम का शुभारंभ हो रहा है. आज गौरव का क्षण है. बस्तर पंडुम केवल आयोजन नहीं बल्कि जनजातियों का जीवन दर्शन का प्रतिबंध है. यह मंच कलाकारों को अवसर देता है. बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि परम्पराओं की धरती है.

इस साल 1954 ग्राम सभाओं ने लिया हिस्सा

बीते वर्ष 1954 ग्राम सभाओं से भाग लिया गया. यह उपलब्धि बस्तर के समाज और कलाकारों की है. इस वर्ष 54 हजार से अधिक कलाकारों ने पंजीयन कराया है. बीते वर्ष 06 विधा थी. आज 12 विधा है. पहले माओवादियों का खौफ था. आज डर की जगह भरोसे ने ली है. 31 मार्च 2026 तक लक्ष्य तय किया गया है. जिस दिशा में आगे बढ़ रहे है. जहां पहले गोलियां चलती थी,वहां आज स्कूल की घंटी बज रही है. नई पुनर्वास नीति में भी फायदा हुआ है. सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, पानी, स्कूल, बिजली पहुंचाई जा रही है. बस्तर की पहचान वनोपज है. तेंदूपत्ता का दाम बढ़ाया गया है और मार्किट उपलब्ध कराया गया है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बस्तर को भारतीय संस्कृति का गहना बताया है. बस्तर का युवा हथियार नहीं बल्कि खेल और कला को अपना हथियार बना रहा है. राष्ट्रपति के आगमन से बस्तर को नई उड़ान मिलेगी.

बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने में तेजी से काम किया जा रहा है. जहां कभी तिरंगा नहीं फहाराया वहां अब स्कूल की घंटियां बज रही है.बस्तर पंडुम में 12 विधाओं में प्रतियोगिता हो रही है. 54 हजार से ज्यादा लोगों ने बस्तर पंडुम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया - विष्णुदेव साय,सीएम

जनजातीय संस्कृति और स्टॉल्स का किया निरीक्षण


इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम के शुभारंभ के बाद बस्तर के स्थानीय कलाकारों के लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देखी. बस्तर पंडुम कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय औषधि का निरीक्षण किया.इसके साथ ही जनजातीय चित्रकला, जनजातीय वेशभूषा और आभूषण, लोकजीवन से लोकचित्र की प्रदर्शनी और बस्तर के विभिन्न इलाकों में मनाए जाने वाले उत्सव मेला के तस्वीरों को करीब से देखकर सराहा.

अभाव में भी प्रभाव रखने वाली सरगुजा की बेटियां ऑल इंडिया खेलने हुई रवाना


10वीं 12वीं की फीस दोगुनी, परीक्षा पे चर्चा सिर्फ जुमला, गरीब छात्रों पर अत्याचार का कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप

जल जीवन मिशन बना नल बिना जल योजना, टंकी निर्माण के 3 साल बाद भी कोरिया के कई गांवों में नहीं पहुंची पानी की बूंद

Last Updated : February 7, 2026 at 12:51 PM IST

TAGGED:

PRESIDENT DRAUPADI MURMU
APPEAL TO REHABILITATED NAXALITES
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू
बस्तर पंडुम 2026
BASTAR PANDUM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.