ETV Bharat / bharat

बस्तर ओलंपिक 2025: समापन समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

पिछले साल जब बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, तब भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल होने के लिए बस्तर पहुंचे थे. समापन समारोह के मंच से अमित शाह ने वादा किया था कि वो अगले साल भी बस्तर ओलंपिक में शिरकत करने जरुर आएंगे.

रायपुर: बस्तर ओलंपिक 2025 का आज समापन समारोह है. समापन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल देर रात रायपुर पहुंचे. रायपुर के माना एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत सीएम विष्णु देव साय, स्पीकर रमन सिंह और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया. रायपुर एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे होटल मेफेयर पहुंचे जहां उन्होने रात्रि विश्राम किया. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रायपुर से बस्तर के लिए रवाना होंगे.

बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)

अमित शाह का बस्तर दौरा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रिसोर्ट में आरक्षित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर अमित शाह माना एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे. गृहमंत्री शाह दोपहर 2:35 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम 2:45 से 4:45 बजे तक अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करेंगे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शाम 4:55 बजे जगदलपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे.

बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)

मुक्केबाज मैरी कॉम ने की डिप्टी सीएम से मुलाकात

बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में शिरकत कर रहीं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने डिप्टी सीएम अरुण साव मुलाकात की. नवा रायपुर में हुई इस मुलाकात में डिप्टी सीएम और मैरी कॉम के बीच खेल और खिलाड़ियों को लेकर चर्चा हुई. आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी कॉम जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक-2025 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ आई हुई हैं.मैरी कॉम ने 11 दिसम्बर को आयोजन में शामिल होकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी. इस मौके पर डिप्टी सीएम ने मैरी कॉम की तारीफ करते हुए कहा, आपने अभावों और मुश्किलों के बीच अपनी प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प से विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत का नाम रोशन किया. आपकी उपस्थिति से बस्तर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और मेहनत करने की प्रेरणा जरूर मिली होगी. उप मुख्यमंत्री साव से छत्तीसगढ़ के युवाओं के खेल में सुधार के लिए हरसंभव मदद की बात भी कही.

बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)

बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)

मैरी कॉम ने की बस्तर ओलंपिक के आयोजन की तारीफ

मैरी कॉम ने बस्तर ओलंपिक के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि दूरस्थ गांवों से पहुंचे खिलाड़ियों को देख उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई. मैरी कॉम ने कहा, बस्तर ओलंपिक वहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मंच है. छत्तीसगढ़ सरकार खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रही है. आने वाले समय में यहां के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जरूर जीतेंगे. मैरी कॉम ने बस्तर ओलंपिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाने पर राज्य शासन का आभार जताया.

बस्तर ओलंपिक से मिली उम्मीदों को नई उड़ान, पुनर्वास और स्किल डेवलेपमेंट बना बदलाव का साथी

SIR समीक्षा बैठक में पहुंचे दीपक बैज, अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर तीखा प्रहार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल