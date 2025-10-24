ETV Bharat / bharat

25 अक्टूबर से बस्तर ओलंपिक का आगाज, 3 लाख 91 हजार से ज्यादा खिलाड़ी दिखाएंगे दम, सरेंडर नक्सली भी लेंगे हिस्सा

राष्ट्रीय स्तर पह हुई बस्तर ओलंपिक की सराहना: डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक की सराहना की गई. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया जो हम सबको गौरवानवित करने वाला था. बस्तर के युवाओं में जो खेल प्रतिभा और टैलेंट है उसको एक मंच प्रदान करने का माध्यम बस्तर ओलंपिक बना है.

पिछले साल बस्तर ओलंपिक में बस्तर के 7 जिले और 32 विकासखंड के युवा शामिल हुए थे. इन क्षेत्रों से 1 लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था. कुछ विकासखंड में जाने का मुझे भी मौका मिला था. वहां के युवाओं में जो जोश और उत्साह दिखा वह अद्भुत था- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर का युवा अपनी खेल प्रतिभा को निखारे और देश दुनिया में बस्तर के युवाओं का नाम बाहर निकलकर आए. बस्तर के विकास में और बस्तर की तरक्की में उनका योगदान रहे. इस बड़े उद्देश्य को लेकर पिछले साल की तरह इस साल भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है. 20 अक्टूबर तक पंजीयन की अंतिम तिथि थी. इस आयोजन में युवाओं की भागीदारी और उत्साह देखने लायक है.

बस्तर ओलंपिक को लेकर सारी तैयारियां पूरी: रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि बस्तर के युवाओं में बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. साल 2024 की तुलना में इस बार खिलाड़ियों की संख्या में भी इसमें काफी अधिक दर्ज की गई है.

रायपुर: साल 2024 से शुरू हुए बस्तर ओलंपिक इवेंट अब अपने दूसरे साल के दौर में पहुंच गया है. 25 अक्टूबर 2025 से विकासखंड स्तर पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है. इस बात की जानकारी मीडिया को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने दी है. पिछले साल की तरह इस साल भी बस्तर ओलंपिक में सरेंडर कर चुके नक्सली भी खेल में हिस्सा लेंगे.

तीन लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन: डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि साल 2024 के बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इस साल इसमें हिस्सा लेने वाले युवाओं की संख्या बढ़कर 3 लाख 91 हजार 297 हो गई है. जिसमें पुरुष खिलाड़ी 1 लाख 63 हजार 668 है. वहीं महिला खिलाड़ी 2, 27, 629 हैं. यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है.

सरेंडर नक्सली भी बस्तर ओलंपिक में लेंगे भाग: बस्तर ओलंपिक में सरेंडर नक्सली भी हिस्सा लेंगे. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेल नहीं बल्कि बस्तर क्षेत्र के युवाओं को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है. ऐसा प्रयास है कि वे नक्सल विचारधारा को त्याग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें. सरेंडर कर चुके नक्सलियों को बस्तर ओलंपिक में युवा बाट नाम दिया गया है. जो इस आयोजन में खेल प्रतिभागी के रूप में शामिल होते हैं. साल 2024 की तरह इस साल भी नक्सल हिंसा से प्रभावित दिव्यांग लोग इसमें शामिल होंगे. इस पहल से बस्तर ओलंपिक शांति, समरसता और समान अवसर का प्रतीक बन गया है.

बस्तर ओलंपिक के रजिस्ट्रेशन में बस्तर के युवाओं की संख्या बढ़ना, बस्तर संभाग के युवाओं के उत्साह को दर्शाता है यह प्रमाणित करता है कि बस्तर ओलंपिक अब प्रदेश और क्षेत्र की सामाजिक चेतना और गौरव का उत्सव बन गया है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

बस्तर ओलंपिक की टाइमलाइन: बस्तर ओलंपिक की टाइमलाइन की बात करें तो इस साल इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर से होगी. ब्लॉक स्तर पर 25 अक्टूबर से बस्तर ओलंपिक शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा. बस्तर संभाग के सभी ब्लॉक मुख्यालय में इसका आयोजन होगा. प्रत्येक ब्लॉक के लिए समय सारिणी निर्धारित कर ली गई है.

जिला स्तर और संभाग स्तर की जानकारी: जिला स्तर पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन 6 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा. इसमें ब्लॉक स्तर पर जीत दर्ज कर सके खिलाड़ी जिला स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे. संभाग स्तर पर बस्तर ओलंपिक का दौर 24 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा. इसमें 7 जिलों के विजेता खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. सात जिलों में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले शामिल हैं.

खेलों के जानकारों और रेफरी को किया गया शामिल: विकासखंड स्तरीय आयोजन में सात जिलों के 32 विकासखंड में 62 से अधिक खेल मैदान को चुना गया है जहां यह मुकाबले होंगे. इस आयोजन में खेल नियमों के जानकार, रेफरी और खेल संघ के तकनीकी ऑफिशियल्स को शामिल किया गया है. 32 विकासखंड के 11 खेलों के लिए 2000 से अधिक तकनीकी ऑफिशियल्स की सेवाएं ली जाएगी.

बस्तर ओलंपिक में कितने खेलों का होगा आयोजन ?: बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेलों का आयोजन होना है. इसमें तीरंदाजी, कबड्डी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेटलिफ्टिंग, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी जैसे गेम शामिल हैं.