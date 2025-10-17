ETV Bharat / bharat

बस्तर सामूहिक नक्सल सरेंडर: 9 करोड़ 18 लाख के 210 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, महिला माओवादियों की संख्या ज्यादा

महिला माओवादियों की संख्या ज्यादा: सरेंडर करने वाले नक्सलियों को लेकर एक और बात बेहद प्रमुख है. इन 210 नक्सलियों में महिला माओवादियों की संख्या ज्यादा है. कुल 111 महिला माओवादियों ने सरेंडर किया है जबकि आत्मसमर्पण करने वाले पुरुष माओवादियों की संख्या 99 है. इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि सभी माओवादी इनामी है. इस लिहाज से इनामी महिला माओवादियों की संख्या भी पुरुष नक्सलियों की तुलना में ज्यादा है. इन माओवादी कैडरों पर कुल 9 करोड़ 18 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

बस्तर: बस्तर के जगदलपुर में पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर कुल 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. जितने नक्सलियों ने हथियार डाले में वे सभी 9 करोड़ 18 लाख रुपये के इनामी नक्सली हैं.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों के टॉप कैडर्स की जानकारी: सरेंडर करने वाले नक्सलियों के टॉप कैडर्स की बात करें तो एक नक्सली नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी का सदस्य है. 4 नक्सली डीकेएसजेडसी (दण्डकारण्य क्षेत्र ) हैं. 21 नक्सली डिविजनल कमेटी के सदस्य हैं.

सरेंडर नक्सलियों की कैडरवार संख्या: सरेंडर नक्सलियों की कैडरवार संख्या के बारे में भी डिटेल जानकारी ईटीवी भारत के पास है. नक्सलियों की कैडरवार जानकारी इस प्रकार है.

सेंट्रल कमेटी सदस्य (CCM) - 01 कैडर

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) सदस्य - 04 कैडर

रीजनल कमेटी सदस्य (RCM) - 01 कैडर

डिविजनल कमेटी सदस्य (DVCM) - 22 कैडर

एरिया कमेटी सदस्य (ACM) - 61 कैडर

पार्टी सदस्य - 98 कैडर

पीएलजीए / आरपीसी / अन्य - 22 कैडर

कुल 210 नक्सली, इनमें 111 महिला और 99 पुरुष नक्सली हैं.

सरेंडर करने वाले बड़े नक्सल लीडर की जानकारी: सरेंडर कर मुख्यधारा में शामिल होने वाले प्रमुख नक्सल लीडरों में कई बड़े नाम शामिल हैं. टॉप नक्सल कैडर में CCM रूपेश उर्फ सतीश ने सरेंडर किया है. इसके अलावा राजमन मांडवी, DKSZC रनीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नू वेत्ती उर्फ संतू और RCM रतन एलम हैं.

रूपेश उर्फ सतीश (CCM)

भास्कर उर्फ राजमन मांडवी (DKSZC)

रनीता (DKSZC)

राजू सलाम (DKSZC)

धन्नू वेत्ती उर्फ संतू (DKSZC)

रतन एलम (RCM)

सगनु ओयम (DVC)

भास्कर (DVC)

प्रसाद टडम (DVC)

मंगतु गोटा (DVC)

नंदे (DVC)

रामजी गावड़े (DVC)

मीना कोरसा (DVC)

लखन कवासी (CYPC)

जैनु माडवी (CYPC)

दीपक मोहंदा (DVC)

बोधराम कोडियामी (DVC)

सोमडू कोडियामी (DVC)

रीना उसेंदी (DVC)

नीला सोढ़ी (DVC)

कांति पोडियम (DVC)

चंपा नरेटी (DVC)

हीरालाल कोमरा (DVC)

जुगनू कवाची (DVC)

नरसिंह नेरम (DVC)

मासो तामा (DVC)

निर्मला (DVC)

सरेंडर नक्सलियों से मिले हथियारों की जानकारी: सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कुल 153 हथियारों के साथ लाल आतंक का रास्ता छोड़ा है. सभी हथियारों को जगदलपुर पुलिस के हवाले किया गया है.

AK-47 : 19

SLR राइफलें : 17 राइफलें

INSAS : 23 राइफलें

INSAS LMG : 1 गन

303 राइफलें : 36

कार्बाइन : 4

BGL लॉन्चर : 11

12 बोर / सिंगल शॉट गन : 41

पिस्तौल : 01

इस तरह बस्तर में शुक्रवार 17 अक्टूबर का दिन नक्सलवाद के खिलाफ जंग में ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर पहले नहीं हुआ है. इस नक्सल सरेंडर के बाद बस्तर में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी