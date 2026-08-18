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'क्या बस्तर को फिर से नर्क में धकेलना चाहते हैं': नक्सल हिंसा के पीड़ितों ने पी. चिदंबरम से पूछे सवाल

नई दिल्लीः बस्तर के माओवादी हिंसा के पीड़ितों ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के "दिमागी नक्सल (dimaagi Naxal) होने पर गर्व है" वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. पीड़ितों का कहना है कि इस तरह के बयानों से नक्सल समर्थक तत्वों को बढ़ावा मिल सकता है. दशकों की हिंसा के बाद इस क्षेत्र में स्थापित हुई शांति को नुकसान पहुंच सकता है.

'बस्तर शांति समिति' के बैनर तले, इन पीड़ितों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. माओवादी हमलों के अपने भयानक अनुभवों को बयां किया, जिसमें घात लगाकर किए गए हमलों और आईईडी (IED) ब्लास्ट में अपने अंगों और परिवार के सदस्यों को खोने का दर्द शामिल था.

नक्सली हिंसा के शिकार सियाराम रामटेके ने बताया कि 9 अक्टूबर 2022 को उन पर एक भयानक हमला हुआ था. वह आज भी उसके बुरे नतीजों के साथ जीने को मजबूर हैं.

रामटेके ने कहा, "मैं खुद एक नक्सली हमले का शिकार हुआ था. इस क्षेत्र के कई लोगों ने मेरी तरह ही दर्द झेला है. अब, बस्तर शांतिपूर्ण और नक्सल-मुक्त हो रहा है. हालांकि, इस तरह के बयान नक्सलवाद को भड़काते हैं. हमें इस बात का दुख है क्योंकि उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वे उनके (नक्सलियों के) समर्थन में बोल रहे हैं."

चिदंबरम के बयान पर सवाल उठाते हुए रामटेके ने कहा कि माओवादी हिंसा के पीड़ितों को उम्मीद थी कि वरिष्ठ राजनीतिक नेता, विशेषकर एक पूर्व गृह मंत्री, उनके साथ खड़े होंगे. उन्होंने पूछा, "उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हम सब नक्सलवाद के पीड़ित हैं. हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम उनकी इस टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं कर सके. जब एक पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता ऐसा बयान देते हैं, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा?"

कांकेर के रहने वाले तरुण कुमार, जिन्होंने एक नक्सली हमले में अपना पैर खो दिया और जिनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी, ने कहा कि बस्तर ने लगभग चार दशकों तक हिंसा झेली है. शांति के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है.

कुमार ने कहा, "हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि बस्तर 40 सालों से नक्सली हिंसा में जल रहा था. यहां शांति स्थापित करने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी. आज, जब बस्तर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो क्या आप इसे वापस उसी नर्क में धकेलना चाहते हैं जहां यह 40 सालों तक था? क्या बस्तर को प्रगति नहीं करनी चाहिए?"