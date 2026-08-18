'क्या बस्तर को फिर से नर्क में धकेलना चाहते हैं': नक्सल हिंसा के पीड़ितों ने पी. चिदंबरम से पूछे सवाल
पी. चिदंबरम के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर बस्तर माओवादी हिंसा के पीड़ितों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपत्ति जताई. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट
Published : August 18, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्लीः बस्तर के माओवादी हिंसा के पीड़ितों ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के "दिमागी नक्सल (dimaagi Naxal) होने पर गर्व है" वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. पीड़ितों का कहना है कि इस तरह के बयानों से नक्सल समर्थक तत्वों को बढ़ावा मिल सकता है. दशकों की हिंसा के बाद इस क्षेत्र में स्थापित हुई शांति को नुकसान पहुंच सकता है.
'बस्तर शांति समिति' के बैनर तले, इन पीड़ितों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. माओवादी हमलों के अपने भयानक अनुभवों को बयां किया, जिसमें घात लगाकर किए गए हमलों और आईईडी (IED) ब्लास्ट में अपने अंगों और परिवार के सदस्यों को खोने का दर्द शामिल था.
नक्सली हिंसा के शिकार सियाराम रामटेके ने बताया कि 9 अक्टूबर 2022 को उन पर एक भयानक हमला हुआ था. वह आज भी उसके बुरे नतीजों के साथ जीने को मजबूर हैं.
रामटेके ने कहा, "मैं खुद एक नक्सली हमले का शिकार हुआ था. इस क्षेत्र के कई लोगों ने मेरी तरह ही दर्द झेला है. अब, बस्तर शांतिपूर्ण और नक्सल-मुक्त हो रहा है. हालांकि, इस तरह के बयान नक्सलवाद को भड़काते हैं. हमें इस बात का दुख है क्योंकि उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वे उनके (नक्सलियों के) समर्थन में बोल रहे हैं."
Delhi: Naxal violence affexted people from Bastar, Chhattisgarh, held a press conference at the Constitution Club of India.— IANS (@ians_india) August 18, 2026
Victim Amar Singh Kumeti says, "We have come here with one objective. The police forces have eliminated the Naxals there. They have all surrendered, and… pic.twitter.com/85KpkTH1ov
चिदंबरम के बयान पर सवाल उठाते हुए रामटेके ने कहा कि माओवादी हिंसा के पीड़ितों को उम्मीद थी कि वरिष्ठ राजनीतिक नेता, विशेषकर एक पूर्व गृह मंत्री, उनके साथ खड़े होंगे. उन्होंने पूछा, "उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हम सब नक्सलवाद के पीड़ित हैं. हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम उनकी इस टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं कर सके. जब एक पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता ऐसा बयान देते हैं, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा?"
कांकेर के रहने वाले तरुण कुमार, जिन्होंने एक नक्सली हमले में अपना पैर खो दिया और जिनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी, ने कहा कि बस्तर ने लगभग चार दशकों तक हिंसा झेली है. शांति के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है.
कुमार ने कहा, "हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि बस्तर 40 सालों से नक्सली हिंसा में जल रहा था. यहां शांति स्थापित करने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी. आज, जब बस्तर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो क्या आप इसे वापस उसी नर्क में धकेलना चाहते हैं जहां यह 40 सालों तक था? क्या बस्तर को प्रगति नहीं करनी चाहिए?"
उन्होंने चेतावनी दी कि माओवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले या उसकी महिमा करने वाले बयान इस क्षेत्र को वापस अतीत की उसी हिंसा की ओर धकेल सकते हैं, जिसकी पहचान बमबारी, गोलीबारी और हमलों से थी.
बस्तर शांति समिति, जो इस क्षेत्र में शांति और विकास के लिए काम करती है, ने कहा कि चिदंबरम की टिप्पणियों से पीड़ितों को गहरा दुख पहुंचा है और वे चाहते हैं कि राजनीतिक नेता माओवादी हिंसा के कारण हुए दर्द और पीड़ा को पहचानें.
पीड़ितों की यह आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जंगलों से सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रहा है, साथ ही उन्होंने आगाह किया था कि इसके वैचारिक समर्थक हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देने के अवसरों की तलाश कर सकते हैं.
बस्तर के पीड़ितों ने कहा कि इस क्षेत्र को अब इसके हिंसक अतीत में वापस खींचने के बजाय शांति, विकास और सामान्य स्थिति की राह पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
क्या है 'दिमागी नक्सली' विवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2026 को लाल किले से दिए गए भाषण में 'दिमागी नक्सल' (Naxal of the mind) शब्द का उपयोग किया था. पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा- "हथियारी नक्सल तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन 'दिमागी नक्सल' मौके की तलाश में हैं और देश विरोधी वैचारिक साजिशें रच रहे हैं."
इस बयान के बाद देश की राजनीति और सोशल मीडिया पर एक नई वैचारिक और सियासी बहस छिड़ गई है. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा- "यदि संविधान के दायरे में रहकर सवाल पूछना 'दिमागी नक्सल' है, तो उन्हें ऐसा कहलाने पर गर्व है."
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