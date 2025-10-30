ETV Bharat / bharat

बस्तर पहले था चुनौती, अब यहां अपार संभावनाएं, देश की विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका: ओपी चौधरी, वित्त मंत्री

ओपी चौधरी ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए 2047 तक का रोड मैप बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं.

CHHATTISGARH SILVER JUBILEE YEAR 2025
बस्तर पहले था चुनौती,अब यहां अपार संभावनाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 2:46 PM IST

6 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पर रजत जयंती वर्ष मना रहा है. छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरा होने और 26 साल के सफर को लेकर ईटीवी भारत ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत की. ईटीवी भारत ने वित्त मंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास खास तौर से बस्तर में बदलाव को लेकर चर्चा की. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, 2047 तक भारत के विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है. छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह को लेकर के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने स्थापना के 25 साल को मना रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. पीएम मोदी छत्तीसगढ़िया जनता को संबोधित करेंगे. ओपी चौधरी ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमने 2047 तक का एक रोड मैप बनाया है और हम उसपर आगे बढ़ रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक देश के विकास का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा.

सवाल: आप वित्त मंत्री हैं, युवा छत्तीसगढ़ अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है. 2047 तक का ऐसा कौन सा लक्ष्य है, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर छत्तीसगढ़ सबसे तेजी से फोकस कर रहा है ?

जवाब: युवा भाई बहनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रोजगार. नौकरी और रोजगार को लेकर हम लोग 2024 से 2030 तक की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत क्रांतिकारी ढंग से तैयार कर चुके हैं. पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती थी उसमें जो इंडस्ट्री लगाने और निवेश करने पर जो छूट मिलती थी उसका आधार निवेश का अमाउंट होता था. निवेश के आधार पर छूट मिलने की बात होती थी. अब जो उद्योग नीति बनी है वह पूर्णत: रोजगार केंद्रित है. अब जो इंसेंटिव मिलेंगे वह रोजगार आधारित होंगे. हजार लोगों को रोजगार देंगे तो इतनी छूट मिलेगी. 2000 लोगों को रोजगार देंगे तो इतनी छूट मिलेगी. इसलिए एक बड़े विजन के साथ औद्योगिक नीति को बनाकर लाया गया है.

बस्तर पहले था चुनौती,अब यहां अपार संभावनाएं (ETV Bharat)

सर्विस सेक्टर को लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पर पॉल्यूशन रहित इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को मजबूत करना भी इसमें रखा गया है. इसके अलावा सर्विस सेक्टर को लेकर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है. सर्विस सेक्टर में जब निवेश होता है तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है. इस तरह की चीजों को हम लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं. बस्तर और सरगुजा आंचल में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं. वहां पर पर्यटन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं. पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का काम किया जा रहा है ताकि वहां पर निवेश भी बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिल.

होम स्टे पॉलिसी लाई गई है ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सकें. सरकारी क्षेत्र में भी वैकेंसी निकाली जा रही है. जो लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी ज्यादा अवसर मिल सके इस पर भी काम किया जा रहा है. जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उसके लिए जो सुविधा दी जाती थी वह संख्या 65 थी, इसे बढ़ाकर हम लोगों ने 200 किया है. कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस परीक्षा में हिस्सा ले सकें. हर तरह से युवा साथियों के लिए किसानों के लिए माता बहनों के लिए काम किया जा रहा है. हमारी सरकार दीर्घकालिक योजना के साथ काम कर रही है. हमने अपने बजट में जो गति का नाम दिया था उसका अर्थ ही विकास से जुड़ा. जी का गवर्नेंस ए फॉर एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फार टेक्नोलॉजी और ए फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं.

सवाल: बस्तर को कितनी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि वहां पर नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है और विकास एक बड़ी चुनौती है. वित्तीय प्रबंधन आपके हाथ में है इसे कैसे देख रहे हैं ?

जवाब: जब हम लोगों ने जब पहला बजट प्रस्तुत किया था तो उसमें हम लोगों ने 10 पिलर्स रखे थे. उसमें एक पिलर था बस्तर सरगुजा की ओर देखो. हम लोगों ने पूरी तरह से बस्तर और सरगुजा को फोकस किया है. अमित शाह जी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माओवादियों के लाल आतंक से हमें मुक्ति मिलने जा रही है. जिसे आज तक हम चुनौती मानते आए हैं वह आप चुनौती खत्म हो रही है.

बस्तर में अपार संभावनाएं हैं. केरल से बड़ा बस्तर क्षेत्र है जिसे हम लोग पहले चुनौती मानते थे वह हमारे लिए संभावना बनाकर सामने आया है. वहां का सौंदर्य अदभुत है, वहां पर टूरिज्म कितनी अपार संभावनाएं हैं. वहां की संस्कृति अनोखी है. बस्तर छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान करेगा. जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है, रायपुर और सराउंडिंग में स्टेट कैपिटल रीजन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वह भी विकास का ही पहलू है. इस रीजन से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा और इस ग्रोथ से रेवेन्यू जेनरेट होगा. हमें स्टेट कैपिटल रीजन से जो पैसा आएगा उसे भी हम बस्तर और दूसरे क्षेत्रों में निवेश करेंगे. पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के लिए तेजी से काम किया जाएगा.

''हमने ही बनाया है हम ही संवारेंगे'': वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने निर्माण का रजत जयंती वर्ष मना रहा है. इस अवसर पर मैं सभी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों को प्रणाम करता हूं. सभी युवा, भाई, बहनों और बुजुर्गों को सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई को भी याद करना चाहूंगा जिनकी बदौलत अलग राज्य बना और फिर विकास के इस सोपान तक पहुंचा. 2047 तक अमृत काल में जो छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं. देश की विकास यात्रा में मोदी जी के महायज्ञ में छत्तीसगढ़ अपनी बड़ी आहुति देगा.

