ETV Bharat / bharat

जगदलपुर में पूर्व नक्सली बदरन्ना और उसकी टीम को गोली मारने की धमकी, बदरन्ना ने ही माड़वी हिड़मा को संगठन में भर्ती कराया था

पूर्व नक्सली बदरन्ना को नगर निगम में नौकरी मिली थी. वह टैक्स वसूली करने टीम के साथ निकले थे. इसी दौरान धमकी दी गई.

Former Naxalite death threat
जगदलपुर में पूर्व नक्सली बदरन्ना और उसकी टीम को वार्डवासी ने गोली मारने की धमकी दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 25, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में पूर्व नक्सली बदरन्ना और उसकी टीम को गोली मारने की धमकी मिली है. यह धमकी उस समय दी गई जब टीम नगर निगम के काम से वार्ड में घूम रही थी. मामले की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

जगदलपुर में टैक्स वसूली के दौरान टीम को गोली मारने की धमकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन है बदरन्ना?

बदरन्ना पहले नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था. बताया जाता है कि उसने बड़े नक्सली नेता माड़वी हिड़मा को संगठन में भर्ती कराया था. बाद में बदरन्ना ने सरेंडर कर दिया और सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उसे नौकरी मिली. वर्तमान में वह नगर निगम में कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है.

Former Naxalite death threat
वसूली के दौरान वार्ड के ही एक व्यक्ति ने टीम को गोली मारने की धमकी दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जलकर वसूली के दौरान मिली धमकी

बस्तर संभाग के एकमात्र नगर निगम की टीम जल कर (पानी टैक्स) वसूली के लिए वार्ड-वार्ड जा रही थी. इसी टीम में बदरन्ना भी था. 18 फरवरी को टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में वसूली का काम कर रही थी. वसूली के दौरान वार्ड के ही एक व्यक्ति ने टीम को गोली मारने की धमकी दी गई.

पुलिस जांच शुरू

बस्तर के एएसपी माहेश्वर नाग के अनुसार, नगर निगम आयुक्त ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. मामले की जांच बोधघाट थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है. जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आयुक्त ने टीम की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करने की भी मांग की है, इस पर भी कार्रवाई जारी है- माहेश्वर नाग, ASP बस्तर

Former Naxalite death threat
वार्डवासी का धमकी देते वीडियो भी सामने आया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुनर्वास नीति के तहत मिली थी नौकरी

सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले माओवादियों को जमीन और नौकरी दी जाती है. इसी नीति का लाभ बदरन्ना को भी मिला था. वह कई वर्षों से नगर निगम में कार्यरत है. अब उसे और उसकी टीम को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया है.

गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर विधानसभा में उठा सवाल, अजय चंद्राकर ने कहा नियम नहीं इसलिए हो रहा शोषण
हार्ट अटैक से हुई SDO की कार के अंदर मौत, परिवार में छाया गम का माहौल
अतिक्रमण तोड़ू दस्ते के सामने बवाल, जिला प्रशासन को दी धमकी

TAGGED:

FORMER NAXALITE BADARANNA BASTAR
WATER TAX COLLECTION THREAT
NAXAL REHABILITATION POLICY
पूर्व नक्सली बदरन्ना
FORMER NAXALITE DEATH THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.