जगदलपुर में पूर्व नक्सली बदरन्ना और उसकी टीम को गोली मारने की धमकी, बदरन्ना ने ही माड़वी हिड़मा को संगठन में भर्ती कराया था

जगदलपुर में पूर्व नक्सली बदरन्ना और उसकी टीम को गोली मारने की धमकी, बदरन्ना ने ही माड़वी हिड़मा को संगठन में भर्ती कराया था
पूर्व नक्सली बदरन्ना को नगर निगम में नौकरी मिली थी. वह टैक्स वसूली करने टीम के साथ निकले थे. इसी दौरान धमकी दी गई.
Published : February 25, 2026 at 2:41 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में पूर्व नक्सली बदरन्ना और उसकी टीम को गोली मारने की धमकी मिली है. यह धमकी उस समय दी गई जब टीम नगर निगम के काम से वार्ड में घूम रही थी. मामले की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
कौन है बदरन्ना?
बदरन्ना पहले नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था. बताया जाता है कि उसने बड़े नक्सली नेता माड़वी हिड़मा को संगठन में भर्ती कराया था. बाद में बदरन्ना ने सरेंडर कर दिया और सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उसे नौकरी मिली. वर्तमान में वह नगर निगम में कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है.
जलकर वसूली के दौरान मिली धमकी
बस्तर संभाग के एकमात्र नगर निगम की टीम जल कर (पानी टैक्स) वसूली के लिए वार्ड-वार्ड जा रही थी. इसी टीम में बदरन्ना भी था. 18 फरवरी को टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में वसूली का काम कर रही थी. वसूली के दौरान वार्ड के ही एक व्यक्ति ने टीम को गोली मारने की धमकी दी गई.
पुलिस जांच शुरू
बस्तर के एएसपी माहेश्वर नाग के अनुसार, नगर निगम आयुक्त ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. मामले की जांच बोधघाट थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है. जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
आयुक्त ने टीम की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करने की भी मांग की है, इस पर भी कार्रवाई जारी है- माहेश्वर नाग, ASP बस्तर
पुनर्वास नीति के तहत मिली थी नौकरी
सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले माओवादियों को जमीन और नौकरी दी जाती है. इसी नीति का लाभ बदरन्ना को भी मिला था. वह कई वर्षों से नगर निगम में कार्यरत है. अब उसे और उसकी टीम को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया है.