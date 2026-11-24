SPECIAL: पाकुड़ की मालपहाड़ी पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का टोटा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में नाकाम रहा जिला प्रशासन
पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी पंचायत के अंतर्गत कई गांव में बुनियादी सुविधा नहीं है. टिंकू दत्ता की रिपोर्ट.
Published : November 24, 2026 at 6:46 PM IST
पाकुड़: जिला मुख्यालय से महज 5 से 6 KM दूर स्थित आदिवासी बहुल पंचायत मालपहाड़ी में रह रहे लोग समस्याओं के चलते परेशान है. वहां रह रहे ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने वास्तविक विकास को धरातल पर उतारने के लिए अब तक को ई कोशिश तक नहीं की है. लिहाजा इस पंचायत के मुसहर टोला, बाघाजोली, मयुरकोला, चांदपुर और मालपहाड़ी गांव में रहने वाले लोग समस्याओं के जाल में फंसकर रह गए हैं.
इन गांवों के लोगों को मालपहाड़ी पत्थर औधोगिक क्षेत्र का भी लाभ खासकर मजदूरी पाने के लिए नहीं मिल पाया है, जिसके चलते मुसहर टोला के अधिकांश मजदूर मजदूरी करने दूसरे प्रदेश जा रहे हैं और अपने साथ अपने नौनिहालों को भी ले जा रहे हैं, जिसके चलते इस गांव के बच्चे पेट की भूख के साथ- साथ शिक्षा की भी भूख नहीं मिटा पा रहे हैं.
मालपहाड़ी पंचायत के अधिकांश गांवों में रह रहे लोगों की नियती ऐसी है कि इन्हे इलाकों से उत्खनित पत्थर झारखंड राज्य के अलावा निकटवर्ती पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश भेजकर पत्थर व्यवसायी करोड़पति हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के अलावा पत्थर व्यवसायियों ने भी ग्रामीणों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के साधन नहीं जुटा आए हैं. नतीजतन मुसहर टोला, बाघाजोली, चांदपुर, मयुरकोला गांव के लोगों को जर्जर सड़क, पेयजल की समस्या और रोजगार की समस्या से झारखंड के 26 साल होने के बाद भी जुझना पड़ रहा है.
सरकारी सुविधा मुहैया कराने में विलंब
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मत्स्य, पशुपालन, कृषि, श्रम एवं कौशल विकास विभाग द्वारा मजदूरों के अलावा किसानों और ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव लाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाए संचालित है, लेकिन मालपहाड़ी पंचायत के गांवों में इन विभागों की योजनाएं धरातल पर ठीक ही नहीं रही है. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं मालपहाड़ी पंचायत में रह रहे लोगों के लिए दिवास्वप्न साबित हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण अपने रहनुमाओं को कोसने से थक नहीं रहे हैं. पंचायती राज व्यवस्था भी मालपहाड़ी पंचायत की दिशा और दशा बदलने में सफल साबित नहीं हो पाए हैं.
अधिकांश गांवों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं
वहीं मुसहर टोला के ग्रामीणों का कहना है कि एक अदद सड़क, पेयजल आदि सुविधाएं यदि जिला प्रशासन चाहता तो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से मुहैया करा सकता था, लेकिन इस मामले में भी खासकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी गई है, जिसके चलते परेशानी उठानी पड़ रही है. मालपहाड़ी पंचायत के अधिकांश गांवों में मूलभूत और बुनियादी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं होने पर डीसी मेघा भारद्वाज का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है लेकिन कुछ ग्रामीणों को जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण शायद उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है.
डीसी ने दिया पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन
डीसी ने बताया कि जहां तक पेयजल की बात है, उन इलाकों में एक टीम भेजी जाएगी और तत्काल पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही जलापूर्ति योजना से भी जोड़ने का काम किया जाएगा. डीसी ने बताया कि डीएमएफटी फंड से कई जगहों पर डीप बोरिंग कराई गई थी, लेकिन ड्राईजोन इलाका होने के कारण कई बोरिंग फेल हो गई.
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एक ऐसा गांव है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से है कोसों दूर, सड़क, पानी और बिजली का घोर अभाव