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SPECIAL: पाकुड़ की मालपहाड़ी पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का टोटा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में नाकाम रहा जिला प्रशासन

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

पाकुड़: जिला मुख्यालय से महज 5 से 6 KM दूर स्थित आदिवासी बहुल पंचायत मालपहाड़ी में रह रहे लोग समस्याओं के चलते परेशान है. वहां रह रहे ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने वास्तविक विकास को धरातल पर उतारने के लिए अब तक को ई कोशिश तक नहीं की है. लिहाजा इस पंचायत के मुसहर टोला, बाघाजोली, मयुरकोला, चांदपुर और मालपहाड़ी गांव में रहने वाले लोग समस्याओं के जाल में फंसकर रह गए हैं.

इन गांवों के लोगों को मालपहाड़ी पत्थर औधोगिक क्षेत्र का भी लाभ खासकर मजदूरी पाने के लिए नहीं मिल पाया है, जिसके चलते मुसहर टोला के अधिकांश मजदूर मजदूरी करने दूसरे प्रदेश जा रहे हैं और अपने साथ अपने नौनिहालों को भी ले जा रहे हैं, जिसके चलते इस गांव के बच्चे पेट की भूख के साथ- साथ शिक्षा की भी भूख नहीं मिटा पा रहे हैं.