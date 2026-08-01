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440 जिलों के भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण: सितंबर तक आएगी जल गुणवत्ता आकलन रिपोर्ट

एनजीटी ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को नाइट्रेट प्रदूषण पर आधारभूत जल गुणवत्ता आकलन रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया है. संतु दास की रिपोर्ट.

Baseline Water Quality Assessment Report likely to be completed by Sept on nitrate contamination
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 2:51 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि 'आधारभूत जल गुणवत्ता आकलन रिपोर्ट' (Baseline Water Quality Assessment Report), जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देश के अलग-अलग हिस्सों में भूजल (Groundwater) में बढ़ते 'नाइट्रेट प्रदूषण (Nitrate Contamination)' से जुड़े मामले में मांगा है, सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है.

एनजीटी की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता पर संज्ञान लेने के बाद, सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के माध्यम से यह खुलासा किया है.

एनजीटी ने पिछले साल एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि "देश भर के 440 जिलों के भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट का स्तर पाया गया है जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, खासकर छोटे बच्चों के लिए और पर्यावरण विषाक्तता का एक स्रोत है. रिपोर्ट में कहा गया कि देश भर के लगभग 56% जिलों में भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट है.

हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, एनजीटी ने एक बार फिर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWB) को आधारभूत जल गुणवत्ता आकलन रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया है.

मामले की सुनवाई NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफरोज अहमद की पीठ ने की. ट्रिब्यूनल ने कहा कि 24 दिसंबर, 2025 के उसके आदेश द्वारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को यह सूचित करने के बाद कि मूल्यांकन मार्च, 2026 तक पूरा हो जाएगा, आधारभूत जल गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था.

इसके बाद 8 अप्रैल को ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय दे दिया, क्योंकि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने कहा कि रिपोर्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक दाखिल कर दी जाएगी.

सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल ने पाया कि जरूरी बेसलाइन वॉटर क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं की गई है.

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के वकील ने उचित रूप से स्वीकार किया कि 23 जून की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत भारतीय भूजल गुणवत्ता बुलेटिन, आधारभूत जल गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं है. प्राधिकरण ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि आधारभूत जल गुणवत्ता मूल्यांकन अब सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है.

देरी को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को सुनवाई की अगली तारीख से पहले आधारभूत जल गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.

पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 9 अक्टूबर निर्धारित की है.

गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने पहले एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पत्र जारी किए थे, और उनसे अनुरोध किया था कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा तैयार वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 को राज्य में संबंधित विभागों और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के साथ साझा किया जा सकता है, ताकि रिपोर्ट में बताए गए सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा सके.

7 अप्रैल को CPCB ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को जारी पत्र में सभी हितधारकों के साथ बैठक कर रिपोर्ट में बताए गए सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आगे की आवश्यक समन्वित कार्रवाई पर विचार-विमर्श करने को कहा.

पर्यावरणविद की राय
सेवानिवृत्त IFS अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को बताया, "बेसलाइन डेटा (Baseline data) को ताजा पर्यावरणीय परिस्थितियों को दिखाना अनिवार्य है. एजेंसियों या प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स द्वारा तीन साल से अधिक पुराना डेटा जमा करने या प्री-मानसून के आंकड़ों का उपयोग करके पोस्ट-मानसून की वृद्धि को गलत तरीके से दर्शाने वाले आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं."

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