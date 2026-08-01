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440 जिलों के भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण: सितंबर तक आएगी जल गुणवत्ता आकलन रिपोर्ट

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि 'आधारभूत जल गुणवत्ता आकलन रिपोर्ट' (Baseline Water Quality Assessment Report), जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देश के अलग-अलग हिस्सों में भूजल (Groundwater) में बढ़ते 'नाइट्रेट प्रदूषण (Nitrate Contamination)' से जुड़े मामले में मांगा है, सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है. एनजीटी की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता पर संज्ञान लेने के बाद, सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के माध्यम से यह खुलासा किया है. एनजीटी ने पिछले साल एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि "देश भर के 440 जिलों के भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट का स्तर पाया गया है जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, खासकर छोटे बच्चों के लिए और पर्यावरण विषाक्तता का एक स्रोत है. रिपोर्ट में कहा गया कि देश भर के लगभग 56% जिलों में भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट है. हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, एनजीटी ने एक बार फिर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWB) को आधारभूत जल गुणवत्ता आकलन रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफरोज अहमद की पीठ ने की. ट्रिब्यूनल ने कहा कि 24 दिसंबर, 2025 के उसके आदेश द्वारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को यह सूचित करने के बाद कि मूल्यांकन मार्च, 2026 तक पूरा हो जाएगा, आधारभूत जल गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद 8 अप्रैल को ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय दे दिया, क्योंकि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने कहा कि रिपोर्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक दाखिल कर दी जाएगी. सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल ने पाया कि जरूरी बेसलाइन वॉटर क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं की गई है.