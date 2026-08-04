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मध्य प्रदेश में प्यार करने की ऐसी सजा, महिला-पुरुष को बांधकर गांव में घुमाया, 3 पर FIR

बड़वानी : मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक महिला-पुरुष से अमानवीय व्यवहार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के ठीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम बरुफाटक में कथित प्रेम प्रसंग के आरोप में एक महिला और एक पुरुष को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. दोनों के हाथ बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस-प्रशासन हरकत में आया और महिला की शिकायत पर पति, देवर सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. इस घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

कथित अवैध संबंध के चक्कर में निकाला जुलूस

पुलिस के मुताबिक ग्राम बरुफाटक में एक विवाहित महिला और एक पुरुष को कथित प्रेम प्रसंग के आरोप में कुछ लोगों ने पकड़ा था. इसके बाद पुरुष को पीटा गया और आरोप है कि महिला के पति, देवर और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने दोनों के हाथ बांध दिए और पूरे गांव में घुमाया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और तमाशबीन बने रहे, जबकि किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद भारी पुलिस बल तत्काल गांव पहुंचा और महिला व पुरुष को सुरक्षित अपने साथ थाने लेकर आई. दोनों से अलग-अलग पूछताछ की गई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई. पुलिस ने मौके से जुड़े लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है.

मामले की जानकारी देते एसडीओपी (Etv Bharat)

महिला ने पति पर लगाए आरोप

पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब 15 वर्ष पहले हुई थी. महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है और लंबे समय से उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता आ रहा है. घटना वाले दिन भी उसके साथ मारपीट की गई और फिर कथित प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. दोनों को पहले खंभे से बांधा गया फिर हाथ बांधकर गांव में घुमाया गया, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.