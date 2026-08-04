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मध्य प्रदेश में प्यार करने की ऐसी सजा, महिला-पुरुष को बांधकर गांव में घुमाया, 3 पर FIR

एमपी के बड़वानी में कथित प्रेम प्रसंग के आरोप में महिला-पुरुष के साथ अमानवीय व्यवहार, भीड़ ने घुमा घुमाकर किया अपमानित, वीडियो भी बनाया. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट

MAN WOMAN PARADED for affair in BARWANI
महिला-पुरुष को बांधकर गांव में घुमाया, 3 पर FIR (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 2:00 PM IST

4 Min Read
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बड़वानी : मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक महिला-पुरुष से अमानवीय व्यवहार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के ठीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम बरुफाटक में कथित प्रेम प्रसंग के आरोप में एक महिला और एक पुरुष को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. दोनों के हाथ बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस-प्रशासन हरकत में आया और महिला की शिकायत पर पति, देवर सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. इस घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

कथित अवैध संबंध के चक्कर में निकाला जुलूस

पुलिस के मुताबिक ग्राम बरुफाटक में एक विवाहित महिला और एक पुरुष को कथित प्रेम प्रसंग के आरोप में कुछ लोगों ने पकड़ा था. इसके बाद पुरुष को पीटा गया और आरोप है कि महिला के पति, देवर और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने दोनों के हाथ बांध दिए और पूरे गांव में घुमाया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और तमाशबीन बने रहे, जबकि किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद भारी पुलिस बल तत्काल गांव पहुंचा और महिला व पुरुष को सुरक्षित अपने साथ थाने लेकर आई. दोनों से अलग-अलग पूछताछ की गई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई. पुलिस ने मौके से जुड़े लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है.

मामले की जानकारी देते एसडीओपी (Etv Bharat)

महिला ने पति पर लगाए आरोप

पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब 15 वर्ष पहले हुई थी. महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है और लंबे समय से उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता आ रहा है. घटना वाले दिन भी उसके साथ मारपीट की गई और फिर कथित प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. दोनों को पहले खंभे से बांधा गया फिर हाथ बांधकर गांव में घुमाया गया, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

BARWANI THKIRI THANA VIDEO MP NEWS
कथित प्रेम प्रसंग के आरोप में महिला-पुरुष के साथ अमानवीय व्यवहार (Etv Bharat)

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महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति, देवर सहित तीन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है. यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एसडीओपी बोले- ऐसा अपमान करना गंभीर अपराध

एसडीओपी महेश सुनय्या ने बताया, '' महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. महिला के न्यायालय में बयान दर्ज कराए जाएंगे, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और इस तरह किसी महिला या पुरुष को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना गंभीर अपराध है. दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.''

मुरैना में महिला को पेड़ से बांधकर पीटा

चंबल अंचल के मुरैना में इंसानियत को शर्मासार करने वाला मामला सामने आया है. यहां निरार थाना क्षेत्र के बलालपुरा गांव में बीते शनिवार को एक महिला को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. कचरा और गोबर डालने पर ये विवाद हुआ था, जो कुछ ही देर में हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोप है कि पीड़ित महिला के घर में घुसकर मारपीट की गई, फिर उसे घसीटते हुए बाहर लाकर रस्सी से पेड़ से बांध दिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया महिला की चीख-पुकार सुनकर उसे बचाने पहुंचे बेटे के साथ भी मारपीट की गई. वीडियो सामने आने के बाद निरार थाना पुलिस हरकत में आई और तीन महिलाओं सहित पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

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