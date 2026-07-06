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Baruipur Incident: दो आरोपी गिरफ्तार, इलाके में धारा 163 लागू, CM शुभेंदु ने नाबालिग के पिता से बात की

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ( File/ PTI )

बरूईपुर/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना जिले के बरूईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या की घटना के सिलसिले में एसआईटी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छह सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने रात भर की तलाशी के बाद तीन और लोगों को हिरासत में लिया है. एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "हमने इलाके में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए हैं. क्राइम सीन की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है." कोलकाता स्थिति भवानी भवन (CID हेडक्वार्टर) के सूत्रों के मुताबिक, बरूईपुर जिला पुलिस की एएसपी पिनाकी दत्ता के नेतृत्व में जांच टीम घटना के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस ने पुष्टि की है कि दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा, रात भर सर्च ऑपरेशन के बाद, SIT टीम ने सोमवार सुबह तीन और लोगों को इस जघन्य घटना में शामिल होने के शक में हिरासत में लिया; उन्हें बरूईपुर पुलिस स्टेशन लाया गया है. इस बीच, दूसरे फरार संदिग्धों का पता लगाने के लिए कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं. तीन मामले दर्ज

पुलिस ने इस घटना के बारे में कुल तीन अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. पहला केस एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या से जुड़ा है. इसके अलावा, बरूईपुर पुलिस ने कानून हाथ में लेने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसवालों पर हमले, सड़क और रेल जाम करने और भीड़ के हमले से एक आरोपी की मौत जैसी घटनाओं से जुड़े दो स्वतः संज्ञान केस दर्ज किए हैं. CCTV फुटेज, मोबाइल फोन वीडियो और दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच करके अशांति और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. SIT टीम इस बात की जांच कर रही है कि इन तीनों लोगों ने घटना के दौरान कैसे मदद की, क्या वे मौके पर मौजूद थे, और क्या इस क्रूर अपराध के पीछे की साजिश में उनकी कोई भूमिका थी. क्षेत्र में धारा 163 लागू

रविवार की घटनाओं के बाद, सोमवार को भी इलाके में BNS की धारा 163 (पहले सीआरपीसी की धारा 144) लागू है. दुकानें और बिजनेस बंद हैं, और पूरा इलाका सुनसान है. पुलिस की गाड़ियां, RAF (रैपिड एक्शन फोर्स) और केंद्रीय बलों के जवान इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं. बरूईपुर जिला पुलिस आगे किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस जघन्य घटना के बाद, रविवार को न सिर्फ बरूईपुर जिला पुलिस बल्कि सीआई़डी मुख्यालय से राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारी अलग-अलग जांच कर रहे हैं कि किसने सीधे तौर पर मदद की और अशांति भड़काने में कौन शामिल था. इस बीच, SIT के जांचकर्ता बरूईपुर घटना के सिलसिले में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने नाबालिग के पिता से बात की

घटना को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतक नाबालिग के पिता से फोन पर बात की, परिवार के प्रति संवेदना जताई और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, प्रशासनिक सूत्रों से पता चला है कि पीड़ित परिवार को मंगलवार को कोलकाता के भवानी भवन में बुलाया गया है.