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Baruipur Incident: दो आरोपी गिरफ्तार, इलाके में धारा 163 लागू, CM शुभेंदु ने नाबालिग के पिता से बात की

पश्चिम बंगाल के बरूईपुर में नाबालिग के यौन उत्पीड़न और हत्या की घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है.

Baruipur Murder Case two accused arrested by SIT, Section 163 imposed in area cm suvendu adhikari
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (File/ PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 1:44 PM IST

7 Min Read
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बरूईपुर/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना जिले के बरूईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या की घटना के सिलसिले में एसआईटी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छह सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने रात भर की तलाशी के बाद तीन और लोगों को हिरासत में लिया है.

एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "हमने इलाके में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए हैं. क्राइम सीन की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है."

कोलकाता स्थिति भवानी भवन (CID हेडक्वार्टर) के सूत्रों के मुताबिक, बरूईपुर जिला पुलिस की एएसपी पिनाकी दत्ता के नेतृत्व में जांच टीम घटना के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस ने पुष्टि की है कि दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा, रात भर सर्च ऑपरेशन के बाद, SIT टीम ने सोमवार सुबह तीन और लोगों को इस जघन्य घटना में शामिल होने के शक में हिरासत में लिया; उन्हें बरूईपुर पुलिस स्टेशन लाया गया है. इस बीच, दूसरे फरार संदिग्धों का पता लगाने के लिए कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं.

तीन मामले दर्ज
पुलिस ने इस घटना के बारे में कुल तीन अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. पहला केस एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या से जुड़ा है. इसके अलावा, बरूईपुर पुलिस ने कानून हाथ में लेने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसवालों पर हमले, सड़क और रेल जाम करने और भीड़ के हमले से एक आरोपी की मौत जैसी घटनाओं से जुड़े दो स्वतः संज्ञान केस दर्ज किए हैं.

CCTV फुटेज, मोबाइल फोन वीडियो और दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच करके अशांति और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. SIT टीम इस बात की जांच कर रही है कि इन तीनों लोगों ने घटना के दौरान कैसे मदद की, क्या वे मौके पर मौजूद थे, और क्या इस क्रूर अपराध के पीछे की साजिश में उनकी कोई भूमिका थी.

क्षेत्र में धारा 163 लागू
रविवार की घटनाओं के बाद, सोमवार को भी इलाके में BNS की धारा 163 (पहले सीआरपीसी की धारा 144) लागू है. दुकानें और बिजनेस बंद हैं, और पूरा इलाका सुनसान है. पुलिस की गाड़ियां, RAF (रैपिड एक्शन फोर्स) और केंद्रीय बलों के जवान इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं. बरूईपुर जिला पुलिस आगे किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है.

इस जघन्य घटना के बाद, रविवार को न सिर्फ बरूईपुर जिला पुलिस बल्कि सीआई़डी मुख्यालय से राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारी अलग-अलग जांच कर रहे हैं कि किसने सीधे तौर पर मदद की और अशांति भड़काने में कौन शामिल था. इस बीच, SIT के जांचकर्ता बरूईपुर घटना के सिलसिले में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने नाबालिग के पिता से बात की
घटना को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतक नाबालिग के पिता से फोन पर बात की, परिवार के प्रति संवेदना जताई और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, प्रशासनिक सूत्रों से पता चला है कि पीड़ित परिवार को मंगलवार को कोलकाता के भवानी भवन में बुलाया गया है.

बरूईपुर में नाबालिग का शव मिलने से हंगामा
गौरतलब है कि साउथ 24 परगना जिले के बरूईपुर थाना क्षेत्र में 12 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोपों के बाद रविवार को राज्य में हंगामा मच गया था. पुलिस ने बताया कि लड़की शनिवार दोपहर से लापता थी; काफी ढूंढने के बाद भी, उसका परिवार उसे ढूंढ नहीं पाया. रविवार सुबह-सुबह उसका शव उनके घर के पास एक तालाब से मिला. परिवार का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और सबूत मिटाने के लिए उसका शव तालाब में फेंक दिया गया.

घटना की खबर से इलाके में तनाव फैल गया. स्थानीय लोगों के एक ग्रुप ने कुलपी रोड पर शव रखकर लंबे समय तक प्रदर्शन किया. उन्होंने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया और बाद में सियालदह साउथ सेक्शन की नमखाना लाइन पर ट्रेन सेवा रोक दी. रेल ट्रैफिक लगभग एक घंटे तक रुका रहा. जब अधिकारियों ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई.

भीड़ की पिटाई से आरोपी की मौत
आरोप सामने आए हैं कि पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. इस हंगामे के बीच, एक आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया. आरोप है कि भीड़ की पिटाई से गंभीर चोटें आने के बाद उसकी मौत हो गई. इस घटना ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके बाद, बरूईपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट ने जांच में तेजी लाने के लिए छह सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है.

घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस घटना ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. घटना के सामने आने के कई घंटे बाद, जादवपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद सायोनी घोष ने जवाब दिया. लेकिन, स्थानीय सांसद होने के बावजूद, वह इतनी संवेदनशील स्थिति में खुद मौके पर नहीं गईं. इसके बजाय, उन्होंने एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया. उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री से भी बात की और जल्द इंसाफ की मांग की.

रविवार रात को, सायोनी ने अपने फेसबुक पेज पर एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह बरूईपुर में हुई इस क्रूर घटना से बहुत हैरान और दुखी हैं. उन्होंने कहा कि वह इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हैं. उन्होंने लिखा, "मैं बरूईपुर में हुई इस घिनौनी घटना से हैरान और दुखी हूं. दुखी परिवार को दिलासा देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. इस समय, मैं नाबालिग के परिवार के साथ खड़ी हूं - सामाजिक, भावनात्मक और प्रशासनिक रूप से."

इस बीच, स्थानीय सांसद सायोनी की बरूईपुर न जाने के लिए आलोचना हो रही है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने पीड़िता के परिवार वालों से मिलने की कोशिश की तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया. आरोपों को खारिज करते हुए, BJP का दावा है कि तृणमूल यह कह रही है कि प्रशासन ने सिर्फ अपनी पहचान बनाए रखने के लिए ममता को हाउस अरेस्ट किया है. राज्य के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, "न तो पुलिस और न ही प्रशासन ने ममता बनर्जी को उनके घर से निकलने से रोका है; इसलिए, उनका दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है."

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के बाद हिंसा, भीड़ की पिटाई से एक आरोपी की मौत

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