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उसे अपने कर्मों की सजा मिली, बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी की मां ने शव लेने से किया इनकार

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्ध नाथ गुप्ता 7 जुलाई, 2026 को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सूर्यपुर, बारुईपुर में उस जगह का निरीक्षण किया, जहां मृतक नाबालिग लड़की का शव मिला था ( IANS )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है. आरोपी की मां ने एनकाउंटर में मारे गए बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया. उसने उसका चेहरा तक नहीं देखा.

एनकाउंटर में मारे गए प्रभास मंडल की मां का कहना था कि, प्रभास मंडल को उसके किए की सजा मिल गई है. ऐसा कहते हुए उन्होंने मृतक बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया.

खबर है कि प्रभास की मौत के बाद पुलिस ने परिवार से संपर्क किया था. उन्हें बताया कि वह पुलिस फायरिंग में मारा गया है, पुलिस ने परिवार वालों से कहा कि, वह अस्पताल में जाकर प्रभास का शव देख सकते हैं. हालांकि, परिवार वालों ने पुलिस वालों से कहा कि, वे लोग प्रभास का शव देखने अस्पताल नहीं जाएंगे.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "पुलिस हमारे घर आई और कहा कि अगर हम चाहें तो शव देखने जा सकते हैं. हमने साफ कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, न ही हम शव लेंगे. उसने जो गलत किया, उसकी सजा उसे मिल चुकी है. मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती. उसका अंतिम संस्कार जहां भी वे चाहें, कर दें."

प्रभास की मां ने कहा कि, उसका बेटा परिवार में किसी की भी नहीं सुनता था. यहां तक की वह अपनी मां की बात भी नहीं सुनता था. मां ने कहा, "वह (प्रभास मंडल) नशे का आदी था और बुरी संगत में रहता था. आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसके कर्मों का नतीजा है."

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच अधिकारी और उनकी टीम मंगलवार सुबह करीब 12:45 बजे प्रभास मंडल के साथ क्राइम सीन पर पहुंची. उनका मकसद क्राइम सीन को फिर से बनाना था ताकि घटनाओं के क्रम, आरोपी की हरकतों और क्राइम कैसे किया गया, इसके अलग-अलग पहलुओं की जांच की जा सके.