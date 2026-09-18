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टोल प्लाजा पर फुर्र-फुर्र निकलेंगे वाहन, बचेंगे 71 करोड़ घंटे, 56 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल

FASTag में 0 बैलेंस होने पर भी नहीं पड़ेगा रुकना. दिसंबर से बड़ा बदलाव. सालाना बचेंगे अरबों रुपए. रिपोर्ट में पढ़िए कैसे?

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टोल प्लाजा पर फुर्र-फुर्र निकलेंगे वाहन. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 5:04 PM IST

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हैदराबाद: Toll Plaza New Rule: सरकार अब टोल बूथ को बैरियर फ्री करने जा रही है. यानी अभी तक टोल प्लाजा को क्रॉस करने के पहले जो डंडा (फिजिकल बूम) ऊपर-नीचे होता था वह हट जाएगा. इसकी घोषणा खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की है.

इस नए सिस्टम से जहां सरकार को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी. वहीं, वाहन चालकों के सालाना 71 करोड़ घंटे बचेंगे. साथ ही 56 करोड़ लीटर ईंधन यानी डीजल-पेट्रोल की भी बचत होगी. ये सब कैसे होगा आईए ETV Bharat की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं.

जानिए टोल प्लाजा देश की कितनी कमाई करा रहे?
जानिए टोल प्लाजा देश की कितनी कमाई करा रहे? (Photo Credit; Getty Images)

देश के 1,144 टोल प्लाजा से सरकार की कितनी कमाई: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 1,144 टोल प्लाजा हैं. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर FASTag के जरिए रोजाना औसतन लगभग 186 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ. जबकि, कुल कलेक्शन 192 करोड़ रुपए के करीब रहा.

इस हिसाब से टोल के जरिए सरकार की 70 हजार करोड़ से अधिक की कमाई हुई. यदि इसमें स्टेट हाईवे के आंकड़े भी जोड़ लें तो यह फिगर 82 हजार करोड़ को भी पार कर जाती है. यह पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 61,408 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 14.45% की ग्रोथ दिखाता है. टोल से कमाई के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. वित्त वर्ष 2025-26 में यूपी ने 8,862 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन किया.

बैरियर फ्री टोल प्लाजा सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करेगा: दरअसल, सरकार लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा की सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में हाईवे और एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा को सरकार बैरियर फ्री यानी उनसे फिजिकल बूम को हटाने पर काम कर रही है. जिससे गाड़ियां बिना रुके टोल को क्रॉस कर सकें और उनका समय व पैसा दोनों बचे.

टोल प्लाजा से सबसे ज्यादा किस तरह के वाहन गुजरते?
टोल प्लाजा से सबसे ज्यादा किस तरह के वाहन गुजरते? (Photo Credit; Getty Images)

नए सिस्टम मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) मॉडल के तहत FASTag और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) का इस्तेमाल किया जाएगा. टोल प्लाजा से फिजिकल बूम बैरियर हटा दिए जाएंगे. टोल पर लगे हाई-स्पीड और हाई-रेजोल्यूशन कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे. ये कैमरे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) और फास्टैग के साथ जुड़ा होगा, जिससे बिना गाड़ी रोके अपने-आप टोल कट जाएगा.

अभी टोल क्रॉस करने में एक गाड़ी को कितना समय लगता: एक समय था जब टोल क्रॉस करने में एक गाड़ी को 12.23 मिनट लगते थे. क्योंकि, तब टोल सिस्टम मैनुअली ऑपरेट होते थे. इससे टोल पर जाम जैसी स्थिति बनी रहती थी. फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्रोग्राम ने देश में टोल पर लगने वाले समय को घटाने में मदद की.

इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम से एक गाड़ी को टोल प्लाजा पार करने में औसतन 40 सेकंड लगने लगा. इससे ट्रैफिक कंट्रोल में काफी सुधार हुआ और टोल प्लाजा पर भीड़ में कमी देखने को मिली. अब सरकार इस 40 सेकंड को 0 सेकंड करने की तैयारी में है.

बैरियर फ्री टोल प्लाजा से 71 करोड़ घंटे की होगी बचत: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आकलन के अनुसार, देश भर में बैरियर-फ्री टोल प्लाजा (Multi-Lane Free Flow) तकनीक लागू होने से गाड़ियों को निकलने में शून्य सेकंड लगेंगे. गाड़िया अपनी 60-70 किमी/घंटे की स्पीड में फर्राटा भरते हुए निकल जाएंगी और टोल कट जाएगा. इससे सालाना 71 करोड़ घंटे की बचत होगी.

इस बचाए गए समय का कुल आर्थिक मूल्य (उत्पादकता और काम के घंटों के लिहाज से) 68,500 करोड़ रुपए सालाना आंका गया है. इस व्यवस्था के पूरी तरह से लागू होने के बाद न केवल आम जनता का कीमती समय बचेगा, बल्कि देश की लॉजिस्टिक्स लागत भी घटकर वैश्विक मानकों के करीब आ जाएगी, जिससे व्यापार करना बेहद तेज और सस्ता हो जाएगा.

राजस्थान में सबसे अधिक टोल प्लाजा.
राजस्थान में सबसे अधिक टोल प्लाजा. (Photo Credit; Getty Images)

बैरियर फ्री टोल प्लाजा बचाएगा 56 करोड़ लीटर डीजल-पेट्रोल: सड़क परिवहन मंत्रालय और अनुसंधान संस्थानों के अध्ययनों के अनुसार, जब गाड़ियां टोल प्लाजा पर रुकती हैं, तो ईंधन यानी डीजल-पेट्रोल की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है. अनुमान है कि बैरियर-फ्री व्यवस्था लागू होने से सालाना करीब 56 लीटर डीजल-पेट्रोल की बचत होगी. दरअसल, जब कोई गाड़ी टोल गेट की लाइन में खड़ी होती है तो ज्यादातर चालक इंजन बंद नहीं करते हैं.

गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहने की स्थिति को आइडलिंग कहते हैं. एक औसत कार यदि 10 मिनट की आइडलिंग में है तो लगभग 100 से 150 मिलीलीटर ईंधन फिजूल में जल जाता है. वहीं, ट्रक और बसें इसी समय में 300 से 500 मिलीलीटर डीजल बर्बाद कर देती हैं. बैरियर फ्री टोल पर यह आइडलिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सालाना 5,250 करोड़ रुपए बचेंगे.

दो चरणों में लागू होगा टोल पर शून्य ठहराव का सिस्टम: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 (Global Fintech Fest) में देश के टोल प्लाजा ऑपरेशन सिस्टम को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं थीं. उन्होंने बैरियर फ्री सिस्टम लागू करने के पीछे का मकसद हाईवे पर वाहनों के रुकने के समय को शून्य करना बताया था. बैरियर फ्री सिस्टम को दिसंबर 2026 तक देश के 60-70% टोल प्लाजा पर लगाने का लक्ष्य है. इसके बाद मार्च 2027 तक सभी टोल प्लाजा इसी सिस्टम के आधार पर ऑपरेट होंगे.

टोल पर बैरियर फ्री सिस्टम लागू होने से बचेगा समय.
टोल पर बैरियर फ्री सिस्टम लागू होने से बचेगा समय. (Photo Credit; Getty Images)

टोल प्लाजा की ऑपरेशन लागत में होगी भारी गिरावट: मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में 98% से अधिक टोल प्लाजा फास्टैग सिस्टम पर आ चुके हैं. इससे टोल राजस्व बढ़कर सालाना 82,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है. जब यह बैरियर-फ्री व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी, तो चोरी रुकने और पारदर्शिता आने से सरकार को सालाना 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा.

साथ ही टोल प्लाजा ऑपरेशन का खर्च घटकर केवल 2% से 3% रह जाएगा. जो अभी कुल कलेक्शन का 12% से 15% तक होता है. ऑपरेशन खर्च घटने से विभाग के 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए सालाना बचेंगे.

फास्टैग में 0 बैलेंस या कम पैसे होने पर भी टोल क्रॉस कर जाएगी गाड़ी: बैरियर फ्री सिस्टम में खास बात ये होगी कि यादि किसी गाड़ी के फास्टैग में कम पैसे हैं तो भी वह आराम से टोल को क्रॉस कर जाएगी. बैलेंस न होने पर गाड़ी को वहां रोका नहीं जाएगा. बल्कि, टोल प्लाजा पर लगे ANPR कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करके वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (E-Notice) भेजा जाएगा.

इसके बाद गाड़ी मालिक को डिजिटल माध्यमों जैसे राजमार्ग यात्रा ऐप या यूपीआई से टोल राशि का भुगतान करने के लिए 72 घंटे (3 दिन) का समय दिया जाएगा. यदि 72 घंटे में टोल टैक्स जमा नहीं किया गया तो ये दोगुनी हो जाएगी. लगातार टोल न चुकाने पर फिटनेस सर्टिफिकेट, आरसी रिन्यूअल पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है. या गाड़ी को या ब्लैकलिस्टिंग किया जा सकता है.

टोल से कमाई के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे.
टोल से कमाई के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे. (Photo Credit; Getty Images)

देश का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा कहां है? ये कब शुरू हुआ: मंत्रालय के अनुसार, देश का पहला पूरी तरह से बैरियर-फ्री टोल प्लाजा गुजरात के सूरत में 1 मई, 2026 को शुरू किया गया था. सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोर्यासी (Choryasi) टोल प्लाजा पर गाड़ियों को बिना रोके गुजारने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों और हाई-परफॉर्मेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) रीडर्स के हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जा रहा है. पहले ही दिन इस बैरियर फ्री सिस्टम से लगभग 41,500 वाहन बिना किसी रुकावट के सामान्य हाईवे गति 80 किमी/घंटा से गुजरे थे.

देश का पहला टोल प्लाजा कब और कहां शुरू हुआ: देश में पहला टोल प्लाजा पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडल और यूजर-पे नीति के तहत साल 1993 में मध्य प्रदेश के इंदौर में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाले 12 किलोमीटर लंबे टू-लेन मार्ग पर शुरू हुआ था. 2014 के बाद से देश का सड़क नेटवर्क कई गुना बढ़ गया है, जिससे अलग-अलग इलाकों और आर्थिक कॉरिडोर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. वर्तमान में 63.73 लाख किलोमीटर के साथ, भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर है. बीते 12 सालों में नेशनल हाईवे की लंबाई लगभग 61% बढ़ी है.

किस प्रकार के वाहन करा रहे कितनी कमाई.
किस प्रकार के वाहन करा रहे कितनी कमाई. (Photo Credit; Getty Images)

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